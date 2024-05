Concerto a lume di candela, raduno di auto d'epoca e festival della birra: cosa fare nel weekend

Auto storiche e chiese arabo-normanne, birra, borghi e dimore storiche, ma anche concerti e tour a luci rosse. Questa è la ricetta del weekend. S'inizia con un raduno di veicoli d'epoca (c'è persino un pulmino Fiat 850) che sfilerà fino al santuario di Santa Rosalia per renderle omaggio. Non mancheranno i tour, come quello "hot" sulle orme della prostituzione nei vicoli del centro storico, o quello tra Palazzo Reale e Cappella Palatina. Tra i concerti, oltre a quelli della Sinfonica al Politeama, anche quello a lume di candela all'interno del Castello di Carini. Da segnalare anche gli appuntamenti più goderecce, come il Beer Festival di Cefalù. Inoltre spazio ai Borghi dei Tesori e alla Giornata delle dimore storiche.

Raduno di auto storiche fino al santuario di Santa Rosalia

Il capoluogo siciliano si prepara ad accogliere, da venerdì fino a domenica, il rombo dei motori di decine di moto e auto storiche per il gemellaggio tra il club Vincenzo Florio di Palermo e quello di Salerno. Sono previsti visite guidate nei musei e nelle ville cittadine, ma anche a Monte Pellegrino con la visita al Santuario di Santa Rosalia. Tra i modelli più interessanti che sfileranno per le vie della città, un pulmino Fiat 850 del 1968, esemplare unico costruito dalla carrozzeria Osi.

Visite da Palazzo Reale alla Cappella Palatina

Scoprire il maestoso Palazzo Reale, un gioiello incastonato nella storia, testimone di millenni di evoluzioni culturali e politiche. Un tour che guiderà i visitatori alla scoperta delle sue origini antiche, attraverso ritrovamenti archeologici che svelano le prime fondazioni di questo emblematico complesso. Si proseguirà nel cuore degli appartamenti reali, dove ogni stanza racconta una storia di grandezza e splendore, fino alla Cappella Palatina.

Concerto a lume di candela al castello di Carini

Un concerto per pianoforte a lume di candele tra le mura del maestoso Castello di Carini. Ecco "Candle Castle", una serata magica sulle orme dei famosi concerti a lume di candela. L'evento vedrà l'esecuzione di brani memorabili dei Coldplay e dei Queen, interpretati da una talentuosa pianista in una cornice intima e suggestiva, illuminata grazie alla magia.

Festival della birra a Cefalù

Torna Beer Fest a Cefalù. Un evento con una selezione unica di birre e delizie culinarie per tutti i gusti. Sarà possibile degustare circa 100 diverse tipologie di birre di stili differenti, garantendo un'esperienza di degustazione unica nel suo genere. Oltre alla birra, saranno disponibili cocktail a base di birra, gin e agrumi siciliani per soddisfare anche i palati più raffinati.

Sicilia Queer filmfest ai Cantieri

Al via la quattordicesima edizione per il Sicilia Queer filmfest al Cinema De Seta e negli altri spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Un festival che è esplicitamente dedicato quest’anno a due attivisti palermitani scomparsi negli scorsi mesi, Rosi Castellese e Luigi Carollo, partigiani per la difesa dei diritti delle persone e costruttori infaticabili di ponti e relazioni, che il festival intende omaggiare con il suo lavoro.

I Borghi dei Tesori

Sarà una corsa a gustare i piatti tradizionali e i dolci di una volta; entrare nelle botteghe artigiane, sollevare la testa per ammirare un soffitto che pare di pizzo, meravigliarsi alle sculture di sale, costruire le maschere tradizionali con gli abitanti, inerpicarsi in quota per un picnic, o magari calarsi in una grotta dove stalattiti e stalagmiti hanno creato un vero teatro di pietra. Il terzo e ultimo weekend del Borghi dei Tesori Roots Fest sarà una collana di sorprese: qui un paesino arroccato, lì un castello federiciano, più lontano un reticolo di vicoli fioriti, passando per dame e cortigiani, monaci e studiosi, disegnando una Sicilia che è diversa ad ogni passo.

Giornata delle dimore storiche

Torna la Giornata nazionale dell'associazione dimore storiche italiane. Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte domenica 26 maggio: oltre 550 monumenti tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini lungo tutta la penisola accoglieranno gratuitamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi senza tempo, circondati dalle meraviglie del patrimonio artistico e culturale italiano. A Palermo porte aperte al Castello La Grua-Talamanca di Carini.

Concerto dell'Orchestra sinfonica al Politeama

Nuovo appuntamento al Politeama Garibaldi vedrà protagonisti Emmanuel Tjeknavorian, il giovane neo direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano, sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e il noto pianista Andrea Lucchesini. Il programma prevede il Concerto n. 1 in si bemolle minore per pianoforte e orchestra op. 23 di Pëtr Il'ič Čajkovskij e la Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov.

Tour alla Torre di San Nicolò

Visite domenicali alla Torre di San Nicolò. Le visite consentiranno ai visitatori di ammirare la vista sul centro storico di Palermo, dalla terrazza. Per raggiungerla si attraverseranno: la stanza Bifore e la ex Sala dell’orologio. In cima, lo staff Terradamare illustrerà i monumenti principali del panorama e narrerà la storia del monumento e il suo presente, sede di tanti processi sociali della comunità di Ballarò.

Passeggiata a luci rosse

Un viaggio alla scoperta dei luoghi del piacere della città, di poteri e subalternità sociale ma, soprattutto, dei maliziosi segreti delle belle "signorine", dispensatrici di piacere, eroine dell'amor profano. Da piazza San Domenico all'iconico vicolo Marotta, un percorso seducente e passionale un racconto itinerante sul fenomeno della prostituzione, sulle tracce di meretrici, donne di malaffare, lenoni, case chiuse e pratiche amatorie, attraverso racconti, testimonianze, aneddoti piccanti e divertenti. Ecco il tour a luci rosse.

La transumanza a Geraci Siculo

Torna la transumanza a Geraci Siculo. Un rito che si perde nella notte dei tempi e che scandisce le stagioni. Estate, in questo caso. E poi che anticipa l'arrivo dell'inverno. Appuntamento nel borgo verde delle Madonie con tanti eventi collaterali. Il momento più atteso è il passaggio di centinaia di capi di bestiame che attraversano il borgo madonita per raggiungere i pascoli più alti della Sicilia.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.