La Fiera del Cavallo, cinericette e la storia d'amore di Romeo e Giulietta: cosa fare nel weekend

Sport e cinema, ma anche cibo e teatro, concerti e visite guidate. Questo e molto altro in programma in questo ricco weekend. Mentre in città sono moltissime le iniziative e gli eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne, al campo ostacoli della Favorita si svolgerà la Fiera mediterranea del cavallo. Spazio ai film e ai dolci, con la rassegna "Cinericette", che propone per questa prima volta un cult come "Cartoline dall'inferno". Al Teatro Massimo va in scena "I Capuleti e i Montecchi", la storia d'amore di Romeo e Giulietta, mentre al Biondo in anteprima "96 ore". Non mancheranno i concerti, come quello della cover band dei Dire Straits.

La Fiera mediterranea del cavallo e la Coppa degli assi

La quinta edizione della Fiera mediterranea del cavallo torna per il secondo anno a Palermo stavolta al campo ostacoli della Favorita che ospiterà anche il Concorso Internazionale di Sicilia e la Coppa degli assi fino a domenica. La Fiera Mediterraneo del Cavallo in particolare fra rassegne allevatoriali, convegni, degustazioni di prodotti della enogastronomia siciliana in aggiunta alle gare di salto ostacoli, endurance, gare western, pony games, carrozze sportive, propone diversi momenti di intrattenimento completi di esibizione di gruppi musicali.

Cinericette, un film e un dolce

Un dolce abbinato a una proiezione cinematografica. E' questa l'idea alla base del progetto delle "CineRicette" organizzato dall'associazione "ComeUnaMarea - Onlus", Aps con la "Banca del tempo”. Per l'esordio di questo nuovo progetto verrà proposto il film "Cartoline dall'inferno", cult dei primi anni '90 diretto da Mike Nichols che vede come protagoniste Meryl Streep e Shirley MacLaine e tratto da un romanzo semi-autobiografico del 1987 dell'attrice Carrie Fisher.

"I Capuleti e i Montecchi" al Teatro Massimo

Un nuovo e visionario allestimento de “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani per la stagione 2023-2024 di opere e balletti del Teatro Massimo di Palermo che lo produce. A dirigerlo il direttore musicale Omer Meir Wellber che con l’Orchestra, il Coro, il Corpo di ballo del Teatro e la regia di Idan Cohen porta in scena con il capolavoro di Bellini il mito degli amanti veronesi.

La cover-band dei Dire Straits

Dopo le date in Brasile e Stati Uniti, Francia, Spagna e Norvegia, i DSL*Dire Straits Legacy arrivano in Italia con il 4U World Tour un concerto al Teatro Golden di Palermo. Il "4U" - per te - è stato pensato inizialmente come dedica speciale per i fan (che da più di 10 anni seguono il gruppo in tutto il mondo) e per Riccardo Locatelli, il manager recentemente scomparso.

Visite guidate al museo Gemmellaro

Visite assistite al museo Gaetano Giorgio Gemmellaro. Un prezioso scrigno che illustra la storia geologica della Sicilia, custodisce le testimonianze della prima presenza umana in Sicilia e in particolare i resti fossili di “Thea”, inoltre, nella sala degli elefanti numerosi reperti relativi agli elefanti nani che popolarono la Sicilia durante il Pleistocene medio-superiore.

Pranzo coi monaci e tour all'Abbazia di San Martino

Continua l’iniziativa “la seconda domenica del mese all’Abbazia di San Martino delle scale”. Previste visite guidate alle 11, alle 15 e alle 17. Oltre alla chiesa, con lo splendido coro ligneo e il suo prezioso organo, sarà possibile visitare lo scalone monumentale, la facciata monumentale rivolta verso Palermo, l’antica Farmacia e l’antica biblioteca, alcuni chiostri e il museo con preziose opere d’arte. Chi volesse, potrà pranzare con i monaci e partecipare alla degustazione di birre prodotte artigianalmente.

Gioco itinerante "Caccia all'assassino"

AAA aspiranti detective cercasi! Torna con un nuovo episodio "Crime Night, caccia all'assassino", il gioco investigativo Tacus, interattivo e itinerante, a squadre: un'esperienza di gioco inclusiva per vivere Palermo in modo nuovo, originale e divertente. Un delitto, dei sospettati e poco tempo per condurre l'indagine, superare prove ed enigmi e raccogliere indizi e testimonianze. Una gara tra amici per risolvere il caso prima degli avversari.

Spettacolo "96 ore" al Teatro Biondo

Debutta in prima assoluta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo "96 ore", testo e regia di Angelo Campolo, che è anche interprete insieme a Nunzia Lo Presti e a tre giovani impegnati in un percorso di recupero: Serena Di Verde, Giovanni Minardi, Michael Nicola Mulè. Lo spettacolo propone, in chiave originale, tre storie ispirate a testimonianze che l’autore ha raccolto nel suo lavoro di ricerca in alcuni Cpa italiani.

