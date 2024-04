Dai samurai con le spade agli artisti che fanno i ritratti ai bambini: cosa fare nel weekend

Artigianato e ritratti per strada, gita fuori porta, concerti, mostre e tanto altro. Sono tanti gli eventi del weekend a Palermo. Ai Cantieri ad esempio la Sicilia abbraccia il Giappone: sarà possibile assistere a dimostrazioni di ken (spada) e partecipare alla cerimonia del tè, ma anche alla vestizione del kimono. In via Magliocco torna Hop Hop Market, la fiera dedicata al vintage che porta per strada anche un artista che farà ritratti ai bambini. A Solunto invece si va alla scoperta del parco archeologico, mentre in due teatri della città (Al Massimo e Golden) vanno in scena i concerti di Levante e della Pmf che canta De Andrè. Non mancheranno le mostre, come quella di Franco Barbagallo al Centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia, e i tour, come quello alla Casa museo Raffaello Piraino.

La Sicilia abbraccia il Giappone

La Sicilia abbraccia il Giappone al Noz dei Cantieri Culturali alla Zisa: sarà possibile assistere a dimostrazioni di ken (spada) in armatura samurai, conoscere maestri di aikidō e aiki-jō, vedere la vestizione del kimono e partecipare alla cerimonia del tè, e poi ancora ikebana, mostra fotografica, laboratori di cucina e tanto altro.

La fiera in via Magliocco

In via Magliocco torna l'Hop Hop Market: diversi saranno gli artigiani presenti pronti a mostrare i propri prodotti, frutto del proprio ingegno, della propria manualità e soprattutto della propria esperienza. Sarà anche allestito un angolo terrarium con diverse piante da poter acquistare mentre diversi saranno gli spazi dedicati ai bambini che potranno così passare delle ore in assoluta spensieratezza facendosi ritrarre da un artista ritrattista o truccare.

Al parco archeologico di Solunto

Al parco archeologico di Solunto si terrà una visita guidata ai resti della città fenicia nel grande panorama da Capo Zafferano a Cefalù. Alle pendici del Monte Catalfano, frazione marinara di Santa Flavia, ammireremo le rovine dell’antica cittadina di Solunto. Fenicia, come Panormus e Motya, con un meraviglioso mare intorno. Sarà possibile esplorare i resti archeologici della città, circondati dalla vista sulla baia di Capo Zafferano e Sant'Elia e su tutto il litorale che si estende da Porticello fino a Cefalù.

Il concerto di Levante

E' “Mi Manchi” in una nuova versione live dall’Arena di Verona, il nuovo singolo di Levante che accompagna anche l’uscita di “Levante - Ventitré - Anni di voli pindarici”, un documentario che ripercorre gli ultimi 12 mesi della vita di Levante. Il racconto su e giù dal palco sarà al Teatro Al Massimo per un doppio concerto che fa già sognare.

La Pfm canta De Andrè

La Pfm torna sui palchi di tutta Italia con "Pfm canta De André Anniversary", un tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese. Il tour sbarcherà anche in Sicilia con un doppio concerto al Teatro Golden.

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica

E' uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica della Foss: il concerto di Ramin Bahrami al pianoforte con la direzione dell'Orchestra Sinfonica che sarà affidata a Jurek Dybał. Oltre a essere il massimo interprete vivente delle opere per strumento a tastiera di Bach, Ramin Bahrami è anche il testimone oculare di uno dei momenti cruciali della storia del XX secolo.

Giornata delle case dei personaggi illustri

La Casa Museo Raffaello Piraino aderisce alle Giornate Nazionali delle Case dei personaggi illustri. Sabato e domenica aperture straordinarie dedicate alle “Memorie in viaggio”. Ogni abito racconta una storia unica, un viaggio attraverso le terre da cui proviene. Alcuni provenienti da sartorie locali, altri da atelier di fama internazionale.

"Ultimafata", lo spettacolo al Biondo

Nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo appuntamento con lo spettacolo per bambini e famiglie Ultimafata, con i testi e la regia di Chicca Cosentino. Liberamente tratto da Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina di Elsa Morante e prodotto dal Biondo, lo spettacolo è interpretato da Gisella Vitrano, Costanza Minafra e la voce di Daniela Macaluso.

"Globetrotting" in una mosttra ai Cantieri

Al Centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia ai Cantieri Culturali della Zisa, a cura della K2 Innovazione di Enna, sarà esposta la mostra del fotografo e giornalista professionista di natura e viaggi Franco Barbagallo dal titolo "Franco Barbagallo, Globetrotting 1983-2013, immagini e parole". Una "antologica" costituita da 45 grandi pannelli in ognuno dei quali viene raccontata “una storia” attraverso più fotografie.

