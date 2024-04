Passeggiata all'alba, luna park alla Fiera, la festa del cannolo: cosa fare nel weekend

Luna park, ricotta dolce, musica e malafesta. Un weekend ricco di appuntamenti, aperti sia a famiglie con bambini che ad adulti. Torna la Fiera del Mediterraneo, uno degli appuntamento più iconici della città. A Sanlorenzo Mercato c'è il Cannolo Festival, l'appuntamento dedicato al re della pasticceria siciliana, mentre ai Cantieri Culturali la "malafesta" della Rappresente di Lista. Non mancheranno concerti, come quello di Pupo al Golden o quello tributo ai Nirvana e Kurt Cobain al Mind House. Ci sarà spazio anche per una fiera che piace tanto ai collezionisti, come l'Expò vinile, e infine un'inedita passeggiata all'alba con BuongiornoNotte.

La Fiera del Mediterraneo

Torna la Fiera del Mediterraneo. Automobili, barche, arredo casa e giardino, shopping, food, arti e hobbistica. Non mancherà la grande area food, con lo street food siciliano ma anche piatti tipici di altre regioni italiane e anche da più lontano, anche se le sorprese più grandi di quest’anno sarà il Luna Park. Tornano le attesissime giostre, per un vero e proprio amarcord che rievoca i tempi d’oro della Fiera.

La festa del cannolo

Torna a Sanlorenzo Mercato il Cannolo Festival, l’evento che rende omaggio al dolce indiscusso della pasticceria siciliana apprezzato in tutto il mondo attraverso una gara di assaggi. A contendersi il premio di miglior cannolo, saranno quattro maestri pasticcieri conosciuti e famosi per le loro ricette tramandate da generazioni. Dunque, alla tradizione si affiancherà l’innovazione.

Il concerto di Pupo

Dopo il trionfo nel tour europeo, Pupo torna in Italia e porta al Golden "Su di noi…la nostra storia". Oltre a essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è un viaggio seducente e affascinante nella vita di Enzo Ghinazzi. La nuova versione dello spettacolo ha in serbo sorprese e si arricchisce di nuovi racconti, nuove immagini e video inediti ma, le assolute protagoniste, restano sempre le canzoni.

La Malafesta della Rappresentante di Lista

Sarà una festa. Anzi una "Malafesta". Torna in grande stile, ai Cantieri culturali della Zisa, il format ideato da La Rappresentante di Lista, alias Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che hanno appena annunciato la pubblicazione del loro nuovo singolo "Paradiso".

Eventi al Parco della Salute

Una giornata al Parco della Salute con Vivi Sano e le associazioni partner con tante attività gratuite. Si inizia all’alba con il saluto al sole. E poi yoga e meditazione in riva al mare, ma anche la parkrun, una 5 chilometri non agonistica, con partenza e arrivo al parco, che attraversa un percorso che si sviluppa sul lungomare verso Sant’Erasmo.

Tributo a Kurt Cobain e ai Nirvana

Nell’anno del 30esimo anniversario della scomparsa di Kurt Cobain, indimenticato leader dei Nirvana, la band formata dal batterista americano Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Heroes and Monsters), con Clayton Sturgeon voce-chitarra e Steve Armeli al basso, rende omaggio al leggendario gruppo di Seattle in un emozionante tour nei live club italiani. Appuntamento al Mind House.

BuongiornoNotte ai Quattro Canti

Ci si può innamorare di Palermo e tenerla stretta, anche se è così lontana da casa, dal Giappone? Si può, si può anche decidere di condividere questa passione, magari all’alba, quando la città esce improvvisa dalla notte. La passeggiata urbana all’alba di BuongiornoNotte, stavolta è condotta da una narratrice particolare, come la prima ballerina del Teatro Massimo, la giapponese Yuriko Nishihara, che ha deciso di partire alla scoperta della città dal suo cuore barocco, i Quattro Canti.

L'Expò del vinile

Aprile è il mese cui i proprietari dei negozi di dischi celebrano il ruolo che svolgono questi luoghi all’interno della loro comunità. Anche a Palermo si celebra il Record Store Day, una giornata mondiale che coinvolge numerosi collezionisti e semplici appassionati. Per l’occasione, l'Expò del vinile va in scena all’interno dello Spazio Noz.

Il musical "L'isola che non c'è"

"Neverland, l’isola che non c'è" è il musical tratto dal romanzo di James Matthew Barrie che ha incantato intere generazioni. Lo show riadattato da Edoardo Lombardi con Roberto Ciufoli e, la ballerina di Ballando con le stelle, Anastasia Kuzmina sarà a Palermo al Teatro Golden.

L'opera per i bambini della Sinfonica

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana si apre nuovamente al mondo dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie mettendo in scena Brundibár, un’opera per bambini interpretata da bambini, la cui genesi e prima rappresentazione sono strettamente legate all’olocausto e alla vittoria del bene sul male. L’opera va in scena al Politeama Garibaldi.

