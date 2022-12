Acchianata ecologica verso la santuzza, l'evento per chi colleziona monete: cosa fare nel weekend

La città si agghinda a festa in attesa del Natale. Intanto il primo fine settimana di dicembre si presenta ricco e variegato di appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età. A Monte Pellegrino si arriva passeggiando grazie all'acchianata ecologica che, direzione santuzza, vuole promuovere la sostenibilità ambientale. Spazio ai festival, che siano di cinema o di fotografia: ai Cantieri Culturali ecco Documentaria, mentre Marenostrum racconterà attraverso le immagini il Mediterraneo e le sue storie. Per i collezionisti di monete o banconote, invece, torna "Palermo colleziona", l'evento dedicato alla numismatica. Non mancheranno concerti, spettacoli teatrali e laboratori per bambini.

L'acchianata ecologica a Monte Pellegrino

Si svolgerà domenica la "acchianata ecologica”, la grande manifestazione per l’ambiente organizzata da Confcommercio Palermo, che era stata rinviata lo scorso novembre a causa delle avverse condizioni meteo. Una passeggiata aperta a tutti per promuovere la sostenibilità ambientale e l’educazione alle politiche “green” e sottolineare la necessità di rispettare i luoghi della nostra quotidianità: requisiti sempre più importanti anche per creare sviluppo ed economia.

Festival del cinema documentario ai Cantieri

Saranno otto giornate di eventi, tutti gratuiti a partire da questo weekend, dedicati al cinema del reale per un’edizione ancor più ricca delle precedenti. L’appuntamento con la settima edizione di Documentaria, il festival internazionale del cinema documentario è in programma al cinema De Seta dei Cantieri Culturali. In cartellone tantissimi appuntamenti tra proiezioni, anteprime, incontri con i registi, focus, tributi e approfondimenti, masterclass, dibattiti e workshop.

Concerto nell'oratorio dell'Immacolatella

Concerto nell’Oratorio dell’Immacolatella (per la stagione di musica dell'associazione Kandinskij) che avrà come protagonista Il Serpotta Musica Antiqua Ensemble, formazione prodotta dall’associazione Kandinskij, guidata dalla clavicembalista messicana Daniela Lopez Quesada, completata dal soprano Martina Licari, da Gioacchino Comparetto (oboe e flauto dolce), Karla Alejandra Bocaz Muñoz (violino), Riccardo Palumbo (violoncello) e Giulio Falzone (tiorba e chitarra barocca).

Convegno numismatico per collezionisti

Torna in città la nuova edizione della rassegna "Palermo colleziona". Un appuntamento per quanti vogliono conoscere il valore di una moneta, una banconota, un francobollo o altro materiale da collezione. L'appuntamento con la borsa scambio numismatico filatelico e di cartofilia è organizzato da Alessandro Faraci, Maurizio Saletta e Pippo Biondo.

Festival della fotografia del Mediterraneo

E' giunto alla settima edizione il festival internazionale della fotografia del Mediterraneo “Marenostrum”. L’edizione di quest’anno mette al centro ancora una volta il Mediterraneo e le sue storie, puntando l’attenzione sulle donne. Il mare rimane l’elemento centrale, che raccoglie intorno a sé personaggi, destini, storie di popoli e di civiltà, ma “Marenostrum” racconta al tempo stesso la straordinaria bellezza dei paesaggi, le città che su questo mare si affacciano, le strade, i vicoli, le piazze, i mercati, i colori, i volti di uomini e donne che li popolano.