Cometa di Neanderthal, "curtigghi" e musica jazz: tutti gli eventi del weekend

Febbraio fa il suo ingresso e, insieme al freddo, non mancano gli appuntamenti. Come quello a Villa Filippina, dove gli appassionati di astronomia potranno osservare la cometa di Neanderthal. Non mancheranno i tour: tra tutti quello che guiderà turisti e non tra i vicoli palermitani lungo le tappe della "morte" alla Kalsa, alla scoperta di luoghi simbolo del quartiere. Ce n'è un altro che appassionerà: "Palermo curtigghiara", il tour che svelerà le storie nascoste del capoluogo. Spazio anche ai concerti: al Santa Cecilia c'è Ola Onabulè.

La cometa di Neanderthal a Villa Filippina

Porte aperte al planetario e museo astronomico di Villa Filippina per una serata dedicata alla cometa di Neanderthal, scoperta all'inizio di marzo 2021 dagli astronomi utilizzando la telecamera per sondaggi ad ampio campo presso la Zwicky Transient Facility. Dagli studi è stato stimato il tempo che impiega ad orbitare attorno al Sole ovvero 50.000 anni. Pertanto, se 50.000 anni fa la cometa ha fatto la sua comparsa nei cieli del nostro pianeta, questa sarebbe potuta risultare visibile ai nostri antenati, i Neanderthal appunto.

Il trionfo della morte tra i vicoli di Palermo

"Il trionfo della morte", torna il tour domenicale. Quattro luoghi della Kalsa che celano potenti raffigurazioni della morte. Percorso: Palazzo Abatellis, Cripta dei Cocchieri, Cortile della Morte, Chiesa di Santa Maria degli Agonizzanti. Esplorare luoghi in cui la morte, la sua raffigurazione, la sua simbologia o gli usi e le attività legate ad essa siano collante di questa passeggiata, permette di osservare la bellezza di composizioni antiche, di spazi della memoria e luoghi poco noti, di ritrovare la sensibilità di quegli uomini che nei vari secoli hanno dato forma a questo tema.

Palermo curtigghiara in un tour

Un tour sulla bocca di tutti. "Palermo curtigghiara" torna in versione pomeridiana per scoprire una parte nascosta delle storie che hanno coinvolto il capoluogo siciliano. Un tour per i veri appassionati di storia che svelerà i segreti della città passeggiando. Si parte da Porta Nuova per raggiungere piazza della vergogna, tra palazzi monumentali, giardini, chiese e conventi. Sarà possibile scoprire i vizi dei Viceré e le cospirazioni di palazzo, i palpiti della Corona e i segreti delle monache, in un accattivante turbinio di aneddoti curiosi e storie piccanti.

Concerto di Ola Onabulè al Santa Cecilia

Appuntamento al Real Teatro Santa Cecilia. In scena per Brass in jazz la musica internazionale di Ola Onabulè con un progetto inedito che vede protagonista nuovamente l’Orchestra jazz siciliana diretta dal maestro Antonino Pedone. Musicista, songwriter, produttore, cantante, Ola Onabulè ha fatto il suo esordio proprio a Umbria jazz lo scorso luglio, aprendo per Diana Krall, come era accaduto lo scorso autunno per due show alla Royal Albert Hall, Londra.

L'itinerario sugli ebrei a Palermo

Sabato torna con un doppio appuntamento, mattutino e pomeridiano, "Shalom. Ebrei a Palermo", il tour Tacus alla scoperta dell’antico quartiere ebraico di Palermo. Un itinerario, che si snoda da piazza Magione a Casa Professa, per ripercorrere le tappe fondamentali della storia della comunità ebraica in Sicilia e rintracciare lo sviluppo architettonico - urbanistico dell'antica Giudecca palermitana, dove, un tempo, erano site le botteghe, il bagno rituale, la sinagoga, l'ospedale e il macello. All'interno del percorso è previsto l'ingresso alla Chiesa della Santissima Trinità (chiesa della Magione) e al chiostro.