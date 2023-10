Da Piano City alle giornate Fai, è un fine settimana di musica e cultura: cosa fare nel weekend

Musica dall'alba al tramonto, turisti nella propria città per un giorno. Un weekend ricchissimo questo che segna la metà d'ottobre. Piano City torna con i suoi concerti itineranti in giro per la città e promette di fare, anche quest'anno, soldout. Tornano anche le Giornate Fai d'autunno, con alcuni luoghi da scoprire. E da scoprire sono anche monumenti, chiese e oratori che aprono con le Vie dei Tesori. Ai Danisinni e a Piano Battaglia, invece, appuntamento per tutta la famiglia: nel primo caso il circo per uno spettacolo che rende omaggio a Calvino, nel secondo caso La Domenica Favorita va in trasferta. Non mancheranno appuntamenti dedicati ai bambini, spettacoli e concerti.

Piano City dall'alba al tramonto

Tre giorni di concerti dall’alba al tramonto, gratuiti e aperti alla partecipazione di tutta la città. Ritorna Piano City Palermo, il festival che fa risuonare la città sulle note del pianoforte. Il concerto inaugurale sarà venerdì sulla scalinata del Teatro Massimo con un programma in prima assoluta. Due i concerti all’alba, sabato al Molo di Sant’Erasmo e domenica ai Giardini della Cattedrale.

Le giornate Fai d'autunno

Sabato e domenica tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d’Autunno, l’amato e atteso evento di piazza che il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano Ets dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Durante il fine settimana animato e promosso dai Gruppi Fai Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, saranno proposte visite speciali anche a Palermo e in provincia.

Le Vie dei Tesori tra Palermo e Carini

Sarà il weekend delle collezioni scientifiche, dei palazzi liberty, delle necropoli puniche, degli oratori che paiono di pizzo, dei luoghi storici ma poco conosciuti; ci si perderà tra Pinocchi a misura di marionetta, sogni che inseguono Gaudì e organi monumentali. Insomma, il secondo weekend delle Vie dei Tesori promette e mantiene, preparandosi ad accogliere di nuovo i visitatori - sono stati già migliaia nel primo fine settimana - per tutto il weekend, a Palermo ma anche a Carini (e Sciacca, Catania, Ragusa, Scicli e Noto).

La Domenica Favorita a Piano Battaglia

Dopo il grande successo della prima giornata al Parco della Favorita con diecimila visitatori, “La Domenica Favorita”, per la prima volta, allarga i suoi confini e fa tappa a Piano Battaglia, con un evento straordinario domenica a partire dalle 9.30. La formula non cambia: sport, visite naturalistiche, giochi per bambini, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta animeranno la frazione del comune di Petralia Sottana, dove saranno aperti anche gli impianti di risalita gestiti da Palermo Energia, società in house della Città Metropolitana.

Il circo dedicato a Calvino ai Danisinni

All’interno degli spazi della Fattoria Sociale di Danisinni (Piazza Danisinni) sabato e domenica la compagnia di circo contemporaneo Quattrox4 di Milano metterà in scena una nuova versione di Bauci, spettacolo che rende omaggio a “Le Città Invisibili” di Italo Calvino, commissionato da Bam e andato in scena per la prima volta a Milano a maggio 2023 all’interno del programma della seconda edizione del Festival milanese.

Festival della clorofilla al museo della natura

Radici, il piccolo museo della Natura" di Palermo festeggia il suo primo anno di vita, e lo fa con un grande regalo per la città e i tanti visitatori che ogni giorno la affollano. Da venerdì e fino a domenica ci sarà la prima edizione del Festival "Clorofilla, narrazioni ecologiche", tre giorni di visite guidate, laboratori, letture, teatro, tavole rotonde e concerti. Tutti gli eventi saranno gratuiti grazie al contributo di Unipromos e aperti a tutti e a tutte e si svolgeranno tra Radici in via Antonio Gagini 23 e piazza San Domenico.

Dove mangiare in Sicilia

La moda delle terrazze all’italiana è arrivata anche a Palermo. E se il capoluogo non è al primo posto per numero di ristoranti e bar sospesi, offre comunque diversi punti di vista privilegiati che guardano Palermo dall’alto, mare, montagne e monumenti compresi. Ecco dunque dove prendere un aperitivo o cenare in una delle terrazze più belle della città. Secondo la guida del Gambero Rosso, sono tre le pizzerie a Palermo e province degne della menzione della prestigiosa rivista: ecco quali. E quali sono i migliori posti dove poter bere un cocktail di qualità? Ecco una mappa dei 10 migliori cocktail bar di Palermo.

Dall'agriturismo rustico votato alla cucina tradizionale al design hotel con piscina a sfioro, passando per il relais con ristorante stellato dentro un’antica vasca per il mosto, sempre vista vulcano: ecco i wine resort dove soggiornare, mangiare e godersi le bellezze dell’Etna. Sull'Isola non mancano i ristoranti, i bistrot e le caffetterie che sperimentano con la cucina vegetale, rivisitando i classici siciliani o spingendosi ancora più oltre: ecco 7 indirizzi per una cucina vegana e vegetariana a Palermo. Infine, quali sono le migliori insegne dove comprare cannoli, cassate e dolci di mandorle? Guida in 12 indirizzi alle pasticcerie di Palermo e dintorni.