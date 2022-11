Un tuffo nel passato con le carrube Terranova, l'acchianata ora è "ecologica": cosa fare nel weekend

Cosa fare nel weekend? C'è solo l'imbarazzo della scelta. Per i tanti palermitani a caccia di un evento, un concerto, uno spettacolo a teatro o semplicemente una cena o un tour sono tanti gli appuntamenti in programma. C'è ad esempio l'acchianata ecologica, la tipica passeggiata che porta a piedi fino al santuario di Santa Rosalia ma nel nome della sostenibilità ambientale, o la visita alla fabbrica di caramelle Terranova, in compagnia del suo fondatore che guiderà gli appassionati alla scoperta delle famose e iconiche carrube. Non mancheranno momenti dedicati alla scienza con la notte bianca del sistema solare a Villa Filippina e quelli dedicati al teatro con Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare al Biondo.

L'acchianata "ecologica" a Santa Rosalia

Due diversi percorsi, uno di 3,7 chilometri, e l’altro di 1,4 chilometri, ma un unico obiettivo: quello di stimolare l’educazione alle politiche “green”, promuovendo la sostenibilità ambientale e il rispetto dei luoghi cittadini, che sono poi un requisito per creare sviluppo ed economia. La “acchianata ecologica”, la grande manifestazione per l’ambiente organizzata da Confcommercio Palermo, si svolgerà domenica con raduno alle 9 dalle falde del Monte Pellegrino.

La fabbrica di caramelle Terranova

Una speciale giornata di visite, collaborazione tra la cooperativa Terradamare e la storica fabbrica Caramelle Terranova: rinnovati spazi espositivi per un appuntamento con la tradizione artigianale della storica fabbrica di dolciumi di Ballarò. Le visite saranno condotte da Giacomo Terranova che racconterà, oltre alla fabbricazione delle celebri caramelle carruba inventate dal suo avo, la produzione di tutte le caramelle Terranova, lavorate ancora oggi artigianalmente, e i dolciumi tipici della tradizione siciliana che la fabbrica commercializza, trasmettendo in tutta Italia e all’estero il legame con le tradizioni della città e di tutta la Sicilia.

Notte bianca del sistema solare a Villa Filippina

Naso all’insù per ammirare Marte, Urano, Luna, Giove e Saturno: arriva la notte bianca del sistema solare al Planetario di Villa Filippina. Porte aperte dunque al museo astronomico: saranno presenti nel cielo, contemporaneamente, Marte, Urano, Luna, Giove e Saturno. Il percorso prevede la visita al Planetario con uno spettacolo dedicato a tutti i corpi celesti del Sistema Solare e, all’esterno, le osservazioni ai telescopi.

La morte in un tour alla Kalsa

"Il trionfo della morte", torna il tour domenicale "Quattro luoghi della Kalsa" che celano potenti raffigurazioni della morte. Il percorso si snoda tra Palazzo Abatellis, Cripta dei Cocchieri, Cortile della Morte e Chiesa di Santa Maria degli Agonizzanti. Un modo per esplorare luoghi in cui la morte, la sua raffigurazione, la sua simbologia o gli usi e le attività legate ad essa siano collante di questa passeggiata, che permette di osservare la bellezza di composizioni antiche, di spazi della memoria e luoghi poco noti, di ritrovare la sensibilità di quegli uomini che nei vari secoli hanno dato forma a questo tema.

Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare al Biondo

Al Teatro Biondo di Palermo ecco che arriva il "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare tradotto e adattato da Angela Dematté per la messa in scena diretta da Andrea Chiodi, prodotta dal Lac di Lugano insieme al Centro Teatrale Bresciano e al Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano di Milano. Dopo il successo de "La bisbetica domata", Andrea Chiodi torna a collaborare con il Lac firmando la regia della più famosa commedia di Shakespeare. La nuova produzione vede in scena un cast di quattordici attori, molti dei quali alla loro prima prova importante dopo il diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano.