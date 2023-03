Dalla degustazione di mandarini allo "studio" della luna col telescopio: cosa fare nel weekend

Dai mandarini alla luna, passando per la musica e gli spettacoli. Aprile fa il suo ingresso e il weekend si propone ricco. A Baglio Culluzia andrà in scena la prima edizione del Tardivo Ciaculli Expo, una manifestazione dedicata al mandarino tipico siciliano con degustazioni e approfondimenti ad hoc. A Villa Filippina, invece, un evento speciale all'interno del planetario: la serata è infatti dedicata ai siti di allunaggio delle missioni che dal '69 al '72 portarono a quasi 20 astronauti sulla superficie del satellite. Non mancheranno le visite guidate, come quella all'interno di Villa Resuttano Terrasi, una delle più solenni dimore nobiliari palermitane. Spazio anche ai concerti, come quello di Joe Barbieri, che al Santa Cecilia celebra i suoi trent'anni di carriera.

Tardivo Ciaculli Expo

A Baglio Culluzia si terrà la prima edizione del Tardivo Ciaculli Expo, evento che vedrà assoluto protagonista il Mandarino Tardivo di Ciaculli. Inserito fra i Presidi Arca del Gusto di Slow Food, il termine tardivo sta ad indicare che la sua produzione avviene in ritardo, durante il mese di marzo, rispetto alla varietà tradizionale. Durante la manifestazione numerosi seminari, approfondimenti, tavole rotonde, esposizioni, masterclass e degustazioni.

Al Planetario di Villa Filippina una serata dedicata ai siti di allunaggio

Il Planetario e il museo astronomico di Villa Filippina dedicano una serata ai siti di allunaggio delle missioni che dal 1969 al 1972 portarono quasi 20 astronauti sulla superficie del nostro satellite. Un percorso dedicato all’esplorazione lunare e in esterno, con i telescopi, sfruttando ingrandimenti molto spinti, potranno essere osservate le aree della superficie lunare dove operarono gli astronauti. Sarà possibile scattare immagini ravvicinate della luna, con gli smartphone.

Tour a Villa Resuttano Terrasi

Visita guidata alla Villa Resuttano Terrasi, la più solenne dimora nobiliare. Stucchi, affreschi, specchiere dorate e maioliche smaltate: apre le sue porte, in maniera esclusiva, Villa Resuttano Terrasi, una delle più solenni ville nobiliari di Palermo dove il tempo sembra non essere mai trascorso. Dagli affreschi con le scene della Gerusalemme Liberata della enfilade di sale del piano nobile, alla sala da ballo, considerata una delle massime espressioni della cultura tardo barocca siciliana.

L'omaggio a Pasolini al Teatro Santa Cecilia

Una produzione originale della Fondazione Taormina Arte dal titolo "Invertiti - dall’era del boom economico a quella della cretinocrazia": un viaggio nel tempo dedicato a Pier Paolo Pasolini e nei tempi sarà in scena al Real teatro Santa Cecilia. Con i testi di Gery Palazzotto e le musiche originali di Fabio Lannino (contrabasso e chitarra) e Tommaso Lannino (pianoforte), con Silvia Francese voce narrante, Laura Sfilio voce, Tommaso Bruno Lannino pianoforte e Fabio Lannino contrabbasso.

Il concerto di Joe Barbieri

Prima di tuffarsi nella ricca stagione estiva che lo attende, il tour che Joe Barbieri sta attualmente dedicando ai propri trent’anni di carriera e che porta per titolo “30 anni suonati”, imboccherà un evento speciale. Al Real Teatro Santa Cecilia il musicista napoletano riporterà le proprie canzoni “alle impostazioni di fabbrica” spogliandole fino alla soglia della versione in cui sono state originate, eseguendole per sole chitarra e voce e accompagnate dal virtuosismo del contrabbassista Daniele Sorrentino.