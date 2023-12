La festa dello sfincione bagherese, la partita di Risiko in un monumento: cosa fare nel weekend

Non solo mercatini e fiere, anche mostre, concerti, piste di pattinaggio sul ghiaccio e presepi viventi animano la città nel periodo di Natale. Ma non solo. Perché il weekend è ricco di appuntamenti di ogni genere, aperti a tutta la famiglia. Come quello attesissimo a Bagheria dedicato allo sfincione, con degustazioni e show cooking. Turisti in città è il motto di questo periodo: e la chiesa di San Francesco Saverio apre le sue porte per far conoscere la torre campanaria. Non mancheranno spettacoli a teatro, come quello al Jolly di Stefano Piazza e Al Massimo con Barbara D'Urso e Franco Oppini. E poi ancora cene, aperitivi, laboratori per bambini o giochi (come quello al Castello di Carini) e tanto altro.

La festa dello sfincione bagherese

A tutto sfincione al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Arriva infatti la manifestazione "Sfincioni al parco". Così l'antica tradizione gastronomica bagherese riporta al prodotto di eccellenza tipico del Natale: lo sfincione bianco. Non mancherà il delizioso sfincione bianco nella variante con tuma o con ricotta, e sarà presente anche quello senza glutine. Uno stand presenterà, pure, lo sfincione rosso di Ficarazzi con e senza broccoli.

Tour alla chiesa di San Francesco Saverio all'Albergheria

Porte aperte per tutto il weekend alla torre campanaria della chiesa di San Francesco Saverio. Il monumento sarà aperto al pubblico attraverso un percorso guidato, e in sicurezza, che condurrà i visitatori in un viaggio unico ed emozionante alla scoperta di questo gioiello tardo-barocco nel cuore del quartiere Albergheria fino alla sommità della sua torre. Un viaggio nel tempo tra le vicende della fabbrica gesuita progettata dal celebre architetto Angelo Italia.

Giochi e videogiochi al castello di Carini

"L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare", scriveva George Bernard Shaw. Partendo da questa premessa l’associazione Liberi Tutti ha deciso di organizzare al Castello La Grua Talamanca, a Carini, una giornata dedicata al gioco, in tutte le sue forme. Videogiochi, giochi da tavolo (Risiko, Ticket to Ride, Monopoly, Dixit e Cluedo) e di ruolo, lego, escape room.

Il cabaret di Stefano Piazza al Jolly

Al Teatro Jolly di Palermo c'è ""Ultimi in classifica, il nuovo spettacolo di cabaret di Stefano Piazza. Una pièce in cui si ride e si scherza su una consuetudine che ci coinvolge in modo diretto tutti gli anni. Ogni anno Il Sole 24 Ore pubblica una classifica sulla qualità della vita, e la Sicilia è sempre ultima. L'artista quindi parte dalla classifica fatta da criteri autoreferenziali e la discute in modo divertente trovandone una chiave, ora dolce ora amara. Entra nell'animo del siciliano cercando di leggerne abitudini e difetti ma anche scovandone pregi che lo rendono culturalmente unico, accogliente e solare.

Lo spettacolo con Barbara D'Urso e Franco Oppini al Teatro Al Massimo

Gli attori Barbara D'Urso, Franco Oppini e Rosalia Porcaro saranno i protagonisti della commedia "Taxi a due piazze". Insime a loro sul palco gli attori Gianpaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino e Nico Di Crescenzo. La regia è di Chiara Noschese. Da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dal 1984, anno d’esordio di Taxi a due piazze di Ray Cooney, una versione tutta al femminile non c’era mai stata. La commedia che in Italia è tra le più rappresentate, con un’edizione storica della ditta Dorelli Quattrini Brochard e Panelli è un evergreen per il pubblico che conosce molto bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto prima che sia troppo tardi.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.