Dall'itinerario sul mondo della prostituzione a quello tra street food e barocco: gli eventi del weekend

Musica, street food, itinerari. Questa la ricetta del weekend. Mentre la città inizia a spopolarsi di palermitani per ripopolarsi di turisti, gli eventi che Palermo offre piacciono a tutti. A partire da quelli musicali, a Bagheria, diventata un piccolo polo estivo di festival e concerti. Questo fine settimana tocca a Rainbow Island, che porta sul palco Mezerg e i Melancholia. Intanto a Sant'Erasmo nasce un'arena cinematografica, per guardare film sotto le stelle. Tra i tour non mancheranno quelli di scoperta a 360 gradi, tra barocco e street food, e quelli curiosi, come quello che traccia un itinerario sul mondo della prostituzione ante litteram.

Musica a pochi passi da Palermo

Dalla collaborazione tra Radar Concerti, GoMad Concerti, Palermo Suona, The PopShock, Piccolo Parco Urbano e Comune di Bagheria nasce Rainbow Island, due giornate di musica al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Sul palco ci saranno Mezerg, l'artista francese capace di concepire un'unione organica di classico, acustico ed elettronico considerato come il nuovo fenomeno del "french touch". E il giorno dopo i Melancholia, il trio formato da Benedetta, Filippo e Fabio pronto a conquistare l'Italia con Sleep Mode, il nuovo ep anticipato dall'esplosivo singolo Hypnos.

Un'arena cinematografica a Palermo

Un’arena cinematografica nel cuore della città. Anche quest’anno lo spazio all’aperto allestita da Terzo Millennio - costola off della rassegna Porto d’arte che celebra i suoi primi 14 anni - è pronto a diventare il punto di riferimento di cinefili appassionati e semplici spettatori con la voglia di recuperare un film magari perso durante l’inverno. Sabato sarà trasmesso "L’arma dell’inganno - Operazione Mincemeat" di John Madden con Colin Firth e Matthew MacFadyen e Kelly MacDonald, film di guerra dal taglio accademico che racconta il piano improbabile che gli inglesi misero in atto nel 1943 per ingannare i nazisti e far loro credere che lo sbarco sarebbe avvenuto in Grecia e non in Sicilia.

Barocco e street food in un tour

Appuntamento ai Quattro Canti per scoprire il barocco e lo street food. Un tour alla scoperta del centro storico settecentesco tra chiese, monasteri e palazzi nobiliari. Percorrendo i luoghi simbolo della città barocca, la piazza dei Quattro Canti, via Maqueda e gli ombreggiati vicoli, sarà possibile visitare la chiesa dei Teatini e Casa Professa con i suoi marmi colorati. Dopo aver lambito la strada che diede i natali al Conte di Cagliostro, si attraverserà il mercato di Ballarò, tra botteghe e bancarelle di pesce, frutta, verdura e cibi di ogni tipo.

Itinerario sulla prostituzione

Come è cambiata la vita di prostitute, maitresse, lenoni e clienti palermitani dopo la chiusura delle case di piacere? Cosa ne è stato dei distretti del proibito? Tra nuovi scenari e nuovi volti, vecchie dinamiche e antichi pregiudizi un nuovo itinerario sul mondo della prostituzione. Si chiama "Bocche di rosa. Meretrici dopo la Legge Merlin", una passeggiata raccontata dal taglio storico-antropologico che, tra testimonianze, aneddoti e curiosità, ripercorre e analizza la condizione femminile e le dinamiche socio - economiche attorno al fenomeno del meretricio all'indomani dell'entrata in vigore della legge 75 del 1958.