Dalla fiera dell'artigianato a Mondello al concerto di Tommaso Paradiso: cosa fare nel weekend

Buona musica, visite guidate alla scoperta della città ma anche di alcuni dei luoghi simbolo della provincia (dal castello di Solunto alla villa dei Mostri a Bagheria), spettacoli teatrali all'aperto e persino in cima a Monte Mufara, a Piano Battaglia. E ancora notte bianca astronomica, con colazione all'alba, per ammirare le stelle dal castello di Carini. Questi gli ingredienti del weekend che prenderà il via stasera. Tra i concerti in programma segnaliamo quello di Tommaso Paradiso ai Cantieri culturali della Zisa e i "Mai dire Goku” al parco urbano di Bagheria.

Fiera dedicata all’artigianato a Mondello

La zona pedonale di viale Regina Elena, a Mondello, ospiterà trenta spazi espositivi artigianali - Hop Hop Market - dove i visitatori potranno scoprire e acquistare prodotti unici e originali, frutto del talento e della passione degli artigiani locali. Tra gli stand sarà possibile trovare una vasta gamma di creazioni, dai gioielli fatti a mano agli oggetti di design, dall’abbigliamento etnico alle borse in pelle e cucite a mano, dagli articoli in cuoio ai vinili e tanto altro. All'interno della fiera dell'artigianato, non mancherà l'angolo dedicato ai prodotti agroalimentari, con un'ampia selezione di prodotti locali.

Concerto di Tommaso Paradiso

Forte della presenza di undici elementi sul palco, lo spettacolo live di Tommaso Paradiso ai Cantieri culturali della Zisa valorizza la potenza di ogni singolo strumento che esplode e si fonde con gli altri nella piena celebrazione della bellezza di essere accompagnati da una band. Il tour estivo dell'artista, uno degli autori che meglio raccontano i sentimenti più diversi con un tratto poetico e allo stesso tempo realistico, sarà una nuova occasione per ascoltare e cantare i brani dell’ultimo album Sensazione Stupenda, uscito a ottobre 2023 - tra cui Blu Ghiaccio Travolgente e Viaggio Intorno al Sole (disco d’oro) - insieme alle più grandi hit della sua carriera come Completamente (triplo platino), Riccione (quadruplo platino), Ricordami (disco di platino) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

I "Mai dire Goku” a Bagheria al Piccolo Parco Urbano

Al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, i “Mai dire Goku”, la Cartoon Live Experience più grande d'Italia. Si tratta del party delle sigle TV e dei cartoni degli anni 2000: il pubblico potrà cantare e ballare Pokémon, Naruto, Rossana, Sailor Moon, i capolavori Disney e tante altre chicche. I partecipanti potranno sfoggiare il loro miglior cosplay per una experience senza precedenti.

Visite guidate al castello di Solunto

Una passeggiata nella millenaria storia della pesca del tonno in Sicilia, che nella tonnara di Solanto trovò un grande successo produttivo, legato a tradizioni, riti e incantesimi che hanno lasciato il segno in tutta la nostra cultura, ospiti della principessa Gloria Vanni Calvello Mantegna dei Principi di San Vincenzo. Si visiteranno il lussureggiante giardino del castello circondato dal mare e la tonnara, tra le più antiche di Sicilia, immersi nella prorompente bellezza naturalistica della Sicilia e nelle storie dei pescatori, delle famiglie aristocratiche che lo hanno abitato.

Notte alla villa dei Mostri di Bagheria

Visite serali alla splendida dimora nobiliare voluta dal Principe di Palagonia, conosciuta come la “Villa dei Mostri” di Bagheria per le misteriose statue di cui è circondata. Come in un percorso iniziatico, si ammireranno, tra le tante meraviglie: lo scalone monumentale a doppia rampa in marmo di Billiemi, l’enigmatica “Sala degli Specchi” con il suo gioco di sovrapposizioni tra magia e realtà, gli affreschi settecenteschi raffiguranti le Fatiche di Ercole, i “mostri” che circondano la villa e altre sale visitabili per l'occasione.

Concerto in memoria di Borsellino al Teatro Massimo

Concerto dedicato alla memoria del magistrato Paolo Borsellino, agli agenti della sua scorta e a tutti i caduti nella lotta contro la mafia il 19 luglio al Teatro Massimo. Ad esibirsi i Piccoli Cantori di Parigi, diretto da François Polgar e considerato il miglior coro francese di voci bianche per la purezza delle sue voci cristalline, e il Coro di voci bianche del Teatro Massimo.



