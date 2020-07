La danza sul palco del Verdura, le maioliche alle Stanze al genio: cosa fare nel weekend

Si riprende timidamente a uscire, a fare qualcosa in giro per la città. Si torna a respirare, ancora non a pieni polmoni, quell'aria di divertimento, cultura e scoperta che solo una città come Palermo sa offrire. Continua il Festival RestArt che, nel weekend, riapre le porte del Museo delle marionette Antonio Pasqualino. Al Verdura va in scena la danza con Ripar-Tänze con il corpo di ballo del Teatro Massimo. Grandi appuntamenti con i tour: dal Museo delle Stanze al Genio a Palazzo Conte Federico. Infine all'Orto Botanico si guardano le stelle.

Cosa fare a Palermo e provincia

1. Festival RestArt. Una sorpresa inattesa che si unisce in corsa al programma di RestArt: nel suo quinto weekend di programmazione, il festival giunto a metà del suo percorso, accoglie il Museo delle marionette “Antonio Pasqualino” che riapre le porte dopo l'estenuante lockdown di cinque mesi.

2. Festival "Sotto una nuova luce" al Teatro di Verdura. Il Teatro Massimo di Palermo presenta una serata di danza curata da Davide Bombana, il nuovo direttore del Corpo di ballo, che debutta così nel suo nuovo ruolo. In programma uno spettacolo dal titolo emblematico, Ripar-Tänze.

3. Notte astronomica all'Orto Botanico. Più o meno 200 miliardi di stelle, un’immersione in un universo lontanissimo che i telescopi del Planetario renderà più vicino. Sarà un viaggio esperienziale quello proposto all’Orto Botanico, con momenti diversi per grandi e piccini.

4. Spettacolo "La bambinanza" all'ex Onpi. L'iniziativa è proposta da Raizes Teatro, compagnia teatrale che promuove la tutela dei diritti umani attraverso le arti e il teatro fondata nel 2017 a Palermo dall'avvocato Alessandro Ienzi.

5. Tour al Museo delle Stanze al Genio. Il nuovo allestimento dell'intera collezione aggiunge 600 nuovi pezzi storici, per le collezioni di maioliche di Caltagirone, con pezzi del '500 e del '600; di Napoli, con nuovi bellissimi pezzi del '700; Palermo, Sciacca e Collesano.

6. Tour a Palazzo Conte Federico. Apertura straordinaria serale di Palazzo Conte Federico: un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la straordinaria successione di epoche della Palermo multiculturale.

7. Concerto dei Tre Terzi a Villa Filippina. Tornano ad esibirsi live i Tre Terzi e lo faranno in occasione del “ModSeasOn”, il venerdì del Modcafè.

8. Aperitivo e concerto a Villa Tasca. Seduti tra i tavolini sul prato, sotto gli alberi del parco illuminati dalla luce del tramonto, si potrà sorseggiare un bicchiere di vino Regaleali o un cocktail, accompagnandoli con una selezione di specialità siciliane.