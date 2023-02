Casa delle farfalle, auto e moto d'epoca, giro in cantina: cosa fare nel weekend a Palermo

Farfalle, auto e moto d'epoca, vino, musica e teatro. Questa la ricetta dell'ultimo fine settimana di febbraio. Tanti gli appuntamenti del weekend in città. Tra tutti quello alla scoperta della casa delle farfalle, che ritorna a Palermo e appassiona tutti, famiglie e bambini. Alla Palazzina Cinese, invece, un'esposizione porta indietro nel tempo alla scoperta di auto e moto d'epoca, dai primi del '900 agli anni '90. Giro in cantina e passeggiata tra le barrique alle Cantine Duca di Salaparuta, ma anche Nomad Music Festival, l'evento musicale itinerante che porta in nove luoghi di Palermo la musica internazionale. E poi ancora spettacoli, come quello di Irina Brook al Teatro Biondo.

La casa delle farfalle

Centinaia di farfalle coloratissime di tantissime e variegate specie volano liberamente in un meraviglioso giardino d'inverno. A Palermo viene ospitato un evento di grande interesse ludico, didattico e ricreativo. La Casa delle farfalle è una struttura, realizzata all’interno del parco, adibita a un vero e proprio giardino all’interno della quale ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione e osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti e belle del mondo. Le farfalle sono libere di volare all’interno della struttura.

Moto e auto storiche in mostra

Dalle Moto Guzzi più prestigiose alle auto dalle livree eleganti, in mostra si mettono loro: le auto e le moto d’epoca, dai primi del '900 agli anni '90, che coloreranno l’esposizione in programma domenica nell piazzale antistante la Palazzina Cinese. L’evento nasce per festeggiare i dieci anni di una delle associazioni più rappresentative dei veicoli storici in Sicilia, l'Asvs (Associazione Siciliana motoVeicoli Storici). Gli appassionati di auto e moto storiche potranno ammirare da vicino i pezzi più rari e i più giovani conoscere i modelli che hanno fatto la storia del motorismo.

Giro in cantina

Passeggiando fra le barrique delle Cantine Duca di Salaparuta, alla scoperta della storia di una delle cantine più antiche della Sicilia nata nel 1824 per opera di Giuseppe Alliata Principe di Villafranca e Duca di Salaparuta. Si visiteranno le bottaie in cui maturano i vini Duca e Corvo, l’innovativa sala di degustazione e la seducente struttura dell’Enoteca. Durante la degustazione, si assaggeranno tre vini rappresentativi di questa realtà vitivinicola.

Nomad Music Festival

Nove location diverse tra loro, alcuni tra i presidi culturali e sociali della città, venti artisti internazionali e locali che si alterneranno alla consolle per miscelare diversi generi musicali tra cui afrobeat, highlife, cumbia, afroblues, folk, samba, tropical ed elettronica. Brasile, Africa, Americhe, Mediterraneo e naturalmente Sicilia insieme per un evento che si preannuncia esplosivo. Parte a Palermo il prossimo weekend il "Nmf, Nomad Music Festival 2023", che ha come slogan: "World music, local food, dj set", una rassegna itinerante di musica World che, dal 24 febbraio al 1° aprile, animerà diversi luoghi della città, e che propone, grazie al supporto di alcune aziende del territorio, cibo biologico e bevande locali.

I sogni del gabbiano in prima al Biondo

Debutta in prima assoluta al Teatro Biondo, che lo produce in collaborazione con Dream New World - Cie Irina Brook, lo spettacolo Seagull Dreams - I sogni del Gabbiano, adattamento de Il gabbiano di Anton ?echov realizzato e diretto da Irina Brook e interpretato da Pamela Villoresi, Geoffrey Carey e i giovani allievi della Scuola di recitazione del Biondo: Giuseppe Bongiorno, Emanuele Del Castillo, Monica Granatelli, Giorgia Indelicato, Giuseppe Randazzo, con la partecipazione in video di Miguel Gobbo Diaz. La regista Irina Brook, figlia del maestro Peter Brook e dell’attrice Natasha Parry, esplora in questo spettacolo la propria biografia di figlia d’arte attraverso le parole di Anton ?echov.

Visite guidate a Villa Malfitano

Visite assistite a Villa Malfitano Whitaker con Terradamare. Il tour nella villa inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'elegante via Dante, asse rappresentativo dello splendido periodo artistico che è stato il Liberty a Palermo, è in programma per sabato. Sarà possibile ammirarne le architetture della belle époque, la grande galleria di superlative personalità artistiche tra i più importanti dell'ottocento siciliano e la poderosa collezione della storia dei viaggi della nobile famiglia Whitaker Ingham, raccolte nella dimora storica tra le più emblematiche dell'epoca degli inglesi a Palermo. Le disponibilità dei turni di visita potrebbero variare nel corso delle ore.