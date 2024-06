Il Pride, la festa della capoeira e la sagra di maccheroni e pesce fritto: cosa fare nel weekend

La sfilata dell’orgoglio Lgbtqia+ sarà l'evento del weekend. Ma ci sarà spazio anche per lo sport: con una tre giorni di attività Palermo sarà la capitale della capoeira. Non mancheranno gli appuntamenti all'insegna del buon cibo: a Isola c'è la sagra "Mari e Monti" e si possono degustare maccheroni e pesce fritto. Diverse anche le visite guidate in programma: da Villa Spina al Castello di Solunto. Due i walking tour: BuongiornoNotte all'alba con partenza da Porta Felice e Palermo noir, alla scoperta dei luoghi in cui si sono svolti fatti misteriosi.

Per gli amanti del teatro a Villa Filippina, Romeo e Giulietta, apre le “Shakespeare Summer Night” e al Teatro Massimo c'è il musical "Lady, Be Good!", per la prima volta in città. Il concerto di Arturo Sandoval apre al Verdura il Sicilia jazz Festival e prende il via anche la stagione estiva della Foss con un concerto in piazza, davanti al Politeama.

In provincia c'è la "Notte romantica nei borghi" di Geraci Siculo e Petralia e il festival del turismo cinematografico dedicato a Frank Capra a Bisacquino.

Festa finale del Pride ai Cantieri Culturali con Bigmama

Al termine del corteo del Palermo Pride, il Main Stage allestito nell'area parcheggio dei Cantieri Culturali alla Zisa ospita la festa finale dell'evento 2024 con le madrine Bigmama e Simona Malato, e con Santamarea e la drag queen Aura Eternal.

Il concerto di Arturo Sandoval apre il Sicilia jazz Festival

Famoso per la sonorità potente e luminosa, per la nitidezza con cui scolpisce le note e per le superbe doti compositive (molti suoi brani sono nel repertorio stabile della OJS, da lui già diretta in passato), il trombettista cubano Arturo Sandova inaugura il Sicilia Jazz Festival 2024. L'indiscusso campione internazionale, vincitore di numerosi Grammy Awards, pioniere sia del be bop che del latin-jazz si esibirà al Teatro di Verdura.

La Foss apre la stagione estiva: concerto davanti al Politeama

In occasione del Solstizio d’estate e della Notte Europea della Musica, il 21 giugno, l’Orchestra Sinfonica Siciliana inaugura la stagione estiva con un concerto unico davanti al Politeama alle ore 21. ll programma è incentrato sulla prima esecuzione a Palermo della versione per orchestra d’archi di tre Beatles-Concerti Grossi di Peter Breiner (nn. 1, 2, 4) e sulla prima esecuzione assoluta di A Peace Pop Songbook, nel quale il Coro di Voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana eseguirà cinque canzoni del repertorio pop.

A Isola la sagra "Mare e monti"

Per la seconda edizione della sagra “Mari e Monti” a Isola delle Femmine torna il gemellaggio con Torretta con due specialità tipiche delle diverse realtà territoriali: i maccheroni fatti a mano e la frittura di pesce isolano.

Visite a Villa Spina

Visite a Villa Spina, nella Piana dei Colli, a pochi passi dalla celebre Palazzina Cinese. Con le guide di Terradamare sarà possibile ammirare dallo scenografico e sinuoso scalone a doppia rampa, al piano nobile, fino al romantico giardino, tra resti ornamentali di antiche panchine, grandi viali alberati e la piccola camera dello scirocco.

BuongiornoNotte, passeggiata all'alba a Porta Felice

Salutare il sole che sorge nei giorni più lunghi dell’anno. Un modo per raccontare e raccontarsi, mentre la luce si fa strada dal mare. Passeggiata all'alba di BuongiornoNotte, condotta da Giovanni Mazzara e Monica Regini, nei giorni del solstizio d’estate: quale punto d’osservazione migliore se non Porta Felice con il sole che si alza al centro del monumento, creando un bellissimo effetto luminoso lungo l’asse di corso Vittorio Emanuele?

Torna il walking tour Palermo noir

Walking tour alla scoperta dei luoghi della città in cui si sono svolti fatti misteriosi, molti dei quali rimangono ancora oggi pieni di enigmi ed interrogativi. Palermo noir si svolge principalmente tra il quartiere del Capo e quello della Kalsa seguendo un percorso che attraversa i luoghi dove si svolsero omicidi e crimini, tra misteri irrisolti e segreti mai celati.

"Shakespeare Summer Night” a Villa Filippina

Per gli amanti del teatro a Villa Filippina, Romeo e Giulietta, apre le “Shakespeare Summer Night”. La tragedia, tra le più celebri e amate del drammaturgo inglese che racconta la struggente storia d'amore tra due giovani appartenenti a famiglie rivali, sarà reinterpretata con creatività e passione dagli artisti che saliranno sul palco.

