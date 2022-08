A Castelbuono torna Ypsigrock, a Cefalù la musica di Einaudi: gli eventi clou del weekend

Musica, stelle, divertimento e gite fuori porta. Nel bel mezzo dell'estate palermitana, gli eventi si moltiplicano non solo in città ma anche in provincia. A Castelbuono torna per la 25esima volta Ypsigrock, il primo boutique festival d'Italia. Verso il mare, a Cefalù, invece si cambia musica con le note di Ludovico Einaudi che suonerà al Castello Bordonaro. Jazz invece a Mongerbino, dove torna il festival all'Arco Azzurro. Non mancheranno momenti da vivere in città come quello al planetario di Villa Filippina (per osservare le stelle) e al Verdura, con lo spettacolo di Matranga e Minafò che saliranno sul palco con uno dei rapper più noti d'Italia: Clementino.

A Castelbuono torna Ypsigrock

Esclusività, ricercatezza, debutti, prime assolute ed esibizioni uniche in Italia. C’è tutto questo nella lineup di Ypsigrock, il primo boutique festival italiano che fino al 7 agosto celebrerà il suo 25esimo compleanno. Un festival che anno dopo anno si è ritagliato uno spazio considerevole tra gli eventi più importanti e attesi del vecchio continente per la sua originale ed eccentrica capacità di innescare un’empatia intima e unica tra gli artisti e il pubblico che va in scena scoprono un angolo imprevedibile e inaspettato di Sicilia, lontano dei soliti cliché e più incline ai modelli culturali internazionali.

La musica di Ludovico Einaudi a Cefalù

Oasi naturali, parchi rupestri, siti archeologici, altipiani e anfiteatri. Domenica al Castello Bordonaro di Cefalù arriva "Underwater", il tour estivo di Ludovico Einaudi tra natura e storia umana. Si tratta di una tournèe internazionale che, dallo scorso febbraio, ha girato l’Italia ma anche l’Europa, gli Stati Uniti, il Messico e il Canada.

Si guardano le stelle a Villa Filippina

Porte aperte al Planetario e museo astronomico di Villa Filippina con una serata dal titolo “Blackout 2.0. Quarto di Luna”, dedicata al cielo d’estate, alla luna e all’osservazione degli oggetti del profondo cielo: ammassi, nebulose e galassie. Sotto la cupola del planetario gli esperti guideranno il pubblico alla scoperta del cielo di questo periodo e alla Via Lattea (la galassia che ospita il nostro Sistema Solare). E all’esterno, con l’ausilio di un nuovo strumento, l’Unistellar, si osserveranno alcune meraviglie del nostro Universo.

All'Arco Azzurro torna il festival di musica jazz

Appuntamento fisso ormai con la musica e la bellezza. Parliamo dell’“Arco Azzurro Festival Jazz” che per il quinto anno consecutivo si terrà nella suggestiva terrazza panoramica del Geosito “Arco Azzurro”, sulla litoranea Mongerbino-Aspra, in uno degli scorci paesaggistici più suggestivi della costa siciliana, nel luogo reso celebre dalla pubblicità dei famosi cioccolatini Perugina. S'inizia col concerto di “Trinidad” feat. Giacomo Tantillo.

Matranga e Minafò al Verdura con Clementino

Metti sullo stesso palco un rapper, due showman e una squadra di comici, e poi un pubblico, una sera d’estate e uno dei più bei teatri della città e… il divertimento è assicurato. Sicilia Cabaret, insieme alla spontaneità partenopea di Made in Sud, porta al Teatro di Verdura uno spettacolo unico: con Matranga e Minafò a divertire il pubblico ci sarà il rapper Clementino.