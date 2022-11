Si gioca a Risiko, si beve vino al Mercato e si ride con I Soldi Spicci: cosa fare nel weekend

Gioco e divertimento. Ma anche calici e vino. E poi ancora risate, arte, tour e teatro. Ecco la ricetta del weekend. Sebbene molti spettacoli siano stati annullati per via del Covid (e dunque della positività di alcuni artisti), sono molti gli appuntamenti che la città offre. Ad esempio la gara di Risiko per la qualificazione al campionato nazionale. A Sanlorenzo Mercato, invece, va in scena il vino siciliano per una tre giorni a tu per tu con enologi, produttori e cantine del territorio. Sempre al Mercato di via San Lorenzo sarà possibile assistere alla presentazione del libro (il primo) de I Soldi Spicci. Tra i tour quello alla scoperta della storia della famiglia Tutone e del suo anice unico, tra i festival invece quello prodotto da Salvo Piparo dedicato allo storytelling che sarà di casa al Riso.

Gara di Risiko

A Palermo va in scena "Master Risiko", il torneo valido per la qualificazione alle finali del campionato nazionale individuale. Uno dei più famosi giochi da tavola con 29 Risiko club ufficiali sparsi in Italia e un raking nazionale riconosciuti da spin master, editore del gioco, arriva anche in città. Si compone di un primo turno di partite della durata 90 minuti di qualificazione, seguite da una semifinale e infine dalla finale (per quattro giocatori) che decreterà il vincitore del torneo. Quest'ultimo sarà invitato, direttamente dall'editore del gioco, al campionato nazionale individuale che si terrà nel primo trimestre 2023.

Wine fest a Sanlorenzo Mercato

A Sanlorenzo Mercato avrà luogo la prima edizione di Wine Fest: l’appuntamento con il vino siciliano, per una tre giorni a tu per tu con enologi, produttori e rappresentanti di una selezione di cantine siciliane. Da venerdì a domenica sarà possibile degustare le bottiglie di sette tra le migliori cantine siciliane con uno speciale carnet di assaggi. Un’occasione che permetterà di gustare alcune etichette già apprezzate e premiate, ma anche di confrontarsi direttamente con i produttori alla scoperta del mondo del vino.

I Soldi Spicci presentano il loro primo libro

Al Mondadori Bookstore, al Mercato San Lorenzo, I Soldi Spicci, duo comico e coppia nella vita, insieme a Massimo Minutella presentano il loro primo libro, Io e te 10 anni sopra il palco. Con loro anche il regista Roberto Catalano e Ernesto Maria Ponte. Nella carriera di ogni artista ci sono anniversari che fanno venire voglia di mettere un punto e ripercorrere la strada fatta fino a quel momento: è questo che i Soldi Spicci, duo comico e coppia nella vita, hanno condensato nel loro primo libro.

Alla scoperta di Tutone, l'anice unico

Insieme alla cooperativa Terradamare e la famiglia Tutone, sarà possibile visitare il museo antica Ditta Tutone anice unico, in pieno centro storico (nel triangolo compreso tra piazza Rivoluzione, la chiesa della Magione e Palazzo Ajutamicristo), immersi nel racconto dei duecento anni di storia della società Fratelli Tutone. Si verrà accolti nel percorso della produzione della celebre etichetta Anice Unico, tra macchinari moderni e antichi e immagini d’epoca.

Domenico Pellegrino pensa a una "factory" creativa

Una factory alla maniera degli anni Sessanta, quando gli artisti si ritrovavano, discutevano, amavano e creavano. Un vero compendio di idee che guarda al Mediterraneo ma cerca di riscriverne le tradizionali icone descrittive. È un esperimento nuovo quello che è nato a Palermo da un’idea di Domenico Pellegrino e Valentina Bruno: I’m The Island nasce dall’installazione che dalla Sicilia ha raggiunto la Biennale, qualche anno fa, e poi è rientrata a Palermo. Oggi è il nome di una factory - appunto - che diventa “fabbrica” operativa aperta agli artisti del Mediterraneo. Se ne parlerà nel corso di un talk su "Raccontare attraverso nuove icone, la storia millenaria della Sicilia e del Mediterraneo" in programma venerdì al museo archeologico Salinas.

Il festival dello storytelling con Salvo Piparo al Riso

La rassegna Aedi - Storytelling Fest, con la direzione artistica di Salvo Piparo, dopo il successo della prima edizione torna in scena con una programmazione, per tutto il weekend, inserita nella manifestazione Autunno al Riso, promossa e ospitata dal Museo regionale d'arte moderna e contemporanea Palazzo Riso, Sala Kounellis. L'ingresso è libero. Con una programmazione pensata ad hoc, rievoca un mondo perduto per ritrovarsi, oggi, attraverso la messa in scena degli spettacoli. Un’impresa ardua, affidata a voci, a loro volta fuori dal tempo e di diversa natura, tra i quali: Dante, Capuana, Ariosto, Giufà, il mare e autori moderni.