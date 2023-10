Dalla sagra della pizza al Wine Sicily, un fine settimana tutto da (de)gustare: cosa fare nel weekend

Ci sono vino e pizza, ma anche circo da strada e sport, mostre, design e cinema. Sarà un weekend ricchissimo (e pienissimo) di eventi e appuntamenti. All'Orto Botanico torna Wine Sicily, la manifestazione dedicata a vino e cantine. E al vino e al cinema è dedicato SorsiCorti, il festival internazionale di cortometraggi che va in scena ai Cantieri. Spazio alle mostre, con quella sui 120 del Biondo e su Frida Kahlo. Non mancano appuntamenti mangerecci, con "Eat capone" a Cefalù e la sagra della pizza a Campofelice di Roccella. Anche questo fine settimana, inoltre, non mancheranno Le Vie dei Tesori (con le visite guidate alla scoperta del Molo trapezoidale) e La Domenica Favorita, stavolta in trasferta a Ficuzza. E a Ballarò riecco il Ballarò Buskers, con arte e circo da strada.

Wine Sicily all'Orto Botanico

Quattrocentocinquanta etichette in degustazione, 45 aziende vinicole del territorio, dieci influencer del settore provenienti da tutta Italia, tre masterclass realizzate in collaborazione con Le vie dei tesori, il Fuori Salone con la musica del gruppo A noi ci piace vintage, capitanato da Vincenzo Ferrera e Dario Sulis. La quinta edizione del Wine Sicily, la manifestazione che punta i riflettori sul vino siciliano, si svolgerà all’Orto Botanico. Tre giorni per scoprire, conoscere, apprezzare le cantine siciliane e degustare nuove promesse del vino.

Circo da strada a Ballarò

Affascinante e contrastante, gioioso e trascurato, coloratissimo e oscuro. Tra mille sfumature, proprio come un funambolo, prova a stare in equilibrio l'Albergheria, quartiere simbolo della multiculturalità di Palermo, con tante operose realtà - associazioni, cooperative, circoli, parrocchie, oratori e commercianti - che quotidianamente cercano di migliorare il contesto che le circonda, con il vivace e popolare mercato di Ballarò aperto e accogliente. In mezzo e grazie a tutto questo vitale meltin-pot popolare e fermento culturale, nasce il Ballarò Buskers. Quest'anno il Festival internazionale di circo contemporaneo e teatro di strada di Palermo giunge alla sua settima edizione e si prepara ad alzare il sipario su otto piazze del rione.

La sagra della pizza

Campofelice di Roccella celebra la pizza con due giorni di sagra e i maestri napoletani. Tredici stand e tante proposte per un trionfo di sapori. I profumi delle pizze appena sfornate invaderanno il comune porta delle Madonie. Per i visitatori il meglio della tradizione napoletana, dall'intramontabile margherita alla tradizionale salsiccia e friarielli, dalla pizza fritta “il Batocchio” alla bombetta di Totò.

A Cefalù la festa dedicata al capone

Il villaggio gastronomico, pescaturismo e una cena stellata. A Cefalù torna la kermesse "Eat Capone". Scenario principale dell'evento sarà la via Mandralisca. Qui, sei ristoranti coinvolti nell'iniziativa, prepareranno un piatto ciascuno con il capone come ingrediente protagonista. Il capone, conosciuto anche come lampuga, è un pesce presente nel Mediterraneo dalla forma e dal colore inconfondibili.

La Domenica Favorita a Ficuzza

Dopo la grande partecipazione domenica scorsa a Piano Battaglia con 2.500 visitatori nel primo appuntamento oltre i confini del Parco della Favorita, “La Domenica Favorita” fa il bis con un altro evento straordinario fuori dalla città di Palermo e sbarca alla Real Casina di Caccia del Bosco della Ficuzza. Ancora una volta sport, visite naturalistiche, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta animeranno l’area verde davanti allo storico palazzo reale sito nella frazione di Corleone.

Le Vie dei Tesori al Molo trapezoidale

Terzo weekend de Le Vie dei Tesori con sorprese in corsa: Palermo ha accolto una nuova prospettiva, ha riacquistato il suo mare, e da alcuni giorni sta invadendo felicemente il Marina Yachting del Molo trapezoidale nuovo di zecca. Per questo il festival aggiunge in corsa un ciclo di visite d’autore affidate proprio a chi ha contribuito al recupero di questo “quartiere” che ricorda da vicino l’elegante Barceloneta.

I 120 anni del Teatro Biondo in una mostra

Il Teatro Biondo di Palermo compie 120 anni e per celebrare la ricorrenza inaugura la mostra Palcoscenico Biondo, nel Foyer della Sala Strehler. Nata su iniziativa della Fondazione Andrea Biondo e dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, la mostra resterà aperta fino al 30 dicembre. Il nucleo centrale dell’esposizione è composto da foto e documenti messi a disposizione dagli eredi del fondatore Andrea Biondo: Maria Gabriela D’Asaro Biondo e la giovane artista Isabella Iozzi, che si è appassionata alla storia della sua antenata raccogliendo materiali, foto, notizie e realizzando lei stessa alcune opere a partire da immagini d’epoca.

La mostra su Frida Kahlo

Apre al pubblico nelle sale della Galleria d’Arte Moderna di Palermo Frida Kahlo. Una vita per immagini, mostra promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, curata da Vincenzo Sanfo e organizzata da Civita Sicilia con la collaborazione di Rjma Progetti culturali e Diffusione Italia International. La mostra fotografica rende omaggio a una artista, molto amata in tutto il mondo, che incarna uno di quei casi in cui arte e biografia si intersecano inscindibilmente, rendendo unico un personaggio.

Il festival iDesign

Al via iDesign, la design week più longeva del sud Italia giunta alla sua XI edizione che affronta il binomio Inside/outside con i suoi confini, i labili margini del “dentro” e del “fuori” che diventano il tema della rassegna, fondata e diretta da Daniela Brignone, in programma in diversi luoghi di Palermo.

SorsiCorti, il festival di vino e cinema

Fermo immagina. Cosa succederebbe se per alcuni minuti ognuno di noi si fermasse e immaginasse una storia? È questo il tema della nuova edizione di SorsiCorti, il festival internazionale di cinema corto e vino che quest’anno compie diciassette anni. Al Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa torna per la 17esima edizione l’appuntamento prodotto dal Piccolo Teatro Patafisico che porta, ogni anno, corti di altissima qualità in concorso.