All'Averna Spazio Open lo spettacolo Pitecus

Rezza-Mastrella, la coppia artistica più esplosiva e dissacrante della scena italiana, Leone d’oro alla carriera per il Teatro alla Biennale di Venezia 2018, approda a FrancOpen con Pitecus uno spettacolo che analizza il rapporto tra l’uomo e le sue perversioni: laureati, sfaticati, giovani e disperati alla ricerca di un'occasione che ne accresca le tasche e la fama, vecchi in cerca di un’identità che li aiuti ad ammazzare il tempo prima che il tempo ammazzi loro, persone che tirano avanti una vita ormai abitudinaria, esseri che viaggiano per arricchire competenze culturali esteriori e superficiali.

Passeggiata wild nel bosco della Ficuzza

C'era una volta un re che amava la caccia e fece costruire una palazzina in mezzo alla foresta. E un tempo c'era un treno che giungeva fin lassù. C'è una stazione, non segnata sulle mappe astrali, dove passano i treni per l'altrove. Falcon walks organizza una passeggiata wild nel Bosco della Ficuzza, dal titolo "Vieni, c'è un binario nel bosco".

Spettacolo teatrale in cima al monte a Piano Battaglia

A Piano Battaglia nello scenografico anfiteatro naturale “Massimo Accascina” in cima al Monte Mufara, a Piano Battaglia, sabato 20 luglio 2024 alle ore 18, andrà in scena lo spettacolo “1979: storia di musica, delitti e misteri“ di Gery Palazzotto. Un’opera scritta e raccontata dallo stesso Palazzotto, musicata da Fabio Lannino e Laura Sfilio e remixata da Mario Caminita.

Notte bianca astronomica con colazione all'alba a Carini

Notte bianca astronomica al castello di Carini. Dalle 3 alle 7 di domenica con un telescopio elettronico di ultima generazione, con fotocamera integrata, un astrofisico accompagnerà gli amanti delle stelle nell'osservazione della Luna piena del cervo; dello spazio profondo; dell'aurora e dell'alba tra i monti carinesi. Sarà inoltre possibile visitare il maniero con un Cicerone che illustrerà le sue bellezze e approfondirà la storia della baronessa Laura Lanza e i racconti e le leggende riguardanti la sua triste storia. Al termine della visita, i partecipanti potranno fare una colazione all'italiana, con vista, sulle terrazze del castello.

Dove mangiare e bere (o dormire) a Palermo e provincia

Dove trascorrere un weekend a pochi chilometri da Palermo? CiboToday propone una mappa con i migliori agriturismi in provincia, immersi nella pace e nel verde della campagna siciliana. Sontuose, golose, croccanti e identitarie, le arancine invece sono le regine della gastronomia palermitana. L'offerta è ricchissima, ma quali sono più buone di Palermo? Il gusto, come spesso si dice, è soggettivo ma tendenzialmente ci sono dei criteri per valutare la bontà della regina dello street food: i puristi sono soliti valutare la croccantezza, la qualità del ripieno, la frittura, il volume e, ovviamente, il gusto complessivo. Ecco alcuni consigli sulle migliori arancine in città. Spugnoso, unto, carico e profumato: lo sfincione parla di Palermo che sia quello classico o nelle sue varianti. Che vogliate gustarlo come spuntino a metà mattinata o che sia il vostro pranzo, lo sfincione rappresenta sempre una buona idea ed è perfetto per iniziare un aperitivo. Vi consigliamo alcuni posti in città dove mangiarlo d’asporto.

Per chi invece avesse voglia di prendersi una pausa dal gusto locale, i ristoranti di cucina internazionale a Palermo non mancano. Dal giapponese al palestinese, passando per il persiano: il capoluogo siciliano salvaguarda le tradizioni ma propone anche una ristorazione che guarda alle culture gastronomiche del mondo. Qui la mappa dei migliori ristoranti di cucina internazionale. E per chi volesse chiudere o sostituire il pasto con un buon e fresco gelato, ecco le migliori gelaterie da noi selezionate. L'offerta in città, infatti, è notevole: dall’avanguardia alla tradizione, dalla sperimentazione al biologico, a Palermo c'è l'imbarazzo della scelta.