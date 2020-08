Cinema in piazza, tour a lume di candela allo Spasimo: cosa fare nel weekend

Ultimo weekend di agosto, ultimi tuffi al mare, ultime (strane) vacanze. In questo fine settimana gli appuntamenti - seppur in formato ridotto - non mancano. C'è Cinema City nelle piazze di Palermo, l'appuntamento per appassionati di film e non che nella scorsa edizione ha fatto il tutto esaurito. Ultima occasione per vedere le meraviglie di RestArt che si concluderà allo Spasimo, davanti alla tela di Raffaello. Spettacoli al Ditirammu e al Castello di Carini, tour a Palazzo Asmundo e Villa Palagonia. Non mancheranno appuntamenti per bambini, mostre e concerti.

1. Palermo Cinema City. Dopo il successo della prima edizione, con 1.800 spettatori nelle tre serate delle piazze Marina, Casa Professa e Bellini, torna della rassegna del cinema en plein air diretta da Carmelo Galati.

2. Festival RestArt. Tour a lume di candela allo Spasimo, horror Disney a San Mercurio: giù il sipario per RestArt, la rassegna che per tutta l'estate ha aperto i siti culturali di Palermo in notturna. Il festival si chiuderà dinanzi alla tela di Raffaello rimaterializzata in HD.

3. Spettacoli al Teatro Ditirammu. A Palazzo Petrulla continua la rassegna "Ricomincio da qui". In scena andranno CamiNoto e (Comu veni) Ferrazzano.

4. Spettacolo "Antigone" al Castello di Carini. La giovane leva di attori de I Teatranti Instabili Junior, mette in scena un adattamento teatrale de L'Antigone di Sofocle. I giovani attori fanno parte del laboratorio teatrale guidato da Maria Ansaldi.

5. Tour a Palazzo Asmundo. All’interno di Palazzo Asmundo sono presenti: oltre 200 pezzi di maioliche siciliane e napoletane e azulejos, porcellane napoletane e francesi, vasi, ventagli, ricami, documentazione cartografica e numismatica, carrozze e portantine.

6. Festival "Canta e cunta" allo Spasimo. Tre giorni di musica, iniziative culturali ed enogastronomiche per valorizzare le tradizioni siciliane e celebrare Rosa Balistreri in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa.

7. Tour a Villa Palagonia. Come in un percorso iniziatico, si ammireranno, tra le tante meraviglie: lo scalone monumentale a doppia rampa in marmo di Billiemi, le tante sale della Villa, tra cui l’enigmatica “Sala degli Specchi”.

8. Presentazione del libro "La devozione di Turi" a Collesano. Nel libro di Antonino Cicero si mescolano superstizione, tradizione e religiosità popolare come spesso si è abituati, nel nostro quotidiano, a osservare.

9. Itinerario "Simboli e misteri della Palermo antica". Lungo l'itinerario si osserveranno simboli antichi come i cordoni, le legature, le trecce, i nodi di Salomone, che ci raccontano un diverso volto di Palermo con la sua storia millenaria.

10. Mostra sul calice del Monastero di Santa Caterina a Geraci Siculo. Sarà esposto nel locale Museo Parrocchiale un prezioso calice proveniente dal monastero di Santa Caterina e attualmente custodito presso la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis che ne ha concesso il prestito.

