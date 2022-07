Film e vino all'Orto Botanico, "La via dei librai" arriva a Mondello: cosa fare nel weekend

Film, libri, vino, musica, escursioni. E' questa la ricetta del weekend a Palermo. All'Orto Botanico va in scena la prima edizione di WineWays, un appuntamento per cinefili e winelover con la proiezione di quattro film dedicati al vino. A Sant'Erasmo si concluderà invece Cinema City, rassegna di cinema sotto le stelle. Intanto a Mondello sbarca la prima edizione de La via dei librai, mentre il Teatro Massimo porta sul palco del Verdura il violoncellista Giovanni Sollima. Non mancheranno le escursioni, come quella alle muchate arabe. Per conoscere tutti gli altri eventi è possibile consultare il calendario constantemente aggiornato di PalermoToday.

Film e vino all'Orto Botanico

Fino a domenica un connubio elegante per cinefili, winelovers e semplici amanti del bello. WineWays è il nuovo progetto dell’Orto Botanico, preview del festival multidisciplinare Metamorphosis che occuperà i mesi di agosto e settembre tra teatro, musica, danza e letteratura, e mira, nel tempo, a divenire stabile. Un inedito percorso che rende omaggio a quattro dei cinque sensi e si collega idealmente al bellissimo progetto di Vigna del Gallo, uno dei tanti cuori dell’Orto Botanico di Palermo: dopo 230 anni di fermo, a giugno scorso le viti hanno regalato i primi grappoli. Quattro sensi dunque: vista ed ecco quattro film dedicati al vino; gusto, e basta degustare; olfatto, ed è bello bearsi dei sentori dei vini; per l’udito basta restar zitti ed ascoltare l’Orto di notte: sarà una sorpresa.

La via dei librai a Mondello

La via dei librai lascia temporaneamente la sua culla del Cassaro e affronta il mare aperto della città, delle periferie e della provincia. La prima tappa è a Mondello. Attorno alla fontana della Sirenetta gli stand e una serie di presentazioni con gli autori. Appuntamento quindi nella piazza di Mondello paese: il primo evento dalla mattina al pomeriggio con una serie di presentazioni alla quale parteciperanno gli autori ma anche con degli incontri in cui si affronterà il tema proposto in un libro che ha suscitato interesse e dibattiti.

Concerto al Teatro di Verdura

La calda voce del violoncello solista di Giovanni Sollima, uno dei più affermati compositori e solisti italiani, sarà protagonista del concerto in programma sabato al Teatro di Verdura per la stagione estiva del Teatro Massimo di Palermo. Alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro Massimo - e solista al violoncello - Giovanni Sollima traccia un percorso musicale legato alle opere di Dante che prende le mosse dall’Inferno e dal Purgatorio, ma che è ricco anche di altre suggestioni letterarie, dall’Addio alle armi di Hemingway, allo Stabat Mater con i versi di Filippo Arriva, per approdare alle musiche della rock band dei Nirvana.

Escursione alle muchate arabe

Insieme a Terradamare e le guide di Assoguide, si esploreranno le muchate arabe situate in zona Fiera del Mediterraneo. Si tratta di una cava su tre livelli, che ha continuato la sua attività fino agli anni ’30 del secolo scorso, trasformata in “fungaia”. Un viaggio nel centro della terra palermitana, durante il quale si percorreranno alcune gallerie e si approfondiranno le tecniche di scavo dai quali veniva estratto il materiale che costituisce buona parte del materiale utilizzato per monumenti, chiese e case storiche di Palermo, la calcarenite pleistocenica, su cui poggia la Piana di Palermo.