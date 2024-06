La festa dello street food, il festival del vino e il tour "erotico": cosa fare nel weekend

Il concerto di Arisa, sul palco del Verdura con l'Orchesta jazz siciliana, apre la stagione dei grandi eventi in città. La provincia invece sarà la patria dei festival dedicati al cibo e ai vini siciliani d'eccellenza. A Terrasini, la prima tappa del Sicily Food Festival, permetterà ai visitatori di gustare specialità locali come le braciole messinesi, lo sfincione dell’antico forno Valenti, il pane ca meusa, il pane e panelle, la granita e molto altro ancora. A Castelbuono invece si beve bene: circa 200 le cantine che parteciperanno all'edizione 2024 del Divino Festival. E a San Cipirello c'è "Sicilia gourmet": chiamati a raccolta i produttori caseari, gli oleifici, le aziende agricole, le cantine e le pizzerie della valle dello Jato.

Per gli amanti della buona musica al Politeama risuonano le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Mentre al Teatro Al Massimo la danza è protagonista con lo spettacolo "Panormus Mea" che celebra Palermo. Non mancheranno le visite guidate: alla palazzina dei Quattro Pizzi (ultima dimora dei Florio), all'agrumeto di Fondo Micciulla alla scoperta della Camera dello Scirocco o al museo Salinas by night. A Trappeto si celebra il centenario della nascita di Danilo Dolci: tra gli ospiti anche Moni Ovadia e Sollima.

Divino Festival a Castelbuono

Paolo Belli, Beppe Convertini, Oscar Farinetti, Povia, Chris Clun, 3 masters of wine e circa 200 cantine. Questi gli ingredienti della 18esima edizione del Divino Festival, un weekend all'insegna del vino, della gastronomia e della cultura, in programma a Castelbuono. Un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del vino nel borgo medievale, situato nel cuore delle Madonie, con un ricco programma di degustazioni guidate, incontri con personaggi di spicco del mondo enogastronomico, premiazioni, masterclass e momenti di intrattenimento.

Sicily Food Festival a Terrasini

Il suggestivo belvedere di Terrasini, con la sua vista mozzafiato sul golfo, farà da cornice alla prima tappa del Sicily Food Festival, uno degli eventi gastronomici più importanti della Sicilia, organizzato dalla Sicily Event di Davide Merlino, ambasciatore del gusto Doc Italy e delegato nazionale street food, giunto alla nona edizione. Per quattro giorni i visitatori potranno gustare specialità locali come le braciole messinesi, lo sfincione dell’antico forno Valenti, il pane ca meusa, pane e panelle, i bubble waffle, i patatwister, il coppo di totano fritto, le birre artigianali, la bomba dello street (bombolone ripieno di gelato), la granita, la porchetta di maialino nero dei Nebrodi e il tartufo nero siciliano.

A San Cipirello c'è "Sicilia gourmet"

Per due giorni San Cipirello diventerà la capitale siciliana del gusto. Nel weekend è in programma la manifestazione "Sicilia gourmet". Show food, degustazioni, spettacoli di cabaret e concerti animeranno il cuore del centro abitato che sorge alle pendici del monte Iato, a 30 chilometri da Palermo. Da sempre conosciuta per il vino, San Cipirello punta a diventare città per buongustai. Per farlo ha chiamato a raccolta le aziende agricole, i produttori caseari, gli oleifici, le cantine e le pizzerie della valle dello Jato.

Itinerario alla scoperta della Palermo erotica

Entrata in vigore il 20 settembre 1958, la legge Merlin sancì la definitiva chiusura delle case di tolleranza. Dallo scoccare della mezzanotte, nulla fu più come prima. Come è cambiata la vita di prostitute, maitresse, lenoni e clienti palermitani dopo la messa al bando delle case chiuse? In quanti e quali luoghi della città si sono spostati i distretti del proibito? Tra nuovi scenari, vecchie dinamiche e pregiudizi di ieri e di oggi, un itinerario storico-antropologico nei luoghi della prostituzione.

Concerto di Arisa al Verdura con l'Orchestra jazz

Arisa si esibirà in concerto, accompagnata dall'Orchestra jazz siciliana, sul palco del Teatro di Verdura, in occasione del Sicilia Jazz Festival, evento promosso dalla Regione Siciliana (assessorato al Turismo, sport e spettacolo) giunto alla quarta edizione. Sembra passato un secolo da quando la giovane cantante genovese con il brano “Sincerità” trionfava al Festival di Saremo nel 2009, categoria “nuove proposte”. In pochi anni, l'artista, che ha da poco pubblicato il singolo “Baciami stupido”, ha conquistato un posto di assoluto rilievo nel panorama della musica italiana.

