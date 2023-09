Cucina artistica, il karaoke con musica revival e "Le Vie dei Tesori": cosa fare nel weekend

Monumenti aperti, cucina che passione, party con musica revival e karaoke. Questo e molto altro è ciò che regala il weekend. Tornano Le Vie dei Tesori tra Bagheria, Termini Imerese e Corleone (tra qualche settimana toccheranno ai luoghi della cultura a Palermo). A Villa Filippina è tempo di GustArte, con degustazioni e cibo. Al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, invece, ecco Teenage Dream Party, una vera e propria festa anni 2000 piena di karaoke. A Monreale si va indietro nel tempo con la manifestazione in costumi d'epoca "Nel segno di Guglielmo", a Carini tour sui tetti del Castello La Grua Talamanca. Non mancheranno appuntamenti per bambini e aperitivi in giro per la città.

Le Vie dei Tesori tra Bagheria, Termini e Corleone

Si prepara ad un secondo weekend in cui ciascuna delle dieci città coinvolte nel festival Le Vie dei Tesori - Bagheria, Termini Imerese, Corleone - scende in campo con percorsi inediti, luoghi che aprono per la prima volta, passeggiate d’autore ed esperienze imperdibili. Sabato e domenica nel Palermitano, si visitano la “villa dei mostri” a Bagheria, il Grand Hotel delle Terme e le terme romane a Termini Imerese; l’ex Ospedale dei Bianchi di Corleone e tanto altro.

GustArte a Villa Filippina

Cucina che passione: tre giorni di cucina artistica allieteranno gli amanti del genere a Palermo, grazie ad un evento destinato a rimanere nelle memorie culinarie dei siciliani. Si tratta di GustArte, l’arte del gusto, una manifestazione culinaria che nel weekend sarà la protagonista delle serate del Parco villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, a Palermo.

Il party con musica revival e karaoke

Ritorna il Teenage Dream Party al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, per l’ultimo evento dell’estate 2023. Un format di successo che sta facendo il giro dello stivale in tutti i più importanti live club d’Italia: una vera e propria festa anni 2000 piena di karaoke a tema Disney, con le coreografie di High School Musical e i duetti di Camp Rock, che da 20 anni creano aggregazione e fanno ballare tutti.

Visite ai tetti del Castello La Grua Talamanca di Carini

In occasione dell'evento "Patrimonio InVita", promosso dall'associazione Jonathan Livingston in collaborazione con il Consiglio d'Europa, nel weekend sarà possibile visitare i tetti del Castello La Grua Talamanca dalle 9 alle 19. Sabato e domenica i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire anche le collezioni e le opere presenti all'interno del monumento simbolo di Carini.

Camminata solidale per la leucemia

Camminata solidale non competitiva per celebrare la Giornata mondiale della leucemia il cui ricavato è destinato alla gestione delle molteplici attività che Ail svolge svolge in sostegno degli ammalati e delle loro famiglie. Si chiama "Fit walking" l'appuntamento in programma domenica al Giardino Vincenzo Florio (allo Stadio delle Palme).

A Monreale si va indietro nel tempo

Monreale si trasforma in un palcoscenico che ci riporterà agli anni della dominazione normanna con la grande manifestazione “Nel segno di Guglielmo” promossa dalle associazioni con il Comune di Monreale, che prenderà il via questo weekend per concludersi giorno 1° ottobre. Diverse sono anche le visite guidate alle torri della Cattedrale dove sono previste piccole rappresentazioni in abiti d’epoca normanna all’interno delle sale espositive a cura della “Compagnia dei Normanni”.

Festival del turismo responsabile

Torna a Palermo It.a.Cà, il festival nazionale sul turismo responsabile che, da Sud al Nord d’Italia, invita a un viaggio unico in tanti territori diversi, mettendo in rete comunità che con passione promuovono la libertà di migrare e il diritto di restare. Trasformando l’incoming in becoming per coniugare la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. E quali sono i migliori posti dove poter bere un cocktail di qualità? Ecco una mappa dei 10 migliori cocktail bar di Palermo.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.