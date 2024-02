Sagra del cardone "vruricatu", un assaggio di Carnevale con la sfilata a cavallo: cosa fare nel weekend 

Sapori, saperi e un primo gustoso assaggio di colori, quelli che dalla prossima settimana animeranno il Carnevale palermitano. Se è vero che febbraio è il mese più breve dell'anno, di certo questo primo weekend annuncia un ricco, ricchissimo, cartellone di iniziative. Prima fra tutte la storica sagra del cardone "vruricatu" di Pioppo, passando poi per due anticipi di atmosfera carnevalesca con la parata dei cavalli di Corleone e la consueta consegna delle chiavi della città a "u Nannu Cá Nanna" a Termini Imerese. Spazio poi alla musica con la direzione di Beatrice Venezi che torna sul podio del Politeama e un concerto tutto al femminile al Teatro Massimo.

Sagra del cardone "vruricatu"

U carduni vruricatu di Pioppo rappresenta un prodotto di nicchia che va tutelato e valorizzato per le sue evidenti potenzialità e vocazioni gastronomiche e commerciali. Per la seconda edizione della sagra, sarà possibile degustarlo in tutte le sue varianti: in pastella, all'insalata, con salsiccia e funghi. Non mancheranno momenti di dibattiti e incontri.

La sfilata a cavallo del Carnevale di Corleone

Ad aprire il corteo dei cavalieri della storica sfilata a cavallo sarà il gruppo di sbandieratori e musici "Civitas Nicosiae" e il gruppo dei tamburi San Bernardo. Presenti personaggi di spicco del mondo equestre che faranno parte della giuria d'onore. A presentare la serata Antonio Latteri.

La consegna delle chiavi della città al Carnevale di Termini Imerese

Si inizia domenica con la consueta consegna delle Chiavi della Città a "u Nannu Cá Nanna ". Ma non si tratterà solo di un primo assaggio del Carnevale di Termini Imerese . Subito dopo il momento tradizionale, protagonisti saranno i gruppi appiedati. La sera si proseguirà sul palco di piazza Duomo dove si esibiranno i “Quattro gusti”, a seguire il concerto main stage Radio Time 90.

Beatrice Venezi a Palermo per dirigere la Sinfonica

Secondo appuntamento della stagione della Foss 2023-2024 con Beatrice Venezi sul podio per dirigere l'Orchestra sinfonica impegnata nell'esecuzione con la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 "Patetica" di Čajkovskij e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 54 di Sostakovic.

Il concerto al "femminile" del Teatro Massimo

Musiche di Prokofiev, Debussy e Ravel per il concerto dell'Orchestra e del Coro femminile del Teatro Massimo . Sul podio Umberto Clerici, solista al violino Silviu Dima. Insieme all'Orchestra è impegnato il coro femminile diretto dal maestro Salvatore Punturo. Solista Silviu Dima, primo violino dell'Orchestra del Teatro Massimo.

Villaggio sportivo itinerante a Bagheria

Lo sport come veicolo di inclusione e crescita. In una giornata interamente dedicata allo sport con il villaggio sportivo di Bagheria saranno previste attività gratuite per minori e ragazzi, dai 5 ai 24 anni. Saranno tanti gli sport praticati come il basket, golf e tiro con l'arco, con una specifica attenzione all'attività motorie e alla dimostrazione di determinati esercizi fisici per un avviamento migliore alla pratica sportiva.

Visite e laboratori al Museo Salinas

In occasione della giornata gratuita dei musei regionali, le guide di Esplora Siti Sicilia vi condurranno all'interno del Museo Archeologico Salinas per una visita di due ore. Importante scrigno di opere del passato, la visita del museo è un percorso cronologico e storico attraverso le epoche e le dominazioni che hanno fatto della Sicilia una delle culle della civiltà nel Mediterraneo.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.