Salinas by night: visite serali e concerti nel chiostro del museo

Alla scoperta del museo archeologico Salinas by night, godendo della frescura del chiostro, sorseggiando un buon bicchiere di vino e ascoltando musiche dal mondo. Tutti i venerdì sera, dal 28 giugno al 26 luglio, aperture straordinarie serali, concerti e visite speciali guidate.

Visite all’ultima dimora dei Florio

Visite alla Palazzina dei Quattro Pizzi all'Arenella. Progettata dall'architetto Carlo Giachery in stile neo-gotico, addolcito dalla romantica scenografia del mare palermitano, è l'ultima dimora di Vincenzo Florio III. Tour all'interno de salone di rappresentanza, in cui è presente un piccolo museo con affascinanti cimeli appartenuti alla famiglia che rese grande Palermo, gli affreschi in stile revivalistico realizzati dai pittori Salvatore Gregorietti e da Emilio Murdolo, Maestro di Renato Guttuso. Prenotazione obbligatoria.

Passeggiata alla scoperta della Camera dello Scirocco

Visita alla Camera dello Scirocco e all’agrumeto storico di Fondo Micciulla, ricco di aranci, mandarini, limoni e quasi secolari alberi di alloro. Il magnifico spazio, emblema di antichi sistemi di refrigeramento tra ingrottati e cunicoli, oggi testimone di lotta per la legalità, apre le porte ai visitatori.

Al Politeama le colonne sonore della storia del cinema

Un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema, con arrangiamenti unici e prime esecuzioni assolute, in piazza Ruggero Settimo. Sarà il sassofonista e direttore d'Orchestra Federico Mondelci ad accompagnare e dirigere l’Orchestra sinfonica siciliana nel prossimo concerto in programma per la stagione estiva della Fondazione a Palermo.

Danza al Teatro Al Massimo

Palermo è fimmina, è donna, nello spettacolo "Panormus Mea" ideato dalla sapiente direzione artistica di Sara Gagliano e dal maestro Fabrizio Buttiglieri, e che andrà in scena al Teatro Al Massimo. Ottanta le ballerine, dai 4 ai 20 anni, e tre piccoli danzatori, che si esibiranno per un saggio di danza che vuole celebrare il capoluogo con coreografie e scenografie create ad hoc per fare un excursus nella sua storia, ma anche nei colori e nelle architetture delle sue vie, nei profumi dei suoi mercati, e nella vita di chi la abita.

Centenario della nascita di Danilo Dolci, Sollima e Ovadia tra gli ospiti

Ricco calendario di eventi tra Palermo e Trappeto per celebrare il centenario della nascita di Danilo Dolci, un’occasione per esplorare insieme la storia dell’educatore e attivista della nonviolenza e riscoprire insieme il suo messaggio, ancora oggi attuale. Al Borgo di Dio è in programma il festival "Palpitare di nessi" che vedrà il coinvolgimento di artisti di caratura nazionale e internazionale: solo per citarne alcuni ci saranno Giovanni Sollima, Moni Ovadia, Renato Sarti, Domenico Pugliares, Alberto Castiglione, Totò Galati e Mimmo Cuticchio.

Dove mangiare e bere (o dormire) a Palermo e provincia

Dove trascorrere un weekend a pochi chilometri da Palermo? CiboToday propone una mappa con i migliori agriturismi in provincia, immersi nella pace e nel verde della campagna siciliana. Sontuose, golose, croccanti e identitarie, le arancine invece sono le regine della gastronomia palermitana. L'offerta è ricchissima, ma quali sono più buone di Palermo? Il gusto, come spesso si dice, è soggettivo ma tendenzialmente ci sono dei criteri per valutare la bontà della regina dello street food: i puristi sono soliti valutare la croccantezza, la qualità del ripieno, la frittura, il volume e, ovviamente, il gusto complessivo. Ecco alcuni consigli sulle migliori arancine in città. Spugnoso, unto, carico e profumato: lo sfincione parla di Palermo che sia quello classico o nelle sue varianti. Che vogliate gustarlo come spuntino a metà mattinata o che sia il vostro pranzo, lo sfincione rappresenta sempre una buona idea ed è perfetto per iniziare un aperitivo. Vi consigliamo alcuni posti in città dove mangiarlo d’asporto.

Per chi invece avesse voglia di prendersi una pausa dal gusto locale, i ristoranti di cucina internazionale a Palermo non mancano. Dal giapponese al palestinese, passando per il persiano: il capoluogo siciliano salvaguarda le tradizioni ma propone anche una ristorazione che guarda alle culture gastronomiche del mondo. Qui la mappa dei migliori ristoranti di cucina internazionale. E per chi volesse chiudere o sostituire il pasto con un buon e fresco gelato, ecco le migliori gelaterie da noi selezionate. L'offerta in città, infatti, è notevole: dall’avanguardia alla tradizione, dalla sperimentazione al biologico, a Palermo c'è l'imbarazzo della scelta.