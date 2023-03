Un concerto dedicato ai Pink Floyd, la Festa del papà all'Orto Botanico: cosa fare nel weekend

La primavera è alle porte (e nell'aria). E in questo weekend di marzo sono tanti gli appunamenti da vivere in giro per la città (e anche all'aperto). Come quelli all'Orto Botanico organizzati da CoopCulture che pensa ai bambini con dei laboratori ad hoc per la Festa del papà. O come quello a Villa Filippina, che celebra l'equinozio con una festa piena iniziative. Al Golden, invece, un concerto di una cover band dei Pink Floyd per celebrare i 50 anni dell'album The dark side of the moon. Non mancheranno appuntamenti a teatro (al Massimo il balletto Le corsaire) e cene, tra tutte quella di beneficenza organizzata in memoria di Biagio Conte.

Una cena in ricordo di Biagio Conte

Una cena di beneficenza in ricordo e nel segno di Biagio Conte. Un evento importante, a pochi giorni dal secondo mese dalla dipartita del missionario laico, che si terrà al Circoletto. A volere fortemente l’organizzazione di questa occasione di convivialità è stato Marcello Palermo, presidente de “Il Circoletto” insieme al dipartimento solidarietà emergenza sezione Sicilia della Federazione italiana cuochi, all’associazione Imahr (International Maîtres Association Hotel Restaurant) e all’Associazione cuochi e pasticceri Palermo.

La Festa del papà tra lo Steri e l'Orto Botanico

Un ciclo di visite didattiche allo Steri incentrato su La Vucciria di Guttuso, opera emblematica per la città di Palermo e che maggiormente rappresenta lo stile del pittore bagherese, considerato uno degli artisti italiani più significativi della seconda metà del secolo scorso. Ma anche la Festa del papà all’Orto Botanico: CoopCulture organizza infatti visita didattica e il laboratorio creativo adatto "Papà ti porto in orto!". I bimbi dai 5 ai 10 anni realizzeranno un delizioso regalo per i loro papà, con l'utilizzo di materiali naturali.

Concerto dedicato ai Pink Floyd

Dopo il grande successo del tour estivo 2022 di Atom Heart Mother i Pink Floyd Legend tornano in Sicilia al Teatro Golden per celebrare il cinquantesimo anniversario dell'uscita di The Dark Side of the Moon. Uno degli album più iconici di sempre, The Dark Side of the Moon negli ultimi cinquant'anni è stato uno dei dischi più venduti di tutti i tempi con oltre 50 milioni di copie ed è ampiamente considerato come uno dei più influenti della storia della musica.

Festa dell'equinozio a Villa Filippina

A Villa Filippina si dà il saluto alla Primavera con la “Festa dell’equinozio”, due giorni di eventi per adulti e bambini ad ingresso. La Festa dell’Equinozio include due grandi contenitori di expo e intrattenimento: il “CreArt Fest” a cura dell’associazione CreArt Eventi Aps, con il mercato di artigiani siciliani e laboratori creativi per i più piccoli e il “Rewind Market. Camden + Sfrido” a cura di Modwear, con espositori di abiti e oggetti vintage, musica live e dj set.

Il balletto Le corsaire al Teatro Massimo

Tra i balletti più celebri del repertorio romantico, arriva per la prima volta al Teatro Massimo, Le corsaire, nella versione coreografica di José Carlos Martínez, direttore del Corpo di ballo dell’Opéra di Parigi. L'allestimento, creato per il Teatro dell'Opera di Roma, ha ricevuto il premio Danza&Danza 2020 come "miglior spettacolo classico dell’anno" e conta sulle scenografie e i costumi di Francesco Zito e le luci di Jacopo Pantani. Sul podio, la direttrice slovena Mojca Lavren?i? dirige l’Orchestra del Teatro Massimo.