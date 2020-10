Al Riso si beve vino, a Villa Filippina griglia e birra: cosa fare nel weekend

Mentre il Governo corre ai ripari e con un nuovo decreto si prepara ad affrontare la seconda ondata della pandemia da Coronavirus, a Palermo si rispettano le regole e gli appuntamenti non si fermano ma si fanno in sicurezza e secondo la legge. Dunque a Palazzo Riso il protagonista è il vino con Wine Sicily, mentre tornano anche quest'anno le giornate Fai d'autunno che iniziano questo weekend e termineranno il prossimo. A Villa Filippina è tempo di griglia e birra, mentre al Salinas va in scena La macchina dei sogni di Mimmo Cuticchio. Non mancheranno - per quel che si può - tour, spettacoli e concerti.

1. Wine Sicily a Palazzo Belmonte Riso. Sarà un evento aperto ai winelovers di ogni ordine e grado, esperti, enologi ma anche pubblico di appassionati che potranno prenotare l'ingresso nelle fasce orarie disponibili.

2. Giornate Fai d'autunno a Palermo e in provincia. Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi conventuali e tante altre “chicche” come borghi, collezioni private, parchi, luoghi della produzione e del commercio solitamente riservati agli addetti ai lavori si sveleranno attraverso punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i visitatori.

3. Birra e griglia fest a Villa Filippina. All’interno del Parco saranno presenti un grande villaggio gastronomico, un’area giochi per bambini e uno spazio interviste e intrattenimento musicale per due giorni da vivere all'insegna del cibo.

4. Festival "La macchina dei sogni" di Mimmo Cuticchio al Museo Salinas. Il Festival intreccia la contemporaneità con il mito offrendo spunti di riflessione sui drammi che vive l’uomo contemporaneo. Gli spazi del Museo archeologico saranno, dunque, il genius loci del progetto.

5. Tour alla Torre di San Nicolò. La torre, articolata in quattro livelli, è stata edificata con pietrame a grossi conci, utilizzando massi tufacei squadrati, che le conferiscono una linea rigorosa e severa.

6. Spettacolo "Le parole di Rita" allo Spasimo. Chi era veramente Rita Levi Montalcini? Valeria Patera attraverso il suo testo teatrale racconterà le pieghe sconosciute della personalità della grande Nobel della scienza.

7. Tour a Villa Virginia. Grazie a un mirabile progetto di restituzione alla città, apre alle visite guidate Villa Virginia, dimora liberty tra le più raffinate del tempo dei Florio e della Belle Époque palermitana.

8. Tour a Palazzo Chiazzese. Palazzo Chiazzese è la prima struttura del sud Italia dedicata all’esposizione storica del costume teatrale. Grazie al progetto viene riportato in luce la centenaria storia e il rimarchevole patrimonio artigianale e documentale della famiglia Pipi.

9. Mostra "Congiunzioni" al centro d'arte Raffaello. La mostra a cura di Giuseppe Carli si divide in quattro sezioni, nel dettaglio: 16 astratti, 16 paesaggi, 2 nature morte e 6 prestigiose opere grafiche.

10. Spettacolo "Un mese senza Willy" nel Giardino dei Giusti. Raizes Teatro, compagnia teatrale che promuove i diritti umani, presenta "Un mese senza Willy", una libera manifestazione culturale per commemorare il giovane da un'idea di Alessandro Ienzi.

11. Presentazione del libro "Cadere, volare" a Villa Filippina. Un romanzo sulla formazione di una giovane donna attraverso i suoi giovani alunni, indocili, scomposti, eppure luminosi, accesi, irresistibilmente esposti alla vita.

12. Presentazione del libro "Baci da Polignano" a Villa Filippina. Un viaggio nella colorata ed effervescente Puglia, dove ambienta il suo ultimo romanzo, sotto il cielo di una Polignano piena di luce e sogni. S’intitola “Baci da Polignano”, l’ultimo libro di Luca Bianchini.

