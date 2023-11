Festa del vino, escursione bendati e tour dei Florio in abiti d'epoca: cosa fare nel weekend

Dal vino alla natura, dalla storia alle piante, con delle temperature miti che faranno da cornice. Si presenta ricco e variegato il weekend. Tanti gli appuntamenti in programma come la tre giorni di Wine Fest a Sanlorenzo Mercato dedicata alla cantine siciliane. Sull Madonie, per l'esattezza tra gli agrifogli giganti di Piano Pomo, sarà possibile avventurarsi in un'inedita escursione bendati alla scoperta della natura e dei suoi profumi. Spazio ai tour con l'itinerario in costumi d'epoca dedicato ai Florio e anche all'artigianato, alle piante e ai fiori con la nuova edizione di ArtGarden. Non mancheranno aperitivi, eventi dedicati ai bambini, spettacoli a teatro e concerti.

La festa del vino

Bianco, rosso, rosato, con bollicine o fermo: qualunque sia la tipologia preferita di vino tornano a Sanlorenzo Mercato tre giorni di degustazioni, talk e masterclass, con la seconda edizione del Wine Fest, l’appuntamento con il grande vino siciliano. Saranno tre giornate a tu per tu con enologi, produttori e rappresentanti di una selezione di cantine siciliane.

Escursione bendati nelle Madonie

Escursione nelle Madonie con "Dance a smell", un'esperienza sensoriale sinestetica dove, bendati e immersi nel verde, sarà possibile scorprire la natura accompagnati dalle note di speciali oli essenziali artigianali. La guida sarà unicamente il profumo e il suono della natura. Secondo un recente studio neuroscientifico, il movimento abbinato al senso dell'olfatto stimola infatti i neurorecettori a cooperare in circostanze non ordinarie. Circondati dai monumentali agrifogli giganti di Piano Pomo sarà possibile vivere un'esperienza unica di riconnessione con la propria anima.

Itinerario Florio in costumi d'epoca

Passeggiando con Ignazio e Donna Franca: fatti, fortune e fasti dei Florio. Ecco l'appuntamento in costume d'epoca. Seguendo Ignazio jr. e sua moglie Donna Franca (interpretati dalle guide turistiche Giorgio Faraci e Eloisa Lo Piparo) sarà possibile scoprire un'altra parte dell’epopea dei magnati protagonisti dell’economia siciliana, nel periodo di fine Ottocento e primi del Novecento. L'itinerario si svolge a piedi nei dintorni di via Dante, abbracciando alcuni dei luoghi più rappresentativi della famiglia, come lo storico Villino Florio all'Olivuzza che sarà possibile visitare all'interno.

ArtGarden al vivaio di Mondello

Dopo il successo della prima e della seconda edizione, l’associazione Artigianando annuncia la terza edizione di ArtGarden, la mostra mercato che unisce l’arte floreale alle esposizioni artigianali di artisti e creativi. All’interno del Garden Center saranno allestiti venti spazi espositivi, con borse, accessori per donna, ceramiche, gioielli e diversi prodotti rigorosamente fatti a mano. Per gli amanti del vintage, invece, saranno presenti diversi spazi a tema.

Tour con "delitto" al Castello di Carini

"Murder in Carini Castle" piace da impazzire: altra data per il tour con delitto al Castello per un’altra intrigante notte all’insegna del mistero e del delitto. Durante la serata, i partecipanti si immergeranno in una atmosfera basata sul tragico caso della baronessa di Carini. Esploreranno le camere del castello, i corridoi bui e gli angoli nascosti in un'atmosfera cupa.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.