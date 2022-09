Trekking e cannoli di Piana, vinili a Villa Pottino: cosa fare nel weekend

Vinili, cannoli e mistero. Ecco la ricetta del weekend, il primo d'autunno, a Palermo. Tanti gli eventi in programma. Tra questi la fiera del disco, uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti dei vinili. Villa Pottino infatti si trasformerà in un polo di musica nazionale e internazionale per tutto il fine settimana. Per i più curiosi, invece, sarà possibile fare una passeggiata inedita nel sottosuolo, scoprendo le muchate arabe, la cava trasformata in fungaia. Non mancheranno gli appuntamenti in provincia come quello a Piana degli Albanesi, un "aperitrekking" sotto le stelle con cannoli finali.

La fiera del disco a Villa Pottino

Il disco torna protagonista a Villa Pottino, ultimo esempio di architettura liberty di via Notarbartolo, con la seconda edizione dell’Expò del vinile 2022. Organizzato dall’Associazione Artigianando, l’evento si svolgerà sabato e domenica ad ingresso gratuito. I saloni della villa ospiteranno diverse postazioni grazie alle quali sarà possibile comprare, scambiare e ascoltare migliaia di vinili e cd dei più svariati artisti della musica nazionale e internazionale che daranno occasione ai tanti amatori di arricchire la propria collezione o di trovare il tanto ricercato titolo mancante.

Alla scoperta del sottosuolo con le "muchate arabe"

Insieme a Terradamare e le guide di Assoguide, si esploreranno le muchate arabe situate in zona Fiera del Mediterraneo, cava su tre livelli, che ha continuato la sua attività fino agli anni '30 del secolo scorso, trasformata in “fungaia”. Un viaggio nel centro della terra palermitana, durante il quale si percorreranno alcune gallerie e si approfondiranno le tecniche di scavo dai quali veniva estratto il materiale che costituisce buona parte del materiale utilizzato per monumenti, chiese e case storiche di Palermo, la calcarenite pleistocenica, su cui poggia la Piana di Palermo.

Aperitivo, trekking e cannoli a Piana degli Albanesi

Aperitrek all'insegna della sicilianità. Sarà possibile salire verso il pozzo "Pozzillo" nelle serre della Pizzuta sopra Piana degli Albanesi: ci si affaccerà in un incredibile paesaggio sulla Conca D'Oro e sui monti di Palermo, visti sotto la luce calda del tramonto. Si degusteranno i sapori tipici della zona, cannoli inclusi, ammirando dall'alto anche il lago di Piana.

Visita alla camera dello scirocco di Fondo Micciulla

Una domenica immersi nella narrazione della storia del parco a un centinaio di metri in linea d’aria dalla circonvallazione di Palermo, bene confiscato alla mafia; visita alla Camera dello Scirocco e all’agrumeto storico di Fondo Micciulla, ricco di aranci, mandarini, limoni e quasi secolari alberi di alloro. Il suo racconto millenario, in questo uno spazio nascosto dal verde che avvolge la Camera - emblema di antichi sistemi di refrigeramento tra ingrottati e cunicoli - oggi è testimone di lotta alla legalità.