Dalla festa della pasta a Myss Keta fino ai Borghi dei Tesori: cosa fare nel weekend a Palermo

Sagre, concerti, festival e gite fuori porta. C'è tutto nel primo weekend di settembre (qui il calendario eventi completo). A Terrasini va in scena la prima edizione di Macaria, un festival dedicato alla pasta. Ai Cantieri, nel nuovo Averna Spazio Open appena inaugurato, un grande ritorno del panorama musicale palermitano: per il Beat Full festival a salire sul palco sarà Myss Keta. Non mancheranno concerti, come quelli dallo stile retrò al Nautoscopio, né visite guidate, come quella alla camera dello scirocco di Fondo Micciulla. Per i più curiosi però imperdibili i Borghi dei Tesori, alla scoperta delle meraviglie a pochi passi da Palermo.

Festa della pasta a Terrasini

Quattro giorni di degustazioni, cooking show di chef di spicco, laboratori, talk e approfondimenti con un unico comune denominatore: la pasta. Regina indiscussa della prima edizione del festival che la vede protagonista, Macaria, che si svolgerà nel lungo weekend a Terrasini, a pochi chilometri da Palermo. Il lungomare Peppino Impastato e Palazzo d’Aumale, Museo Regionale di Storia Naturale e Mostra permanente del Carretto Siciliano, saranno le location dove verranno organizzate alcune delle principali attività della manifestazione che intende celebrare la cultura della pasta in Italia.

Beat Full e Miss Keta all'Averna Spazio Open

Ai Cantieri Culturali alla Zisa nel nuovo Averna Spazio Open, annuncia Myss Keta per il Beat Full festival: l’artista dal volto velato e icona pop sarà la protagonista assoluta di sabato. A seguire, party e showcase di PopShock. Evento storico organizzato da Db produzioni, GoMad Concerti, i Candelai e Palermo Suona, è ormai appuntamento fisso dell’estate palermitana arrivato alla decima edizione.

Musica retrò al Nautoscopio

Una due giorni dedicata alla musica e cultura rock and roll, fra musica e allestimenti vintage per regalare al pubblico un’atmosfera magica anni '50. L’appuntamento è per sabato e domenica al Nautoscopio dove andrà in scena il Retrò Fest. Tra gli altri anche Ciccio Chronic con la sua selezione esclusivamente in vinile porterà tutti indietro nel tempo.

I Borghi dei Tesori in provincia

Tornano i Borghi dei Tesori e nel Palermitano c’è solo imbarazzo della scelta: a Isnello scoprirete che gli abitanti sono dei sognatori, e che il Gal Hassin racconta le stelle a grandi e piccini; che Prizzi è un presepe arroccato di viuzze tra cui ballano i “diavoli”; che a Palazzo Bongiorno a Gangi ci sono affreschi bellissimi; che a Pollina la manna è un vero toccasana, per corpo e mente; a Baucina le suore Collegine aprono il convento dove nascono le conserve, a Geraci Siculo agghinderete agnellini di biscotto, e che a Piana degli Albanesi il cannolo è una religione.

Visita alla camera dello scirocco

Visita alla camera dello scirocco di Fondo Micciulla e passeggiata nella natura di Palermo. Una domenica immersi nella narrazione della storia del parco a un centinaio di metri in linea d’aria dalla circonvallazione di Palermo, bene confiscato alla mafia; visita alla Camera dello Scirocco e all’agrumeto storico di Fondo Micciulla, ricco di aranci, mandarini, limoni e quasi secolari alberi di alloro.