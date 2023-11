Il festival dei tatuaggi, la sagra del formaggio e le mostre su Frida Kahlo: cosa fare nel weekend

Tatuaggi e musica elettronica, formaggio e musica d'autore. Questo e molto altro è in programma nel weekend. Allo Spazio Tre Navate ai Cantieri Culturali alla Zisa torna il Palermo Tattoo Convention, mentre a Collesano il Cheese Festival, tra degustazioni e show cooking. Dopo quella della Gam, anche Palazzo Mazzarino ospita una mostra su Frida Kahlo, stavolta virtuale. Intanto ultimo fine settimana in compagnia de Le Vie dei Tesori, con visite guidate e tour alla scoperta di luoghi inediti, mentre ai Candelai riecco la musica elettronica e techno con il Nomad. Non mancheranno appuntamenti per bambini, mostre e fiere.

Il festival dei tatuaggi

Palermo Tattoo Convention ritorna ai Cantieri Culturali della Zisa e lo Spazio Tre Navate diventerà il luogo d'incontro tra i migliori artisti tatuatori in arrivo dagli studi più noti del panorama locale, nazionale e internazionale e i tanti appassionati alla ricerca del tatuaggio più cool del momento.

La sagra del formaggio

Tutto pronto a Collesano per il Cheese Festival. Location d’eccezione il corso principale del paese che per tutti i giorni del festival accoglierà anche un’area mercatale per degustazione e vendita di formaggi e di altre delizie culinarie e il “marcatu” ossia la rappresentazione e produzione, dal vivo, della ricotta.

La mostra virtuale di Frida Kahlo

Frida Kahlo arriva a Palermo e per la mostra a lei dedicata “Virtual- Multimedia- Photo Experience” sceglie la storica sede di Palazzo Mazzarino in via Maqueda a pochi metri dal Teatro Massimo. La manifestazione, presentata dalla Olympo Cdc Holding, consentirà al pubblico di osservare da vicino i tratti più personali della famosa artista messicana.

Le Vie dei Tesori

Dalle visite d’autore condotte da scrittori, archeologi o esperti amministratori, alle ville sontuose e ai palazzi nobiliari che aprono per l’occasione, ai tesori ritrovati o da ritrovare. L’ultimo weekend de Le Vie dei Tesori a Palermo sarà una vera maratona per luoghi, esperienze, laboratori, visite guidate d’autore.

Concerti di Max Gazzè e Fabio Concato

Due grandi della musica italiana in concerto a Palermo. Al Teatro Massimo, Max Gazzè, rientrato da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, torna sulla scena discografica con un nuovo inedito, “Che c’è di male”. Sempre al Teatro Al Massimo, Fabio Concato torna in Sicilia con il Musico ambulante.

Nomad, il festival di musica elettronica

Al via Nomad Club 2023, la rassegna palermitana itinerante di musica elettronica e techno, pronta a invadere alcuni dei club più iconici della città di Palermo, trasformando le serate cittadine in esperienze sonore indimenticabili. Il primo appuntamento è ai Candelai, dove la magia della musica elettronica prenderà vita attraverso i suoni distintivi dei dj resident Southern Magic Garden e A Colder Consciousness.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia

Quali sono gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.