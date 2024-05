Il festival del sesso, l'aperitivo in riva al mare e la notte al santuario di Santa Rosalia: cosa fare nel weekend

Aperitivi in riva al mare, pupi in scena, passeggiate itineranti e sesso. Tra questo e molto altro sarà possibile scegliere per animare il proprio weekend. S'inizia con l'inaugurazione del Nautoscopio, dove tra un drink e uno sguardo all'orizzonte, sarà possibile ascoltare la musica dei Radioflores. A Monte Pellegrino va invece in scena la Notte dei santuari, un modo per rendere omaggio a Santa Rosalia. Prima edizione per Sirene Festival, l'appuntamento dedicato alla salute e al benessere sessuale. Appuntamento, inoltre, con La Macchina dei Sogni di Mimmo Cuticchio che porta in scena le storie dei paladini nel teatrino di via Bara all'Olivella. Non mancheranno concerti (come quello della Sinfonica al Politeama) e passeggiate, tra tutte quella del sentiero degli alberi, da Ponte dell'Ammiraglio al Castello di Maredolce.

Musica live al Nautoscopio

Tutto pronto per l'inaugurazione della stagione estiva del Nauto, con un ricco calendario di eventi che animano l'estate palermitana. Il grande evento di apertura è fissato per sabato con il live dei Radioflores, capitanati dallo swing travolgente di Nancy Ferraro.

La Notte dei santuari

Sabato il Santuario di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino di Palermo si ritroverà in comunione con tutti i santuari d'Italia per La Notte dei santuari, l’evento annuale che anima tutto il Paese per mettere in risalto il grande valore simbolico che hanno i santuari, luoghi dello spirito, nel tessuto sociale, culturale e spirituale del popolo di Dio.

I pupi di Mimmo Cuticchio

Torna per la quarantunesima edizione il festival La Macchina dei Sogni, ideato e diretto da Mimmo Cuticchio. Spettacoli dei pupi, con le storie di Orlando, Angelica e i paladini di Francia in scena per tutta la famiglia. E per tutta la durata del festival in via Bara all’Olivella potrà essere visitata la mostra “Animali e creature fantastiche nell’arca dei pupi”.

Il sentiero degli alberi da Ponte dell'Ammiraglio al Castello di Maredolce

Sabato si svolgerà una passeggiata animata lungo il "sentiero degli alberi", che unisce molti monumenti della seconda circoscrizione: Ponte dell’Ammiraglio, San Giovanni dei Lebbrosi, Castello e Parco di Maredolce e poi ancora l'ex lavatoio, Palazzo Chiazzese, Museo del sale. Partenza dal Ponte dell’Ammiraglio e arrivo al Castello di Maredolce.

Il Festival su salute e benessere sessuale

Un Festival che parla di salute e benessere sessuale, per informare e promuovere la conoscenza dei diritti riproduttivi in modo da poterli rivendicare, e adottare nuove narrazioni da veicolare nello spazio pubblico. È la prima edizione di “Sirene Festival - Irresistibile il richiamo”, che da venerdì a domenica porta a Palermo appuntamenti di divulgazione scientifica, talk, workshop, performance, corner e musica con lo scopo di informare ed educare a una sessualità consapevole, scevra da pregiudizi, senza tabù.

Concerto Orchestra sinfonica siciliana al Politeama

José Cura, nella veste di direttore, voce, compositore, è la star del concerto che conclude la stagione 2023-2024 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e che avrà come solista la giovane e pluripremiata chitarrista Barbora Kubíková. Il concerto che andrà in scena venerdì e sabato al Politeama Garibaldi è immaginato come un dialogo fra l’America del Sud e del Nord.

La musica di Sperone 167 a Mondello

Sabato lo spazio CircoTerra ospiterà un evento benefit organizzato da "Sperone 167 - Per una comunità della cura". L’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere le attività del movimento Sperone 167 attraverso un’efficace campagna di fundraising, volta a finanziare le iniziative comunitarie e a promuovere il cambiamento sociale.

La conferenza internazionale sull'ambiente

Da Area Madera, in via dello Spasimo, si svolgerà la conferenza internazionale del progetto europeo “Future Narratives for Planet Earth” finanziato dal programma Creative Europe. Più di 10 teatri e festival internazionali da Austria, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Kosovo, Belgio e Germania si incontreranno a Palermo per raccontare narrazioni altre sui temi dell’ambiente e del rapporto uomo-natura, attraverso le arti performative: teatro, danza, musica.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.