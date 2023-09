Dalla pasta al pesce azzurro, in scena degustazioni e show cooking: cosa fare nel weekend

Sport all'aria aperta, ma soprattutto cibo, dalla pasta al pesce azzurro. Questo e tanto altro offre il weekend. Il fine settimana che dà il benvenuto a ottobre, infatti, si presenta ricco di appuntamenti. Tra tutti il festival del pesce "povero", che a Isola delle Femmine animerà la piazza di show cooking e degustazioni. A Terrasini, invece, è tempo di "Macaria", la rassegna che porta al centro la pasta. All'Università c'è Sharper, la notte dei ricercatori che in contemporanea si svolge in tutta Europa, mentre a Villa Giulia si festeggiano i nonni con attività per bambini ma non solo. Non mancheranno i tour, come quello a Carini alla scoperta dei tetti del Castello La Grua Talamanca, concerti, spettacoli, mostre e anche aperitivi.

Il festival del pesce azzurro

Il “pesce povero” sarà il protagonista della manifestazione “Ììsa 2023. Parliamo di pesce e di pescato”, giunta alla terza edizione, che si terrà a Isola delle Femmine, in piazza Pittsburg, sabato e domenica. Due giorni scanditi da show cooking, degustazioni, mostre, dibattiti, musica e intrattenimento, durante i quali il tema principale sarà la pesca e la cucina del pesce azzurro.

Il festival della pasta

Giunto alla sua quarta edizione, Macaria è il primo festival dedicato alla pasta con l’obiettivo di celebrare, attraverso quello che forse è l’alimento più distintivo della cucina italiana nel mondo, nonché elemento fondamentale della dieta mediterranea, la cultura e la tradizione gastronomica della nostra penisola. La manifestazione si svolgerà da venerdì a sabato a Terrasini.

La notte europea dei ricercatori

Come ormai da tradizione, in tutta Europa si celebrerà la Ricerca e il prezioso lavoro svolto da ricercatrici e ricercatori. Dall’Islanda alla Turchia, in centinaia di città sarà il momento della European Researchers’ Night. A Palermo, questa manifestazione si svolge ininterrottamente dal 2016, grazie al progetto Sharper Sharing Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps, un evento che riunisce giovani generazioni, cittadini e ricercatori per sviluppare nuove roadmaps verso un futuro migliore e desiderabile. Anche quest'anno, il campus universitario di viale delle Scienze, ospiterà l’ottava edizione della Notte Europea dei Ricercatori a Palermo.

La Domenica Favorita

Domenica si parte con "La Domenica Favorita". Tra le attività sportive ci saranno l'arrampicata su una struttura artificiale, il basket, il rugby, le attività per i cani e l'open day sulla guida sicura in bicicletta. E ancora tiro alla fune, corsa coi sacchi, torri e giochi con la palla, atelier creativi e teatrali, letture, yoga e karate kid, percorsi in bici, safari e passeggiate nel bosco e animazioni itineranti.

La Festa dei nonni a Villa Giulia

Domenica, dalle ore 9 alle ore 14, avrà luogo a Villa Giulia la Festa dei nonni 2023. L’evento, promosso dal Comune di Palermo, coinvolgerà, oltre ai nonni, le scuole, la polizia municipale, la polizia di stato, associazioni di categoria, da quelle sportive a quelle artistiche e a quelle di animazione.

Tour sui tetti del Castello di Carini

Nel weekend sarà possibile visitare in notturna i tetti e tutte le terrazze del Castello La Grua Talamanca, dai quali si gode di una vista mozzafiato su Carini. L'itinerario, aperto al pubblico sabato e domenica, dalle 21 alla mezzanotte, sarà arricchito da una guida interattiva, a cura dell'associazione Jonathan Livingston.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. Secondo la guida del Gambero Rosso, sono tre le pizzerie a Palermo e province degne della menzione della prestigiosa rivista: ecco quali. E quali sono i migliori posti dove poter bere un cocktail di qualità? Ecco una mappa dei 10 migliori cocktail bar di Palermo.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.