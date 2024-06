Festa della birra e della pizza, sagra delle ciliegie e concerto a lume di candela: cosa fare nel weekend

Degustazioni di vino e birre, ma anche di pizza e ciliegie. Il terzo fine settimana di giugno sarà particolarmente interessante per chi ama mangiare e bere. Ecco che via Maqueda ospiterà gli stand con i maestri birrai che vengono da tutta Italia. Stand aperti anche a Cefalù dove, sul lungomare, sarà possibile assaggiare l'alimento patrimonio immateriale dell'Unesco che ha reso il Belpaese famoso nel mondo. Le alternative non mancano per chi vuole sfruttare il weekend per scoprire angoli o tesori della città: apre per la prima volta alle visite Villa Chiaramonte Bordonaro.

Visite guidate anche a Villa Tasca. Teatro, danza, musica e narrazione saranno invece le protagoniste al Capo dove prende vita il festival itinerante di arti performative. Tornano anche i concerti Candlelight nel giardino di Palazzo di Gregorio. E per gli ambientalisti c'è l'"Acchianata" ecologica sul Monte Pellegrino. In provincia: passeggiata fra le barrique delle Cantine Duca di Salaparuta, a Casteldaccia, e Archeotrekking nei boschi delle Madonie alla scoperta dell'abbazia di San Giorgio.

Torna il festival della birra artigianale

Da giovedì a domenica torna Beer Bubbles, il festival delle birre artigianali, che quest’anno ospiterà ben 25 birrifici. Per quattro giorni, dalle 17 alle 2, la strada ospiterà gli stand con i maestri birrai che vengono da tutta Italia. La novità di questa edizione è che il festival, prodotto da Utopia, è il primo di cinque eventi della manifestazione che animerà la cosiddetta parte “bassa” di via Maqueda. E anche a Cefalù la protagonista è la birra con il Beer Fest: un'occasione per degustare 100 birre con lo sfondo del mare.

Cefalù Pizza Fest

Pizzaioli locali e napoletani insieme per consacrare la pizza, alimento patrimonio immateriale dell'Unesco: ecco che nel fine settimana si svolgerà il Cefalù pizza Fest. L'evento gastronomico e musicale tra i più attesi dell’anno vedrà l’allestimento di 15 postazioni sul lungomare: ci saranno stand dedicati alle pizze classi ma anche stand dove sarà possibile assaggiare la pizza fritta e altre specialità dolciarie siciliane e napoletane. Un’area palco ospiterà invece spettacoli di vario genere che renderanno questi tre giorni ancora più vivaci e indimenticabili.

Il concerto Candlelight

Dal tributo ai Coldplay, passando per il quello ai Queen, a Ennio Morricone e alle sue colonne sonore, il giardino di Palazzo de Gregorio sarà la cornice di una serie di concerti a lume di candela. Un'esperienza musicale dal vivo unica in una location suggestiva.

Villa Chiaramonte Bordonaro apre alle visite

Apre per la prima volta alle visite Villa Chiaramonte Bordonaro, la dimora nello storico Piano delle Croci del Firriato di Villafranca, a due passi dal Giardino Inglese. Con Terradamare sarà possibile ammirare le tante sale di rappresentanza del piano nobile della dimora che fu ampliata da Ernesto Basile e decorata da Rocco Lentini, dove si ammireranno consolle, specchiere barocche, i raffinati arredi, le collezioni appartenute alla famiglia e l’esotico giardino, ulteriore capolavoro di un’epoca meravigliosa che vide la costruzione del Teatro Massimo, la celebre esposizione nazionale e la nascita dello stile Liberty a Palermo.

Visite guidate a Villa Tasca

Tour alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle residenze nobiliari più esclusive di Sicilia, in compagnia delle guide di Esplora Siti Sicilia. Una dimora con 500 anni di storia che aprirà al pubblico: dai saloni riccamente decorati, che conservano ancora una forte aura domestica, al giardino privato che ispirò Wagner a chiusura del suo “Parsifal”.

Giornate europee dell’archeologia

Sono otto gli appuntamenti promossi da BCsicilia a Palermo e provincia in occasioni delle Giornate europee dell’archeologia 2024. Solo per citarne alcuni: a Cefalù passeggiata lungo le mura megalitiche; ad Altavilla Milicia visita guidata alla Casina Artale all’interno della Riserva naturale Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto; in città, tour alla scoperta delle antiche strutture difensive della città; a Termini Imerese si va alla scoperta delle antiche Porte civiche della città.

Nomad Music Fest allo Stand Florio

Danilo Plessow, conosciuto anche con l'acronimo M.C.D.E., Motor City Drum Ensamble, uno dei dj, selector e produttori più influenti al mondo apre la nuova edizione del Nomad Music Fest, il NMF 2024, la rassegna musicale itinerante che miscela sonorità funk, jazz e disco, allo Stand Florio.

