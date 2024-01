Epifania a Palermo, dal concerto alla Gancia al tour medievale sui tetti: cosa fare nel weekend

Musica nelle chiese, spettacoli a teatro, presepi viventi e qualche tour in giro per la città. Per il primo weekend del nuovo anno, che coincide con l'Epifania che tutte le feste porta via, sono tanti gli appuntamenti che animano le giornate da Palermo alla provincia. A Cefalù, proprio all'interno del Duomo, Antonella Ruggiero terrà un concerto che ha intitolato "Cattedrali", evocativo sin dal nome. E, sempre all'interno di una chiesa, stavolta alla Gancia, si terrà il tributo ad Astor Piazzolla e Richard Galliano del Sicily Ensemble. Spazio al teatro, con lo spettacolo di un idolo dei bambini come Carolina Benvenga al Teatro Al Massimo, o alla cover dei Queen al Golden. Non mancheranno gli eventi a misura alla scoperta dei tesori culturali, come la torre medievale di San Nicolò a Ballarò, o i presepi viventi, come quello che prenderà vita all'Arenella.

Il concerto di Antonella Ruggiero

Il viaggio musicale di Antonella Ruggiero farà tappa a Cefalù con il suo “Cattedrali”, dedicato al virtuoso intreccio emotivo di organo e voce umana. L'appuntamento si terrà nell'ambito dell'iniziativa La Via dei Presepi, organizzata dalla Diocesi di Cefalù e dalla Proloco della cittadina normanna.

Lo spettacolo per bambini di Carolina Benvenga

Torna in tour, nel periodo più magico dell’anno, con lo spettacolo dal titolo “Un Natale favoloso…a teatro”, Carolina, la star più amata dai bambini. Direttamente dalla tv in teatro, dal vivo, per vivere la magia del Natale nel più caloroso dei modi: Carolina incontrerà i fan grazie a uno show di Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci in scena al Teatro Al Massimo.

La cover dei Queen al Teatro Golden

L'amore per un patrimonio musicale straordinario e intramontabile come quello dei Queen, l’importanza della libertà di pensiero, la volontà di cambiare un destino che sembra già scritto, il potere salvifico del Rock and Roll: tutto questo e molto altro è We will rock you, uno degli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, che, dopo aver collezionato 35.000 presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023, tornerà al Teatro Golden.

Visite sui tetti della torre medievale a Ballarò

L'Epifania sui tetti di Palermo: visite alla torre di San Nicolò fino alla terrazza della vista più bella di Palermo. Per raggiungere la terrazza della torre medievale, si attraverseranno: la stanza Bifore e la ex Sala dell’orologio. In cima, lo staff delle cooperativa Terradamare illustrerà i monumenti principali del panorama e narrerà la storia del monumento e il suo presente, sede di tanti processi sociali della comunità di Ballarò.

Il presepe vivente all'Arenella

La magia del Natale torna all'Arenella: la IV edizione del presepe vivente, organizzata dalla parrocchia di Sant'Antonio di Padova, si terrà per l'Epifania. La rappresentazione si svolgerà lungo via della Leva, nell'antico borgo marinaro dell'Arenella. Il presepe vivente è un evento suggestivo che permette ai visitatori di immergersi nella magia del Natale. La rappresentazione ripercorre i momenti più importanti della nascita di Gesù, dall'annunciazione ai pastori alla visita dei Magi.

Il live di Buzzy Lao ai Candelai

Buzzy Lao, cantautore di origine torinese trasferito a Palermo da 4 anni presenterà dal vivo la sua nuova band in occasione del compleanno de I Candelai. La nuova formazione, con cui Buzzy Lao intraprenderà un nuovo percorso musicale che vedrà l’uscita del nuovo disco nel 2024, prodotto negli ultimi due anni tra Palermo e Parigi, è composta interamente da giovani e talentuosi musicisti palermitani esponenti della scena jazz, afrobeat, latin e cantautorale della città.

"Bells and Spells" al Teatro Biondo

Il Teatro Biondo festeggia l’arrivo del nuovo anno con lo spettacolo "Bells and Spells" di Victoria Thierrée Chaplin, con Aurelia Thierrée e Jaime Martinez, in programma nella Sala Grande. In un atto unico ideato dalla mamma Victoria Thierrée Chaplin, Aurélia interpreta un’inguaribile e abile cleptomane, che si ritrova in balìa degli oggetti di cui cerca di impadronirsi. Le luci sono di Fiammetta Baldiserri, Nasser Hammadi, sound design Dom Bouffard.

Il concerto di Natale nella chiesa della Gancia

Astor Piazzolla e Richard Galliano risuoneranno nella chiesa della Gancia che ospiterà il penultimo concerto di Natale a Palermo, e il gradito ritorno del Sicily Ensemble diretto da Franco Foderà con la cantante Nicoletta Bellotti e un’introduzione di Giacomo Rodriquez.

