Da Wine See Sicily al festival del panettone: i 6 eventi da non perdere nel weekend

Calici di vino e panettone, cibo e cultura, ma anche rock e artigianato. Aspettando il Natale tra concerti gospel e mostre di presepi, mentre la città ospita fiere e mercatini dedicati alle feste, il weekend si presenta ricco di appuntamenti. Su tutti quelli dedicati a cibo e vino: come Wine See Sicily, che all'Ecomuseo del mare accenderà i riflettori sul mondo vitinicolo siciliano ospitando anche alcuni wine blogger italiani. A Sanlorenzo Mercato va in scena invece il Panettone Festival e ai Cantieri DeGusti Arte, l'evento che unisce cultura e buona tavola. Al Politeama si terrà un concerto unico nel suo genere: alcuni tra i migliori chitarristi italiani si esibiranno insieme sullo stesso palco.

Wine See Sicily all'Ecomuseo del mare

La quarta edizione di Wine See Sicily, che si svolgerà all’Ecomuseo del mare, punta i riflettori sul mondo vitivinicolo siciliano attraverso percorsi sensoriali che coinvolgeranno esperti e amanti del buon bere. Due giornate dedicate all’immenso patrimonio culturale che il vino rappresenta per l’Isola, con vari appuntamenti, come quelli con alcuni dei wine blogger italiani più seguiti sui social: Ugo Cosentino (ugo_grandcrew), Ilaria Cappuccini (just.saywine), Clara Iachini (clarettablu), Michela Donati (mimmiwinelover), Helen Bezane (wine perception), Gianluigi Rappa (winethreesome).

Il festival del panettone

Domenica nel segno della celebrazione dell’artigianato siciliano con il re dei dolci natalizi, il panettone. A Sanlorenzo Mercato è tempo di Panettone Festival, per un viaggio sensoriale tra i panettoni siciliani artigianali. I produttori faranno assaggiare le proprie specialità proponendo la loro interpretazione siciliana del tipico dolce meneghino, in un confronto diretto con il consumatore che potrà così scoprire segreti e conoscere le particolarità di un prodotto dolciario dalla lavorazione artigianale.

DeGusti Arte tra cibo, vino e cultura

Arte, cultura, cibo e vini. Torna DeGusti Arte, l'evento che si terrà allo Spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa. Tantissime le eccellenze dell'agroalimentare siciliano che saranno presenti alla manifestazione: si potrà brindare con più di quaranta diverse provenienti da tutta l'Isola, degustare eccellenze dei casefici locali, provare conserve dolci e salate, deliziarsi con miele, cioccolato e caffè prodotti e lavorati in Sicilia, ma anche godere di un ensemble itinerante di musicisti jazz o partecipare ad uno dei tanti talk e focus che animeranno il dibattito sulla cultura alimentare siciliana.

I migliori chitarristi italiani al Politeama

I migliori chitarristi della musica italiana in concerto al Politeama. Al via la seconda edizione di Rock in Teatro, manifestazione che vede coinvolte le chitarre più prestigiose del panorama nazionale. Due ore di musica che ha fatto la storia, raccontata da giganti del rock italiano che si sono esibiti sui palcoscenici di tutto il mondo: Riccardo Onori, storico chitarrista di Jovanotti, Mario Schilirò main guitar di Zucchero, Mel Previte, chitarrista della band di Ligabue, Giuseppe Scarpato chitarrista ufficiale di Edoardo Bennato.

La fiera dell'artigianato a Villa Pottino

Gli storici saloni di Villa Pottino ospiteranno Opificia, la fiera dedicata all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage. Trenta postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli, ceramiche artistiche dipinte a mano, oggettistica sacra, presepi, sfere natalizie decorate e tanto altro. Sarà possibile anche acquistare prodotti gastronomici a km0, grazie a uno spazio dedicato ai produttori.

La sagra del cuddiruni e della 'nfriulata

Ciminna si prepara ad accogliere le prelibatezze tipiche locali: nel weekend i forni del paese dell’entroterra palermitano dedicheranno questi giorni al cuddiruni, golosa focaccia dal sapore irresistibile, insieme alla ‘nfriulata, irresistibile panzerotto di carne legato alla manifestazione folkloristica “u Triunfu”, che si svolge da secoli a Ciminna durante i festeggiamenti dell'Immacolata.