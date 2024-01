In piazza si mangia la pizza, le catacombe dei Cappuccini a porte aperte: cosa fare nel weekend

Pizza, morti e un anticipo di Carnevale. E' questa la ricetta del weekend palermitano. S'inizia con "Pizza in piazza", l'evento organizzato tra Monreale e Carini che porta in piazza il lievitato per eccellenza, declinato però nella sua versione siciliana e dunque realizzato con farine locali. Ai Cappuccini, porte aperte alle catacombe per un tour intitolato "la città dei morti". Non mancheranno spettacoli a teatro, come quello di magia al Jolly (chiamato "Magicomio di professione") e Al Massimo, con Francesco Pannofino protagonista del riadattamento di "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek. Infine aperitivi, mostre, concerti ed eventi dedicati ai bambini.

Pizza in piazza tra Monreale e Carini

"Pizza in piazza" è la manifestazione organizzata da Io Compro Siciliano e Ted Formazione sabato a Monreale in piazza Guglielmo II dalle 17 alle 23, e domenica da Almoad Parco Cittadino di Carini, dalle 18 alle 23. Un'iniziativa che nasce dal desiderio di evidenziare la qualità professionale dei produttori siciliani e di quanto questa possa produrre eccellenza nel più identitario dei piatti italiani: la pizza. Ma non solo: sarà, inoltre, l’occasione per vedere le maestranze siciliane cimentarsi nella difficile ‘arte bianca’ in uno spettacolo tutto da gustare con gli occhi prima ancora che con il palato.

Tour alle Catacombe dei Cappuccini

Domenica alle 10 visita guidata dal titolo "La città dei morti" alle Catacombe dei Cappuccini. Il tour illustrerà il celebre cimitero di gallerie sotterrane dei Frati Cappuccini di Palermo, un immenso patrimonio antropologico per la notevole quantità di informazioni che conserva, sulla società antica palermitana. C’è la cappella dei bambini e il corridoio delle famiglie, il corridoio dei professionisti in cui riposano pittori e persino uomini di teatro, personaggi divenuti noti come Antonio Prestigiacomo, che secondo la leggenda, chiese di avere l’applicazione delle protesi agli occhi per continuare a poter guardare le belle donne che gli venivano a far visita anche da morto.

Visita guidata al cantiere dei carri di Carnevale di Termini Imerese

Si terrà sabato una visita guidata al cantiere dei carri di Carnevale di Termini Imerese. L’appuntamento è a piazza Sant'Antonio. La visita sarà guidata dalla famiglia Abbruscato, da decenni costruttori di carri. Durante la visita verranno spiegate le tecniche di costruzione dei “pupi” in cartapesta con la modellazione del soggetto in creta e poi la costruzione dei meccanismi che permettono il movimento dei carri.

Il delitto della baronessa di Carini al Castello: il tour

Dopo quattro date sold out e 1.250 visitatori, torna "Murder in Carini Castle", l'evento all'insegna del mistero che rievoca il delitto della baronessa Laura Lanza di Trabia. Durante la serata, i partecipanti esploreranno le camere dell'antico maniero, i corridoi bui e gli angoli nascosti immergendosi in un'atmosfera cupa per vivere una notte straordinaria. In un luogo come il castello di Carini, i misteri possono rivelarsi più oscuri di quanto ci si aspetti: "Niente è come sembra".

Spettacolo di magia al Teatro Jolly

Uno spettacolo di magia folle, ricco di risate, stupore e suspense. Un mago e un prestigiatore, Francesco Scimemi e Francesco Frattarelli, mettono in scena in chiave moderna tutte le sfaccettature della magia: grandi illusioni, mentalismo, esibizioni di estremo pathos fino a dei numeri in cui si ride a crepapelle. Un'ora e trenta minuti per un atto unico. Al Teatro Jolly c'è “Magicomio di Professione” che promette di stupire grandi e piccini.

"Mine vaganti" di Ozpetek al Teatro Al Massimo

L'adattamento teatrale di uno dei capolavori cinematografici "Mine vaganti" del regista Ferzan Ozpetek, vincitore di 2 David Di Donatello, 5 Nastri D'argento e 4 Globi D’Oro, arriva al teatro "Al Massimo" di Palermo e sarà in scena fino al 3 febbraio prossimo. Il protagonista è Francesco Pannofino, nel ruolo di Vincenzo Cantone (padre di Tommaso e Antonio). Con lui sul palco anche gli attori Loredana Cannata (Stefania Cantone, madre di Tommaso e Antonio) Erika Tonelli (Tommaso Cantone, fratello minore di Antonio), Carmine Recano (Antonio Cantone, fratello maggiore di Tommaso), Simona Marchini (la nonna, (madre di Vincenzo) e tanti altri.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.