Da Capo a Capo, il festival itinerante di arti performative

Teatro, danza, musica e narrazione sono le arti con le quali i tanti artisti presenti al festival itinerante Da Capo a Capo coinvolgeranno adulti e bambini in una gioiosa festa di quartiere che, edizione dopo edizione, ha allargato i propri confini richiamando un gran numero di spettatori. Un entusiasmante viaggio nelle arti che comincerà con il percorso storico all’interno del Capo curato dal giornalista Mario Pintagro; proseguendo nel cortile Cosimina l’attore Giovanni Fardella darà voce a Romeo, testo teatrale scritto e diretto da Giuseppe Massa.

Il film "El Paraìso" al cinema Gaudium

Il film "El Paraìso” arriva in Sicilia: domenica sarà presentato dal regista Enrico Maria Artale, che a Venezia ha vinto il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, e dal protagonista Edoardo Pesce al Cinema Gaudium.

"Acchianata" ecologica sul Monte Pellegrino

Domenica torna l'"Acchianata" ecologica, manifestazione organizzata da Confcommercio Palermo sulla strada vecchia del santuario di Santa Rosalia per promuovere i temi della sostenibilità ambientale. Il raduno è fissato alle 9 alle falde di Monte Pellegrino. Sono previsti due percorsi: uno di 3,7 chilometri con partenza dalle falde del Monte e l’altro di 1,4 chilometri con partenza da “Mezzo Arancio”, dove si potrà arrivare grazie a un bus navetta.

Sicily Fashion Week

Moda protagonista di mostre, presentazioni di libri, workshop, tavole rotonde e sfilate. A Palermo prende il via la prima edizione della Sicily Fashion Week. La sfilata conclusiva si terrà a Villa Tasca, alla presenza anche delle istituzioni locali, con in testa il sindaco Roberto Lagalla, sarà presentata da Eliana Chiavetta che ha curato la direzione artistica insieme e Luca Lo Bosco. Verranno esposti alcuni preziosi abiti storici arbëreshe. Non mancheranno i party in splendide location come la Tonnara Bordonaro.

Sagra delle ciliegie a Chiusa Sclafani

Appuntamento a Chiusa Sclafani con la 55esima edizione della sagra delle ciliegie. In programma, numerosi spettacoli, compresa l’esibizione della Banda Rossini, stand espositivi con le tipiche ciliegie e le altre specialità, prodotti di artigianato e di hobbistica. Il cuore delle iniziative, fin dal mattino, sarà piazza Castello. Per l’occasione, sarà anche possibile visitare il ciliegeto nell’Orto della Sirba, ammirare auto e moto storiche del raduno “Il volante storico di Ribera” e le auto d’epoca del raduno “Non solo Fiat 500 Club Sicilia”.

Degustazioni di vini alle Cantine Duca di Salaparuta

Passeggiando fra le barrique delle Cantine Duca di Salaparuta, a Casteldaccia, alla scoperta della storia di una delle cantine più antiche della Sicilia, nata nel 1824 per opera di Giuseppe Alliata Principe di Villafranca e Duca di Salaparuta. Si visiteranno le bottaie in cui maturano i vini Duca e Corvo, l’innovativa sala di degustazione e la seducente struttura dell’enoteca. Si assaggeranno tre vini rappresentativi di questa realtà vitivinicola accompagnati da tre piccoli abbinamenti gastronomici.

Slow food day ad Aspra

Degustazioni di prodotti del territorio, laboratori del gusto, tavoli tematici con gli esperti, visita al museo dell'acciuga di Aspra e al mercato dei prodottori. Si potrà fare tutto a Bagheria in occasione dello Slow food day.



Archeotrekking a Gratteri

Archeotrekking nei boschi delle Madonie alla scoperta dell'Abbazia medievale di San Giorgio, un gioiello immerso nella natura. Si tratta di una passeggiata storico-naturalistica guidata da un archeologo e guida escursionistica. Lungo il percorso tra sentieri montani, si passerà da diversi punti panoramici dalla vista mozzafiato.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

Sontuose, golose, croccanti e identitarie, le arancine sono le regine della gastronomia palermitana. L'offerta è ricchissima, ma quali sono più buone di Palermo? Il gusto, come spesso si dice, è soggettivo ma tendenzialmente ci sono dei criteri per valutare la bontà della regina dello street food: i puristi sono soliti valutare la croccantezza, la qualità del ripieno, la frittura, il volume e, ovviamente, il gusto complessivo. Ecco alcuni consigli sulle migliori arancine in città.

Per chi invece avesse voglia di prendersi una pausa dal gusto locale, i ristoranti di cucina internazionale a Palermo non mancano. Dal giapponese al palestinese, passando per il persiano: il capoluogo siciliano salvaguarda le tradizioni ma propone anche una ristorazione che guarda alle culture gastronomiche del mondo. Qui la mappa dei migliori ristoranti di cucina internazionale. E per chi volesse chiudere o sostituire il pasto con un buon e fresco gelato, ecco le migliori gelaterie da noi selezionate. L'offerta in città, infatti, è notevole: dall’avanguardia alla tradizione, dalla sperimentazione al biologico, a Palermo c'è l'imbarazzo della scelta.