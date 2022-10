Piante e fiori all'Orto Botanico con Zagara d'autunno, l'ultima de Le Vie dei Tesori: cosa fare nel weekend

Piante e gastronomia, teatro e visite guidate, appuntamenti per bambini, concerti e molto altro. E' questa la ricetta degli eventi per l'ultimo weekend di ottobre. All'Orto Botanico torna Zagara d'autunno, la mostra mercato dedicata al florovivaismo che appassiona da sempre i green lover. A Villa Palagonia, invece, un altro gradito ritorno: è infatti tempo di Bio in Sicily, una due giorni dedicata all'enogastronomia del territorio. Cala invece il sipario su Le Vie dei Tesori e, sull'onda del successo, si andrà alla scoperta di un maestro come Ernesto Basile. E, sempre a proposito di onda, da Sant'Erasmo a Romagnolo arriva il Prima Onda Festival, appuntamento dedicato alle arti performative.

Zagara d'autunno all'Orto Botanico

Zagara d'autunno, la mostra mercato del florovivaismo, tra le più frequentate del centro sud Italia, riaprirà i cancelli agli appassionati di botanica e di verde, per la 23esima edizione: tre giorni di acquisti green, mostre, workshop, giardinaggio, presentazioni di libri con gli autori, un premio speciale alla carriera e il premio assegnato al miglior vivaista. A fare la star sarà quest’autunno il castagno, albero generoso, declinato nella sua biodiversità vegetale, presente in tutte le regioni d’ Italia. La Sicilia ne annovera due veri campioni centenari nel territorio etneo, ma molti si trovano anche sulle alte Madonie.

Bio in Sicily

Bagheria ospiterà a Villa Palagonia la terza edizione di Bio in Sicily, due giorni all'insegna di seminari, approfondimenti, masterclass, degustazioni che vedranno protagonisti i comparti produttivi dell'agroalimentare, del turismo sostenibile, dell'enogastronomia e dell'economia circolare. I temi principali dibattuti saranno: la promozione di un sistema economico sostenibile fortemente collegato a cultura, tradizione, ambiente, territorio e comunità, la tutela della biodiversità, la salvaguardia di un territorio a forte impronta biologica, la difesa della salute e la promozione di corretti stili di vita.

Alla scoperta di Ernesto Basile con Le Vie dei Tesori

Figlio d’arte, firma di progetti straordinari come Villa Igiea, Villa Florio all’Olivuzza, palazzo Utveggio, del completamento del Teatro Massimo avviato dal padre Giovan Battista, ma anche del famoso Transatlantico e dell’aula della Camera dei Deputati a Montecitorio, Ernesto Basile scomparve nel 1932, a 75 anni. Per commemorare i 90 anni dalla sua morte, nell'ultimo weekend del festival, Le Vie dei Tesori e l’Università di Palermo hanno ideato una passeggiata straordinaria alla scoperta dell’universo Basile. La condurrà uno dei massimi esperti di Ernesto Basile come Ettore Sessa, architetto, docente universitario che al movimento Liberty ha dedicato studi approfonditi ed esposizioni.

Prima Onda Festival a Sant'Erasmo

Mettere il corpo dove questo è stato sottratto. Tornare ai luoghi, tessere relazioni tra persone, prendersi cura dell'ecosistema, conoscere realtà e persone che in quei luoghi resistono e insistono ogni giorno. Tutto questo grazie alle arti performative: la danza, la musica, il teatro. La terza edizione di Prima Onda Fest vuole spostare l'attenzione dal centro alla periferia, sulla Costa Sud di Palermo, dove una fittissima trama di attività culturali sarà intessuta tra i luoghi delle associazioni presenti, dei presidi culturali e sociali, dentro le sedi istituzionali, tra le realtà imprenditoriali vive e propositive, ma anche dentro l'acqua di quel mare negato di Palermo.

Al Biondo "Una verde vena di follia"

Debutta in prima assoluta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, Una verde vena di follia di Alessio Arena, nella messa in scena diretta da Emanuela Giordano e interpretata da Mascia Musy e Chiara Muscato. L’adattamento, le scene, i costumi e le luci sono della stessa Giordano, mentre Tommaso Di Giulio e Leonardo Ceccarelli sono gli autori delle musiche originali. Repliche fino al 6 novembre.