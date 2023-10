Al Politeama c'è il festival del gelato, all'Orto Botanico il mercato dedicato alle piante: cosa fare nel weekend

Gelato e fiori, musica e passeggiate, danza ed escursioni. C'è tutto questo nel weekend alle porte. Al Politeama torna Sherbeth, il festival del gelato, mentre all'Orto Botanico la nuova edizione di Zagara d'autunno, che permetterà per tre giorni di immergersi nel mondo delle piante. Intanto penultimo weekend de Le Vie dei Tesori: stavolta sarà possibile partecipare alla festa dell'Areonautica a Boccadifalco o visitare Palazzo Oneto di San Lorenzo. Sul palco del Libero invece spazio alla danza con Tonà, mentre a San Mauro Castelverde sarà possibile fare la passeggiata degli ulivi.

Il festival del gelato

Torna Sherbeth, il festival del gelato. I maestri gelatieri, con i loro stand golosi, infatti, saranno pronti a far degustare coni e coppette in piazza Castelnuovo, proprio a due passi dal teatro Politeama. Appuntamento, dunque, da venerdì 27 ottobre con il taglio del nastro del villaggio alle ore 10 e fino a domenica 29, il giorno clou con il concorso "Procopio Cutò" in cui si assegnerà il primo premio al maestro gelatiere che ha convinto di più la giuria tecnica con il suo gusto inedito preparato appositamente per il festival.

Fiori e piante all'Orto Botanico con Zagara

Tutto pronto per la 25esima edizione della Zagara che aprirà le porte dell'Orto Botanico per la tre giorni di mostra mercato, un’immersione nel mondo delle piante da giardino tra vivaisti, mostre d’arte, proiezioni video e foto, per svelare la bellezza e la biodiversità che ci circonda e sottolineare l’importanza di salvaguardare il patrimonio vegetale. L’esposizione botanica negli spazi del Gymnasium sarà dedicata alla biodiversità e proprietà dei legumi siciliani.

Le Vie dei Tesori

Si potrà partecipare alla festa dell'Aeronautica all'aeroporto di Boccadifalco, ascoltare una scrittrice che racconta le sigaraie o uno storico parlare della “grande impostura” del Vella; visitare la villa dove Giulio Tomasi aveva attrezzato il suo osservatorio astronomico, o l'inedito Palazzo Oneto di San Lorenzo che un gruppo di artisti ha fatto rinascere; ci si siederà tra gli artigiani del vetro per carpire i segreti, si tenterà a modellare l'argilla oa cucire le stoffe. Insomma, questo nuovo weekend delle Vie dei Tesori si annuncia pieno di sorprese che si aggiungono in corsa. Come le visite guidate al neonato waterfront al Palermo Marina Yachting.

Concerto di Amici della Musica al Politeama

Tutto pronto per l’inizio della 91esima stagione concertistica dell’associazione siciliana Amici della Musica che prenderà il via eccezionalmente di domenica con il primo concerto del turno serale: sul palcoscenico del Politeama Garibaldi salirà il premio Oscar Nicola Piovani con lo spettacolo Note a margine con cui si esibirà in quartetto con Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni.

Enogastronomia e artigianato ai Cantieri

Due giorni dedicati all’enogastronomia e all’artigianato siciliani con numerosi seminari, approfondimenti, tavole rotonde, esposizioni, show cooking e degustazioni. Questo e tanto altro per la prima edizione di Food&Artisan Days#Sicily che si svolgerà allo Spazio Noz ai Cantieri Culturali della Zisa. L’evento prenderà il via con l’inaugurazione della fiera e l’apertura degli stand dei produttori locali.

La camminata degli ulivi

Tra i monumenti di San Mauro Castelverde anche due ulivi di 700 e 1800 anni. Per scoprirli, l'associazione nazionale città dell'olio promuove la camminata tra gli ulivi. I due esemplari sono stati censiti dal direttore dell'Orto Botanico di Palermo e risultano registrati nell'elenco degli "Alberi monumentali di Sicilia" consultabile nel sito internet del corpo forestale della Regione Siciliana.

Danza sul palco del Teatro Libero

Con un progetto internazionale, lo spettacolo di danza Toná, prende il via la 56esima stagione internazionale del Teatro Libero di Palermo. Si tratta del nuovo spettacolo della compagnia di danza contemporanea spagnola La Phármaco, con la regia, drammaturgia, performer e coreografia di Luz Arcas, il supporto del Pice Acciòn Cultural Española e il sostegno di Instituto Cervantes Palermo.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia

Quali sono gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.