Dal festival dello sfincione alle visite nell'ultima dimora di Tomasi di Lampedusa: cosa fare nel weekend

Sfincione, risate, scoperta. Questi gli ingredienti di questo fine settimana, l'ultimo di febbraio. A Sanlorenzo Mercato torna il festival più atteso, quello dedicato allo sfincione che porta in città il re dello street food nelle sue quattro declinazioni (Bagheria, Monreale, Camporeale e Palermo). Apre le porte Palazzo Lanza Tomasi, l'ultima dimora del principe Tomasi di Lampedusa, per una visita guidata inedita. Non mancheranno gli spettacoli a teatro: al Jolly ci sono I Sansoni, al Biondo invece "Alularia" con Paride Benassai. Concerto ai Candelai con Stefano Barigazzi, pranzo a Palazzo Bonocore alla scoperta di antichi sapori. E tanto altro ancora per bambini, adolescenti e famiglie.

Sfincione Festival

Torna a Sanlorenzo Mercato lo Sfincione Festival. Per tre giorni i panificatori di Bagheria, Monreale, Camporeale e Palermo si sfideranno mettendo in gioco la loro abilità e la tradizione gastronomica dei rispettivi territori. Quattro panifici, gestiti da esperti panificatori locali, presenteranno quattro sfincioni con la stessa bontà ma con caratteristiche identitarie e si sfideranno in una competizione che decreterà il vincitore della migliore "pizza dei siciliani".

Visite a Palazzo Lanza Tomasi

Visite a Palazzo Lanza Tomasi: l'apertura straordinaria in collaborazione tra Terradamare e la Duchessa di Palma Nicoletta Lanza Tomasi che condurrà le visite al Palazzo, ultima dimora del Principe Tomasi di Lampedusa, custode del manoscritto del Gattopardo.

I Sansoni al Teatro Golden

Reduci dalla tournée che li ha portati in giro per l’Italia, i Sansoni sbarcano in Sicilia con il loro nuovo spettacolo “Sogno a tempo determinato”. Lo show sarà al Teatro Golden. Sogno a tempo determinato racconta delle nuove generazioni che hanno perso la voglia di sognare. Di chi è la colpa? Basta chiederlo ai sogni più famosi: l’astronauta e il calciatore.

Pranzo a Palazzo Bonocore

I sapori di una volta, le tavole nobiliari, i Monsù di antica memoria che pescavano da libri di ricette tramandate di generazione in generazione. Ma anche i piatti della tradizione contadina dove la carne rossa appariva soltanto un paio di volte l’anno, per le feste comandate, e si ovviava con riso e tante verdure. Sarà un vero tuffo nella Palermo alta e popolare a cavallo tra Ottocento e Novecento, il nuovo appuntamento di Palazzo Bonocore: che in omaggio alla mostra in corso su Palermo Felicissima propone un “pranzo” che è soprattutto un saporito ritorno al passato.

Il tour "Murder in Carini Castle"

Torna "Murder in Carini Castle", l'intrigante evento ambientato nelle suggestive sale del Castello che continua a catturare l'immaginazione del pubblico con la sua performance mozzafiato. Combinando elementi di mistero e suspense tra le antiche mura del maniero cariche di storia, gli spettatori che decideranno di fare questa esperienza faranno un viaggio indietro nel tempo nel corso del quale, tra sussurri e ambientazioni gotiche, conosceranno la storia della fortezza.

Il concerto di Agnese Amico per PrimaVera contemporanea

Primo di una serie di dodici appuntamenti, ai Cantieri torna PrimaVera contemporanea con il concerto di Agnese Amico, nato dal suo progetto discografico “Alalie” (Zoar Records 2022), registrato con l’hardingfele, strumento tradizionale delle regioni sud occidentali della Norvegia, dove viene usato per accompagnare la danza, seguendo il battere ritmico dei piedi.

Ai Candelai arriva Stefano Barigazzi

Parte da Milano il tour nazionale di Stefano Barigazzi: 11 tappe in cui il cantante e chitarrista emiliano presenterà al pubblico “World is Melting”, nuovo disco uscito in tutte le piattaforme digitali e in vinile a tiratura limitata. Il concerto a Palermo sarà ai Candelai.

Lo spettacolo "Aulularia" al Biondo

Debutta in un nuovo allestimento nella Sala Grande del Teatro Biondo Palermo, la commedia Aulularia - Fabula della pentola d’oro, scritta da Tito Maccio Plauto fra il 195 e il 184 a.C. Interpreti di questo classico della comicità plautina, proposta con la traduzione e l’adattamento di Michele Di Martino e con la regia di Francesco Sala, sono Edoardo Siravo, nel ruolo del vecchio avaro Cacastecchi, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Antonio Pandolfo, Gabriella Casali, Domenico Ciaramitaro, Marcello Rimi, Simona Sciarabba.

La politica in scena al Teatro Libero

La politica in scena al Teatro Libero con “Dialoghi leggeri tra inutili generazioni” di Andrea Adriatico. Giovani generazioni a confronto con esponenti politici del territorio. Maurizio Carta e Mariangela Di Gangi gli ospiti delle due serate. Un confronto schietto e diretto tra giovani generazioni e amministratori pubblici locali. Una rappresentazione senza rete, dove la politica dei luoghi l’identità di chi la pratica nei territori entrano in scena al Teatro Libero a Palermo, in un confronto senza esclusioni di colpi.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.