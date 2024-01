Alla scoperta di Palazzo Butera, al Teatro Massimo c'è Rigoletto: cosa fare nel weekend

Opere a teatro e tour nelle dimore storiche, ma anche concerti, mostre, presentazioni di libri e aperitivi. Tanti gli appuntamenti del weekend a Palermo. Dalla visita guidata a Palazzo Butera, la storica residenza dei Branciforte da poco acquisita e restaurata dalla famiglia Valsecchi, all'opera di Verdi - ovvero Rigoletto - in scena al Teatro Massimo. Non mancheranno altri tour, come quello con Fai al Museo del Costume e i concerti, come quello dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama che vedrà sul podio Beatrice Venezi.

Visite guidate a Palazzo Butera

Alla scoperta di Palazzo Butera, la storica residenza dei Branciforte recentemente acquisita e restaurata dalla famiglia Valsecchi. Sarà possibile scoprire la variegata collezione d'arte contemporanea e moderna ammirando dipinti, sculture e altre opere di artisti rinomati. Da Andy Warhol a Tom Phillips, da Terry Winters a Elisabeth Scherffig, il moderno pare interagire con agio e disinvoltura con la storia e le antiche sale affrescate dal Fumagalli e dal Martorana, cui si accostano gli interventi artistici di David Tremlett, autore della grafica della stagione operistica del Teatro Massimo per il 2023/2024.

Il Rigoletto al Teatro Massimo

Sarà in scena al Teatro Massimo Rigoletto, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. L’allestimento è quello che nel 2018 ha segnato il debutto sulla scena lirica dell’attore e regista italo-americano John Turturro. La regia dell’opera, realizzata dal Teatro Massimo in coproduzione con il Teatro Regio di Torino, l’Opéra Royal di Liègi e la Shaanxi Opera House cinese, è ripresa da Cecilia Ligorio, giovane e affermata regista che aveva lavorato con Turturro nell’allestimento di cinque anni fa.

Il libro sul pilota della Targa Florio

A cento anni dalla nascita sarà celebrato sabato, al Museo dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo, il Barone Antonio Pucci di Benisichi, il gentleman driver siciliano che divenne pilota ufficiale Porsche negli anni ’60 e che fu il primo conduttore isolano a imporsi, nel 1964, nella Targa Florio valida per il Campionato Mondiale Marche.

Come una gatta ti cambia la vita: la presentazione

Può una gatta cambiarti la vita? E può un “pacco non gradito” trasformarsi in una compagna di avventura insostituibile? Nel caso di Luca Gervasi, content creator milanese, la risposta è sì, visto che la sua gatta, Belen, è ormai la sua amica inseparabile. Tanto che Luca racconta la loro vita quotidiana sui social e ha creato i Gervagnez che collezionano follower come se piovesse. E insieme, Luca e Belen, hanno scritto un libro a “sei” zampe, anche se chi racconta in prima persona è proprio Belen “7 vite insieme a te”. La presentazione al Bookstore Flaccovio Mondadori in via Roma.

Tour alla Museo del Costume con Fai

Appuntamento imperdibile questo fine settimana con le visite guidate promosse dalla Delegazione Fai Palermo, insieme al Gruppo Fai Giovani, per ammirare gli splenditi abiti e le nuove acquisizioni del Museo del Costume raccontati direttamente dal professore Raffaele Piraino, ex docente di Storia del Costume dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo.

Il concerto della Sinfonica con Beatrice Venezi

Ancora un concerto per l’Orchestra sinfonica siciliana negli spettacoli della stagione 2023-24 in calendario venerdì e sabato al Politeama Garibaldi. A salire sul podio sarà Beatrice Venezi (Lucca 1990), giovanissima direttore (come chiede di essere chiamata) segnalata dal Corriere della Sera tra le 50 donne dell’anno nel 2017 mentre nel 2018 Forbes l’ha inserita tra i 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.