Turisti nella propria città con Le Vie dei Tesori, degustazioni di pesce alla Cala: cosa fare nel weekend

Sul tetto di Porta Nuova per la prima volta. Alla Cala per scoprire il pescato artigianale. Allo Zen per leggere i libri ai bambini. E' questa la ricetta del weekend. Sono molti infatti gli appuntamenti in programma. Primo tra tutti Le Vie dei Tesori che, dopo altre tappe in giro per l'isola, torna a casa, Palermo. All'Università invece come da tradizione ritorna la Notte europea dei ricercatori, un modo per unire giovani e non solo con l'obiettivo di strategie di crescita comuni. Non mancheranno appuntamenti per bambini (come Zen book festival, appunto) né per famiglie come quello ai vivai Gitto, con Art Garden.

Le Vie dei Tesori, turisti nella propria città

Sarà un’edizione memorabile questa de Le Vie dei Tesori, con Porta Nuova che apre per la prima volta e mostra la sua alcova e la sua terrazza spettacolare, con luoghi come il carcere dell’Ucciardone e l’aula bunker del Maxiprocesso che svelano la loro storia, con spazi che ridiventano dei cittadini, con luoghi rigenerati nel segno della partecipazione. E sarà l’anno dei giardini urbani, degli orti di specie tropicali; delle raccolte universitarie e dei musei gioiello, dei personaggi dimenticati che raccontano storie bellissime. Un museo diffuso che mette a rete, racconta, apre, anima oltre 150 tesori di tutte le istituzioni, enti, associazioni della città attraverso visite guidate ed esperienze.

Pesca e artigianato alla Cala

"Sano come un pesce" è un evento gratuito che si svolgerà sul molo della Cala con l’obiettivo di promuovere il pescato artigianale siciliano e i pescatori artigianali presenti nella Cala. Alla base dell'iniziativa, la voglia di comunicare le caratteristiche del pesce azzurro e in particolare del “pesce povero” pescato nei mari siciliani, raccontare il lavoro e le tecniche dei piccoli pescatori artigianali e trasmettere i benefici che derivano da una pesca sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Le attività organizzate sono rivolte a tutti.

Zen book festival, letture per i bambini

La lettura come megafono culturale, come antidoto per accorciare le distanze tra centro e periferie e combattere la diseguaglianza sociale. Non è una festa di quartiere, ma un invito alla cittadinanza perché della periferia dello Zen si conoscano spazi, volti e realtà. È questa la scommessa della terza edizione dello “Zen Book Festival”, manifestazione rivolta alla promozione della lettura per bambini, bambine e adolescenti che torna per il terzo anno nei luoghi simbolo della rinascita del quartiere Zen.

Mostra-mercato per piante e fiori al vivaio

Le caldi giornate afose dell’estate lasciano spazio a quelle più miti e fresche caratteristiche della stagione autunnale. L’associazione Artigianando dà il benvenuto all’autunno presentando un nuovo evento: sabato e domenica all’interno dell’oasi verde di Gitto Garden si svolgerà la seconda edizione di ArtGarden, una mostra che unisce un garden center all'avanguardia alle esposizioni artigianali di artisti e creativi.

"Palermo dal mare", un laboratorio galleggiante

Un laboratorio galleggiante di immagini e parole, che permetterà ai partecipanti di illustrare le città di Palermo e Cefalù dal mare osservandone la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello. E' questo "Palermo dal mare", tappa del Fabriano Festival del Disegno, è giunto alla sua quinta edizione e salpa dai porti di Cefalù e Palermo.

Notte europea dei ricercatori all'Università

Si svolgerà al campus universitario di viale delle Scienze la settima edizione della Notte europea dei ricercatori. In tutta Europa ci sarà la nuova edizione della European Researchers’ Night. A Palermo, questa manifestazione si svolge ininterrottamente dal 2016, grazie al progetto Sharper SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps, un evento che riunisce giovani generazioni, cittadini e ricercatori per sviluppare nuove roadmap verso un futuro migliore e desiderabile.