Un festival letterario allo Zen, festa di fine estate a Villa Tasca: cosa fare nel weekend

Libri, musica, passeggiate. Complice la bella stagione, il weekend palermitano offre una serie di eventi cui partecipare. Nel quartiere Zen va in scena Zen Book Festival, il primo appuntamento letterario per famiglie e bambini. A Villa Tasca, oltre all'aperitivo accompagnato da musica dal vivo, si festeggerà la fine dell'estate con laboratori, mercatini d'antiquariato, visite guidate e persino un villaggio medievale. Non mancheranno i tour (a Villa Virigina, a Palazzo Asmundo, a Villa Resuttano Terrasi e molti altri) e neppure le mostre, tra tutte Terracqueo che inaugura a Palazzo Reale e One voice a Palazzo Sant'Elia.

Cosa fare a Palermo

1. Zen Book Festival. Laboratori, presentazioni, tavole rotonde, letture ad alta voce, spettacoli coinvolgeranno ragazzi e ragazze, ma anche adulti e famiglie intere per lo Zen Book Festival, il primo appuntamento letterario realizzato nel quartiere Zen di Palermo.

2. Festa di fine estate a Villa Tasca. Dalla mattina alla sera, il grande parco ospiterà artigiani, laboratori, produttori, mercatini d’antiquariato e un villaggio medievale. Per l’occasione si potrà anche visitare a pagamento la storica Villa Tasca.

3. Mostra "Terracqueo" a Palazzo Reale. Ricostruire la storia del Mediterraneo - lungo un percorso articolato in 8 sezioni, dalla geologia ai giorni nostri, passando per il commercio, le guerre, le navigazioni e l’archeologia subacquea - assume un significato che è solo marginalmente “espositivo”.

4. Mostra "One voice" a Palazzo Sant'Elia. La Fondazione Sant’Elia ospiterà i lavori di sette artisti siciliani realizzati durante il lockdown: Mario Bajardi, Gandolfo Gabriele David, Andrea Kantos, Giacomo Rizzo, Mauro D’Agati, Igor Scalisi Palminteri, Nicola Pucci, Max Serradifalco e Antonio Macaluso.

5. Festival IT.A.CÀ a Palermo. IT.A.CÀ. Palermo vuole essere un momento di riflessione nella città sui temi del turismo responsabile, un momento di condivisione, dialogo e tra attori che animano oggi Palermo impegnati e nella rigenerazione sociale e culturale della città, uno spazio comune di progettazione.

6. Tour a Villa Virginia. Grazie a un mirabile progetto di restituzione alla città, apre alle visite guidate Villa Virginia, dimora liberty tra le più raffinate del tempo dei Florio e della Belle Époque palermitana.

7. Tour alla Villa Resuttano Terrasi. Stucchi, affreschi, tappezzerie, specchiere dorate e maioliche smaltate: apre le sue porte, in maniera esclusiva, villa Resuttano-Terrasi, la più solenne villa nobiliare di Palermo, dove il tempo sembra non essere mai trascorso.

8. Tour a Palazzo Asmundo. Un unico complesso artistico, considerato una delle testimonianze più eloquenti del mondo aristocratico dei secoli passati con le poliedriche collezioni di ceramiche siciliane e i mattoni di censo.

9. Caltavuturo, escursione geoarcheologica alla Rocca di Sciara e Terravecchia. Il percorso, ad anello, parte dalla base della Rocca nei pressi dell'abitato di Caltavuturo per arrivare in cima a circa 1010 sopra il livello del mare.

10. Spettacolo "Oltre il velo" allo Spasimo. Si tratta di ragazzi e ragazze nati in Italia da genitori immigrati, i cosiddetti “nuovi italiani”, la cui caratteristica comune è quella di avere un'identità ibrida: sono implicitamente chiamati a fare da ponte fra culture, tradizioni e valori diversi.

11. Eventi "La terrazza in scena" a Palazzo Abatellis. L'iniziativa si svolgerà nella terrazza della Galleria regionale di Palazzo Abatellis, che diventa luogo per conversazioni e performance artistiche ispirate alla Galleria stessa e alle opere che custodisce.

12. Presentazione del libro "Follow the green" all'Arci Porco Rosso. Un dossier che smaschera la patina ecosostenibile di Eni. Il lavoro di inchiesta, realizzato dal Centro di Documentazione dei Conflitti Ambientali, verrà presentato in anteprima al circolo Arci Porco Rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.