Il musical delle favole per i cani abbandonati, Andy Wahrol a Palazzo Butera: cosa fare nel weekend

Mostre, opere, spettacoli e concerti, ma anche feste e aperitivi in giro per la città. Un weekend ricco quello che ci aspetta: a Palazzo Butera porte aperte per un tour alla scoperta di arte di ieri e di oggi, come quella di di Ady Warhol, mentre al Teatro Massimo l'omaggio a Puccini nel centenario della morte con Madama Butterfly. Al Politeama, invece, sul palco del teatro andrà in scena il musical delle fiabe, organizzato da Amici della Musica per il Rifugio del cane abbandonato della Favorita. Non mancheranno spettacoli a teatro: tra tutti "Topi in trappola" al Teatro Al Massimo e "Gaetano Cosìcomè" al Biondo".

Anche Andy Warhol a Palazzo Butera

Domenica le guide di Esplora Siti Sicilia condurranno il pubblico all'interno di Palazzo Butera, in un innovativo percorso tra storia e arte che svelerà le meraviglie di questa storica residenza dei Branciforte, recentemente acquisita e restaurata dalla famiglia Valsecchi. Un modo per scoprire la variegata collezione d'arte contemporanea e moderna ammirando dipinti, sculture e altre opere di artisti rinomati. Da Andy Warhol a Tom Phillips, da Terry Winters a Elisabeth Scherffig, il moderno pare interagire con agio e disinvoltura con la storia e le antiche sale affrescate dal Fumagalli e dal Martorana.

Madama Butterfly di Puccini al Teatro Massimo

L'omaggio a Puccini, nel centenario della morte, riporta al Teatro Massimo di Palermo le melodie e il dramma di Madama Butterfly con un cast di grandi interpreti e la regia di Nicola Berloffa. Sul podio dell’Orchestra il direttore musicale Omer Meir Wellber. Torna sul palcoscenico la tragedia giapponese in due atti, su libretto di Illica e Giacosa, nell’allestimento che il Teatro Massimo ha realizzato in coproduzione con il Macerata Opera Festival.

L'evento di beneficenza per i cani abbandonati

L'associazione siciliana Amici della Musica è sempre più attiva sul territorio cittadino a sostegno della realtà che si occupano di offrire servizi e assistenza: per la prima volta è stata attivata la collaborazione con la Lega del cane di Palermo, ente che gestisce la struttura del Rifugio del Cane della Favorita che si prede cura di oltre centocinquanta cani nei locali di viale Diana 3. Così domenica al Politeama Garibaldi sarà possibile partecipare allo spettacolo di beneficenza che porterà sul palcoscenico il musical "Nella magia delle fiabe".

Tour al Museo Guttuso di Bagheria

Alla scoperta di Villa Cattolica, visite al Museo Guttuso di Bagheria. Domenica si visiterà il museo, sviluppato su tre piani, con le opere che il maestro donò alla sua città natale: dipinti, sculture, disegni e incisioni, rappresentative di oltre quarant’anni di attività. Inoltre moltissime opere di artisti del XX secolo come Cagli, Mario Schifano, Onofrio Tomaselli, Silvestre Cuffaro, Domenico Quattrociocchi, Pina Calí, Giuseppe Pellitteri, una sezione etnografica che espone carretti siciliani scolpiti e istoriati e una ricca selezione di locandine e manifesti cinematografici.

"Trappola per topi" al Teatro Al Massimo

L'attore Ettore Bassi sarà il protagonista della commedia "Trappola per Topi", in scena al Teatro Al Massimo. Con lui sul palco, gli attori Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Tommaso Cardarelli, Raffaella Anzalone. La regia è di Giorgio Gallone, i costumi sono curati da Francesco Marzella, le musiche di Paolo Silvestri. Il debutto è previsto per venerdì, repliche fino al 24 febbraio.

Lo spettacolo di Pippo Delbono al Teatro Biondo

Dopo una lunga tournée mondiale, che dall’Europa ha raggiunto la Cina, il Giappone, l’India e il Cile, arriva al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo La gioia di Pippo Delbono, autore di culto della scena contemporanea internazionale. Delbono ha cominciato la sua formazione nel teatro di tradizione, per poi dedicarsi, in Danimarca, allo studio dei principi del teatro orientale, attraverso un rigoroso lavoro sul corpo e sulla voce, approdando infine al Tanztheater di Pina Bausch, dove ha interpretato alcuni celebri spettacoli della coreografa.

Filippo Luna, Totò Rizzo e "Gaetano Cosìcomè"

Filippo Luna è il protagonista di Gaetano Cosìcomè di Totò Rizzo, nella messa in scena diretta da Vincenzo Pirrotta, che debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo. Le musiche dello spettacolo, prodotto dal Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, sono eseguite in scena da Maurizio Capone, le scene sono di Marianna Antonelli, realizzate in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Napoli - Corso di Scenografia per il teatro, le luci di Ciro Petrillo.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.