Il musical "Lady, Be Good!" per la prima volta a Palermoì

A cento anni dal primo clamoroso successo a Broadway, sarà in scena al Teatro Massimo "Lady, Be Good!", il musical in due atti di George Gershwin che ne compose le musiche lavorando per la prima volta insieme al fratello Ira, autore dei testi delle canzoni, su libretto di Guy Bolton e Fred Thompson.

Palermo capitale della capoeira

Tre giorni di attività per strada e all’aperto, per “iniziare” le persone all’arte della capoeira. Dal 21 al 23 giugno Palermo diventa la capitale dell’arte marziale brasiliana grazie all’iniziativa del maestro Bira Do Santos, che organizza la “Batizado e trocas de cordâo”, ovvero il “Battesimo della corda”.

A Santa Flavia visite guidate al Castello di Solanto

Visite guidate al Castello di Solanto, in collaborazione con Terradamare. Una passeggiata nella millenaria storia della pesca del tonno in Sicilia, che nella tonnara di Solanto trovò un grande successo produttivo, legato a tradizioni, riti e incantesimi che hanno lasciato il segno in tutta la nostra cultura, ospiti della principessa Gloria Vanni Calvello Mantegna dei Principi di San Vincenzo.

Notte romantica a Geraci Siculo e Petralia Soprana

A Geraci Siculo, borgo immerso nel parco delle Madonie, c'è la "Notte romantica 2024". Tutti gli innamorati potranno passeggiare mano nella mano alla scoperta di angoli magici dove scattare la perfetta foto al "Salto del Ventimiglia", ma anche gustare un aperitivo ideato appositamente per la giornata dai locali del Borgo. O ancora assistere al comedy show "In Valigia" con Mario Barnaba (ore 21,30) a Largo "O' Tunn", o ancora lo spettacolo "Le follie di Zazu" di clown e magia (ore 22) al largo "Alla Vucciria". O, per finire, "Mujeres" con Sabrina Firmatari, uno spettacolo di danza con il fuoco che si terrà a piazza del Popolo alle ore 22,30 e che lascerà gli spettatori senza fiato.

A Petralia dall'aperitivo al bacio di mezzanotte innamorati protagonisti. Sarà una occasione irripetibile per vivere una magica notte tra i vicoli, i palazzi nobiliari e le mura del centro storico del borgo che trasudano storia millenaria; ammirare il cielo stellato a 1.147 metri di altitudine nel silenzio della notte dopo avere gustato i sapori di una cucina tradizionale unica. Dalle 22.30 a mezzanotte dalla piazza del popolo, ogni 45 minuti, partirà il viaggio nel centro storico (evento gratuito) dal tema: “Racconti d'amore in Petra: storie narrate d'amore e di poesie”.

Domenica in Abbazia a San Martino delle Scale

L'Abbazia di San Martino delle Scale il 23 giugno aprirà le sue porte con un programma di tutto rispetto all’insegna della storia, della natura ma anche della spiritualità benedettina e delle tradizioni culinarie siciliane. Sarà una domenica all'insegna delle visite guidate, dei percorsi naturalistici, delle degustazioni e del cinema sotto le stelle.

Borgo film fest e Premio Frank Capra, a Bisacquino

Bisacquino è il paese di Frank Capra, il geniale regista cantore del sogno americano, che qui nacque il 18 maggio 1897. A lui è intitolato il Borgo Film Fest-Premio Frank Capra, il festival del turismo cinematografico nei borghi. In programma incontri con gli autori, diversi ospiti, convegni, masterclass e per finire il Gran Galà del Borgo Film Fest il 23 giugno in piazza Triona, con premiazioni, incontri con attori e un concerto finale.

Dove mangiare e bere (o dormire) a Palermo e provincia

Dove trascorrere un weekend a pochi chilometri da Palermo? CiboToday propone una mappa con i migliori agriturismi in provincia, immersi nella pace e nel verde della campagna siciliana. Sontuose, golose, croccanti e identitarie, le arancine invece sono le regine della gastronomia palermitana. L'offerta è ricchissima, ma quali sono più buone di Palermo? Il gusto, come spesso si dice, è soggettivo ma tendenzialmente ci sono dei criteri per valutare la bontà della regina dello street food: i puristi sono soliti valutare la croccantezza, la qualità del ripieno, la frittura, il volume e, ovviamente, il gusto complessivo. Ecco alcuni consigli sulle migliori arancine in città.

Per chi invece avesse voglia di prendersi una pausa dal gusto locale, i ristoranti di cucina internazionale a Palermo non mancano. Dal giapponese al palestinese, passando per il persiano: il capoluogo siciliano salvaguarda le tradizioni ma propone anche una ristorazione che guarda alle culture gastronomiche del mondo. Qui la mappa dei migliori ristoranti di cucina internazionale. E per chi volesse chiudere o sostituire il pasto con un buon e fresco gelato, ecco le migliori gelaterie da noi selezionate. L'offerta in città, infatti, è notevole: dall’avanguardia alla tradizione, dalla sperimentazione al biologico, a Palermo c'è l'imbarazzo della scelta.