StraPapà, il concerto di Notre Dame e passeggiata all'alba: cosa fare nel weekend

Di corsa di giorno e a passeggio di notte, musica nei luoghi sacri e nei teatri, mostre nelle chiese e anche tra le piante. E' un weekend ricco di appuntamenti il prossimo. Per le vie del centro torna la StraPapà, la corsa per genitori e figli. All'alba invece riecco BuongiornoNotte, che da Porta Nuova porta i mattinieri alla scoperta di Palermo. Alla Cappella Palatina risuona il più antico capolavoro musicale del Medioevo, ovvero "La Messe de Notre Dame", in un concerto. E a proposito di concerti, al Golden c'è Michele Zarrillo che porta lì "Cinque giorni da 30 anni". Non mancheranno le mostre, come "Rarica" all'Orto Botanico, e tour, come quello al parco archeologico di Solunto.

La StraPapà per le vie del centro

Padri e figli insieme per correre la StraPapà. Uno degli appuntamenti più partecipati in Italia, riporta a Palermo la manifestazione che unisce le famiglie e che colorerà le strade cittadine.

BuongiornoNotte, passeggiata all'alba

Riabilitare Achille e restituirgli il suo status di eroe. E magari non farlo perdere nel millenario confronto con il sagace Odisseo. Eleonora Lombardo, giornalista e scrittrice, conduce la nuova passeggiata urbana all’alba di BuongiornoNotte, a partire da Porta Nuova.

La Messe de Nostre Dame alla Cappella Palatina

Il conservatorio Alessandro Scarlatti realizzerà "La Messe de Nostre Dame" di Guillaume de Machaut, un concerto suggestivo all'interno della Cappella Palatina. Si tratta del capolavoro musicale più famoso e più antico del Medioevo.

Concerto di Michele Zarrillo: "Cinque giorni da 30 anni"

Michele Zarrillo porta il suo tour “Cinque giorni da 30 anni” anche a Palermo. Il 5 maggio al Teatro Al Massimo sarà un modo per festeggiare le tre decadi di un evergreen che non smette di conquistare intere platee e generazioni.

"Opificia", la fiera dell'artigianato a Villa Pottino

All'interno dello storico salone e delle stanze confinanti di Villa Pottino sarà ospitata la mostra mercato "Opificia", fiera dedicata all'artigianato siciliano e al vintage. Diverse saranno le postazioni allestite con artigiani provenienti da tutta la Sicilia.

Concerto di musica da camera al Politeama

Inizia la stagione dei concerti di Musica da Camera al Politeama Garibaldi. Si parte domenica con il concerto del Quartetto Montalbano (il cui nome nasconde forse un omaggio al Camilleri giallista): un ensemble di costituzione assolutamente classica (due violini, viola e violoncello) che ha scelto di articolare i suoi concerti come un viaggio attraverso la grande musica da film del XX secolo.

"Rarica", la mostra all'Orto Botanico

Rarica è il nuovo progetto site specific dell’artista e scultore Francesco Diluca pensato per rendere omaggio alla Sicilia. La mostra sarà allestita all'Orto Botanico dell'Università di Palermo, che custodisce una preziosa varietà di specie vegetali.

"Nonostante Ballarò", le foto di Bellina e Marras

"Nonostante Ballarò" è la storia dell'incontro fortuito tra Francesco Bellina e Antonio Marras, cronaca di alcuni giorni di settembre in cui il designer e artista sardo ha incontrato il fotografo siciliano e ha vissuto con lui, in un set tanto itinerante quanto vivo, aperto e reale. La mostra sarà allestita nella chiesa dei Santissimi Crispino e Crispiniano.

Tour al parco archeologico di Solunto

Domenica al Parco archeologico di Solunto visita guidata ai resti della città fenicia. Alle pendici del Monte Catalfano, sarà possibile ammirare anche la vista sulla baia di Capo Zafferano e Sant'Elia e su tutto il litorale che si estende da Porticello fino a Cefalù.

Visite sui tetti del Castello di Carini

Tornano le visite in notturna sui tetti del Castello La Grua Talamanca, dai quali si gode di una vista mozzafiato su Carini. L'itinerario sarà aperto al pubblico venerdì e sabato e sarà arricchito dalla guida interattiva Carini città parlante.

Il libro di Biagio Conte a Terrasini

"Ti posso chiamare fratello?", la storia di Biagio Conte scritta "a due cuori e quattro mani" dai giornalisti Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi sarà presentato a Terrasini a Palazzo d’Aumale, sede dell'omonimo museo regionale.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.