Una fiera dedicata ai vinili, la notte delle chiese alla Kalsa: cosa fare nel weekend a Palermo

Mentre la città fiorisce con la primavera, anche gli eventi si risvegliano e si godono al massimo la nuova stagione. Sono tante infatti le cose da fare a Palermo nel weekend. Al Teatro Massimo, ad esempio, ritorna un capolavoro dell'opera lirica come la Norma. A Villa Pottino, invece, un grande appuntamento per appassionati: vintage e artigianato faranno da cornice, ma i veri protagonisti saranno i dischi per la nuova edizione di Expo vinile. Al Politeama un pianoforte risuonerà grazie alla pedalata di alcune biciclette, mentre alla Kalsa sarà possibile vivere la notte delle sette chiese. In Cattedrale, infine, un Requiem dedicato ai migranti morti in mare.

La Norma torna al Teatro Massimo

L'allestimento, prodotto dal Teatro Massimo con Arena Sferisterio di Macerata, conta sulla regia di Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi, nati nel mondo della ricerca teatrale e diventati maestri del teatro d’opera. La loro Norma tesse una trama di fili, reti e tessuti grezzi che ingabbiano fisicamente e metaforicamente la scena diventando elementi drammaturgici. Norma, la sacerdotessa che si rivolge alla luna per invocare la pace tra Galli e Romani, strappa i lacci delle convenzioni sociali amando uno straniero e pagando con il sacrificio della vita la sua libertà. A interpretare il ruolo, tra i più impervi per voce di soprano, è Marina Rebeka, stella della lirica internazionale con un repertorio che va dal barocco al belcanto e Verdi fino a ?ajkovskij e al repertorio francese.

La fiera del vinile a Villa Pottino

Dopo il successo della passata edizione, il disco torna protagonista a Villa Pottino, villino liberty di via Notarbartolo con l’edizione primaverile dell’Expo del vinile. Organizzato dall’Associazione Artigianando, questo appuntamento sarà ancora più grande, più bello, più vivo: i saloni della villa ospiteranno diverse postazioni grazie alle quali sarà possibile comprare, scambiare e ascoltare migliaia di vinili e cd dei più svariati artisti della musica nazionale e internazionale che daranno occasione ai tanti amatori di arricchire la propria collezione o di trovare il tanto ricercato titolo mancante.

Il pianoforte che suona grazie alle biciclette

Biciclette che, grazie alla pedalata, alimenteranno un pianoforte che risuonerà per le vie della città per lanciare un messaggio a sostegno dell’ambiente. Al Politeama al fianco del nostro mondo per la seconda edizione del flashmob “La voce della terra è ogni giorno”, ideato dalla musicista siciliana Floriana Franchina, in collaborazione con Wwf Sicilia Nord Occidentale e Fiab Palermo Bike & Trek.

Requiem in Cattedrale per i migranti morti in mare

Un grande Requiem per i morti in mare. E un affettuoso omaggio a Biagio Conte, a tre mesi dalla scomparsa del missionario laico amato dalla città. Domenica in Cattedrale, prima esibizione pubblica dell’ Orchestra sinfonica del Rotary club Palermo Est che affronterà il Requiem di Mozart. Sul podio, salirà il direttore Gaetano Colajanni. Solisti, il soprano Letizia Colajanni, il mezzosoprano Alice Mulia, il tenore Leonardo Alaimo e il basso Gabriele Ferrara.

Visite guidate a Villa Malfitano Whitaker

Visite assistite a Villa Malfitano Whitaker con Terradamare, la villa inglese poco distante dal villino Florio all'Olivuzza e Villa Virginia, nell'elegante via Dante, asse rappresentativo del periodo artistico che è stato il Liberty a Palermo. Sarà possibile ammirarne le architetture della Belle Epoque, la grande galleria di personalità artistiche tra i più importanti dell'Ottocento siciliano e la collezione della storia dei viaggi della nobile famiglia Whitaker Ingham, raccolte nella dimora storica tra le più emblematiche dell'epoca degli inglesi in città.

La notte delle sette chiese alla Kalsa

In cammino sulle orme di San Filippo Neri. La parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Toremuzza alla Kalsa organizza per “La notte delle sette chiese”. Un pellegrinaggio cristiano che risale al Medioevo e che fu poi rivitalizzato nel XVI secolo da San Filippo Neri che lo organizzava nei giorni del Carnevale romano per “curare le anime” e distrarre i fedeli dalle tante usanze pagane dell’epoca.

"La lupa" di Verga in scena al Teatro Biondo

Donatella Finocchiaro è regista e interprete de La Lupa di Giovanni Verga, nella Sala Grande del Teatro Biondo. Nella rilettura la novella ottocentesca di Verga diventa un manifesto attualissimo sui pregiudizi e le convenzioni sociali. La protagonista Gnà Pina, detta la Lupa, è la donna che non si vergogna della propria sensualità e viene per questo additata dal contesto sociale in quanto ritenuta spudorata, strana, diversa.