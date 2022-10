Giro per le cantine, sagra dei funghi e Nabucco a teatro: cosa fare nel weekend

C'è il cibo e c'è la musica, ma anche il teatro, le degustazioni e le passeggiate. C'è tutto in questo penultimo weekend di ottobre all'insegna del bel tempo. A Castelbuono è tempo di funghi con il festival dedicato alle eccellenze gastronomiche madonite. Al Teatro Massimo, invece, torna il Nabucco di Verdi dopo lo stop dovuto alla pandemia. Sarà possibile visitare Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba, un settecentesco palazzo nel cuore del Cassaro, ma anche visitare le cantine palermitane con il "Trail a Camporeale".

Festa dei funghi a Castelbuono

Tutto pronto per la sedicesima edizione del Funghi Fest che torna a Castelbuono con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alle eccellenze gastronomiche madonite, ma con un unico filo conduttore, il principe del bosco: il fungo. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Promo Madonie, guidata dal Presidente Jhonny Lagrua, con il patrocinio del Comune di Castelbuono, del Parco delle Madonie e dall’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo della Regione Siciliana.

Il Nabucco di Verdi al Teatro Massimo

Sarà finalmente in scena in Sala grande “Nabucco”, l’opera in quattro parti di Giuseppe Verdi, su libretto di Temistocle Solera, nel nuovo allestimento coprodotto dal Teatro Massimo di Palermo con il Teatro Regio di Torino. L’opera, assente dal palcoscenico di Piazza Verdi dal 2013 avrebbe dovuto debuttare nel marzo del 2020 ma venne sospesa a pochi giorni dal debutto a causa del Covid che costrinse tutti i teatri alla chiusura. A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro è il Maestro Francesco Lanzillotta mentre la regia è firmata da Andrea Cigni, Maestro del Coro è il nuovo direttore Salvatore Punturo. A interpretare Nabucco si alternano i baritoni Roman Burdenko e Alberto Gazale.

Visita a Palazzo Drago al Cassaro

Insieme agli operatori culturali di Terradamare, sarà possibile visitare il settecentesco Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba, ubicato in Corso Vittorio Emanuele, nell’asse tra i Quattro Canti e la Cattedrale di Palermo. Le visite si svolgeranno lungo i suoi magnifici saloni, gli splendidi affreschi e gli arredi, esempi pregevoli degli usi della nobiltà siciliana. Palazzo Drago dispiega la leggiadria dei cieli settecenteschi, la magnificenza dei decori baroccheggianti, l’intensità dei colori della seconda metà del 1800 nella Palermo felicissima che i grandi viaggiatori hanno ammirato.

Trail delle cantine di Camporeale

L'ottavo "Trail delle cantine di Camporeale" si snoderà per le colline e le valli del territorio di Camporeale attraversando le cantine vinicole presenti sul percorso e promuovendo con i pacchi gara e i premi le attività artigianali e imprenditoriali locali. L’evento, inserito nel Circuito Regionale del Trail Sicilia Challenge, sarà accompagnato da runner provenienti da tutta la Sicilia insieme alle loro famiglie per potere apprezzare non solo le bellezze che il territorio siciliano offre ma anche i prodotti delle aziende agricole e la qualità della produzione artigianale locale.

Radiografie in mostra al Pasqualino

Repertorio X tratta il sentimento della perdita e del distacco, l’idea di catastrofe ovvero l’inevitabile cui l’umanità si approssima attraverso riflessioni sulla scultura. Così l’artista Nicola Console, palermitano che vive e lavora a Milano da oltre 30 anni, presenta la sua inedita mostra con tre film di animazione in stop motion (Alavagna; Repertorio X; Registro) che saranno proiettati all’interno di un piccolo cinema allestito per l’occasione al Museo delle marionette Antonio Pasqualino e un corpus di 30 opere realizzate con più mezzi espressivi: disegni, sculture, installazioni e stampe realizzate col ricorso della tecnica radiografica declinata come azione artistica, che costituisce la parte più vasta dell’esposizione allestita alla Galleria Nuvole.

"Qualcuno volò sul nido del cuculo" al Biondo

Qualcuno volò sul nido del cuculo, nella messa in scena di Alessandro Gassmann, inaugura la stagione 2022-23 del Teatro Biondo di Palermo. Protagonisti dello spettacolo - prodotto dal Biondo e dalla Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini - sono Daniele Russo, Viviana Lombardo, Mauro Marino, Giacomo Rosselli, Emanuele Maria Basso, Alfredo Angelici, Daniele Marino, Gilberto Gliozzi, Gaia Benassi, Sergio Del Prete, Antimo Casertano. Le scene sono di Gianluca Amodio, i costumi di Chiara Aversano e le luci di Marco Palmieri; Pivio & Aldo De Scalzi sono gli autori delle musiche originali.