Sfincia e sfincione a Villa Filippina, Palermo Comic Convention e raduno di Bmw: cosa fare nel weekend

I sapori della tradizione, tra sfincia e sfincione, il rombo dei motori, la convention per gli amanti dei fumetti, le parole scritte che diventano "semi di meraviglia". E non si potrà, allora, non meravigliarsi un po' nel gustare ogni momento di questo weekend di metà settembre. Innanzitutto riscoprendo le origini del re indiscusso dello street food palermitano, "u sfinciuni", che sarà il protagonista dello “Sfincia, sfincione and friends” a Villa Filippina, insieme alla comicità di Toti e Totino, Marco Manera, Giovanni Cangelosi e del Teatro Ditirammu. Ai Cantieri Culturali torna la Palermo Comic Convention, mentre l’ippodromo La Favorita ospiterà il quinto raduno nazionale di moto Bmw. Non vi anticipiamo altro, il resto scopritelo voi...

Sfincia, sfincione and friends a Villa Filippina

Si dice fosse di origine araba e che abbia trovato in Sicilia la sua diffusione. Il nome "sfinciuni" deriva da “sfincia” ovvero “soffice”. Taluni ne attribuiscono le origini alle suore del monastero di San Vito. Attribuzione araba anche per la sfincia, che sarebbe un’evoluzione dei pani dolci arabi. Si scoprirà questo e molto altro allo "Sfincia, sfincione and friends" a Villa Filippina. Oltre a soddisfare il palato si è pensato anche al divertimento con una serie di ospiti, da Stefano Piazza a Toti e Totino, Marco Manera, Giovanni Cangelosi e il Teatro Ditirammu, che metteranno in luce l'energia e la passione della cultura siciliana.

Palermo Comic Convention ai Cantieri Culturali

Dopo il grande successo dello scorso settembre, il colorato evento che racchiude fumetti, giochi, cinema, musica e cultura pop, abbraccerà nuovamente la città per la sua ottava edizione. Le novità della nuova edizione di Palermo Comic Convention sono numerose. La manifestazione sta per iniziare e attira appassionati di fumetti, anime, giochi da tavolo, videogiochi e cosplay da tutta Italia. Oltre 40 mila metri quadri di allestimenti, più di un centinaio di espositori, più di 60 ore di spettacoli, incontri, giochi, dimostrazioni, e oltre 50 ospiti provenienti da tutto il mondo animeranno il festival della cultura pop.

Quinto raduno nazionale di Bmw all'ippodromo La Favorita

Bmw, che passione. L’ippodromo La Favorita ospiterà il quinto raduno nazionale di moto Bmw, organizzato dal Motoclub Bmw Palermo, moto Bmw Palermo ed eliche del sud Palermo. Prevista una partecipazione prevista di circa mille moto. Il raduno ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione e del Comune di Palermo. Per i visitatori l’ingresso è gratuito.

L'Alloro Fest al Giardino dei Giusti

Tre giorni tra omaggi, teatro, presentazione di libri e musica. Triplo appuntamento da non perdere anche questo weekend con “L’Alloro fest” al Giardino dei Giusti. Tra gli eventi in programma, una serata in ricordo del cantastorie Otello Profazio, scomparso lo scorso 23 luglio. Parteciperanno i colleghi e amici, anche loro cantastorie: Fulvio Cama, Luigi Di Pino, Alfio Patti, Nino Bellia e Maurizio Piscopo.

Al via l'edizione 2023 del Termini book festival

Dopo il successo delle prime tre edizioni a Termini Imerese torna il Termini Book Festival. La kermesse letteraria, ideata e diretta dallo scrittore termitano Giorgio Lupo, è organizzata dall’associazione culturale Termini Book Festival di cui è presidente il medico Fabrizio Melfa. Il Festival quest’anno avrà come tema “Parole scritte, semi di meraviglia”. Gli autori e le autrici ospiti dell’edizione 2023 del Termini Book Festival saranno ventiquattro, i romanzi saranno sia di genere giallo che mainstream, e si alterneranno sia autori affermati che autori emergenti.

Alla scoperta della Palermo mitologica al parco reale della Favorita

Un’escursione nel paesaggio vegetale del parco reale della Favorita fino alle pareti di Monte Pellegrino, tra le stradelle che portano a Bosco Niscemi, l’Olivo monumentale, definito “il Patriarca della Favorita (oltre 1000 anni di età) e i percorsi interni di Monte Pellegrino. Si vedranno inoltre, dall’esterno: la Palazzina Cinese, villa Niscemi e il suo parco, le scuderie Reali della Favorita insieme agli operatori culturali di Terradamare e una guida naturalistica Wwf.

Serata africana con Chris Obehi e dj Tony Tonè allo Stand Florio

Una serata per raccontare in musica la storia di un uomo che ce l’ha fatta, diventando cantautore dopo avere attraversato un intero continente e sfidato la morte. Il cantautore nigeriano e palermitano di adozione Chris Obehi è in concerto allo Stand Florio.

L'Isola degli arrusi, la mostra a Cefalù

La presentazione de "L'Isola degli arrusi", in programma a Cefalù, ripercorre le tappe di una storia poco conosciuta: il libro e la mostra, infatti, riportano alla luce le persecuzioni dei primi due mesi del 1939, quando 45 omosessuali di Catania e di alcuni paesi della sua provincia furono arrestati e mandati al confino sull’isola di San Domino, nelle Tremiti pugliesi, a più di 700 chilometri di distanza.

