Una fiera dedicata agli sposi e le prime ciaspolate sulla neve: cosa fare nel weekend

Musica, spettacoli a teatro, una fiera dedicata ai matrimoni, ciaspolate sulla neve (la prima). Gennaio arriva con i buoni propositi e tanti eventi in programma. Come il primo concerto di Samuele Palumbo, il violinista enfant prodige siciliano che ha vinto Tù sì que vales e sarà sul palco del Teatro Cicero di Cefalù. Al Palagiotto invece "Mondo Sposi", l'atteso appuntamento per futuri mariti e mogli. Tra Piano Zucchie e Piano Battaglia, nel cuore delle Madonie, sarà possibile scoprire la natura con le ciaspole ai piedi. Non mancheranno spettacoli a teatro, come "Patria al Biondo", e visite teatralizzate, come quella al Castello di Carini che racconterà la storia della celebre baronessa.

Il concerto del piccolo Samuele Palumbo

Dallo scranno più alto di “Tù sì que vales” alla prima tournée in giro per la Sicilia. Samuele Palumbo, il violinista di 12 anni con i riccioli alla Branduardi vincitore della decima edizione del talent show, dopo aver conquistato tutti nel noto programma di Canale 5, è pronto ad allietare il pubblico della sua terra natia. Prima tappa per l’enfant prodige domenica alle ore 18 al Teatro Salvatore Cicero di Cefalù.

La fiera dedicata al mondo degli sposi

Torna “Mondo Sposi”, la manifestazione organizzata da Mediexpo che presenta le ultime tendenze 2024/2025 in fatto di cerimonie e matrimoni. Aziende specializzate nel settore del wedding offriranno ai futuri sposi una panoramica completa e attuale di tutto ciò che occorre per il loro giorno più bello. Saranno presentate in anteprima le nuove collezioni sartoriali e gli ultimi trend di tendenza.

Ciaspolata tra Piano Zucchi e Piano Battaglia

Domenica un evento da non perdere nel cuore del Parco delle Madonie. Appuntamento alle ore 10 al bivio di Portella Colla tra Piano Zucchi e Piano Battaglia. Flora, fauna e rocce si incontreranno lungo il sentiero con le ciaspole ai piedi. Numerose soste prima di arrivare al pagliaio del Cervi dove si consumerà il proprio pranzo a sacco. Una giornata alla scoperta della natura grazie all'escursione a Monte Cervi.

"Patria", lo spettacolo al Teatro Libero

Per la 56esima stagione internazionale del Teatro Libero va in scena Patria, spettacolo ideato da Fabio Banfo, Giacomo Ferraù e Giulia Viana per la regia di Giacomo Ferraù, con Fabio Banfo, nella produzione Centro Teatrale Mamimò, Reggio Emilia e Eco di fondo, Milano. Patria è un piccolo paesino da cui tutti vogliono partire, ma da cui quasi nessuno riesce ad andare via. È un paese uguale a tutti gli altri paesi, ma è anche il paese dei misteri, delle ingiustizie, del sangue: il paese di Caino e Abele.

Il concerto nella chiesa del Santissimo Salvatore

L'associazione "Guardie del Tempio" in collaborazione con il Sympathy Group e il coro polifonico Belìce Canto organizza il concerto dal titolo "Una notte silenziosa". Sabato ad esibirsi nella chiesa del Santissimo Salvatore sarà la Corale Polifonica Belcanto diretta dal soprano Antonella Urso. Ad accompagnarla il pianoforte del maestro Leonardo Pavia.

La mostra di acquerelli "Vivere a colori"

"Vivere a colori. Racconti in acquerello" è il titolo della personale di Danilo D’Acquisto, a cura della professoressa Graziella Bellone, che si terrà negli spazi della Galleria “XXS aperto al contemporaneo”. Storie visive che si configurano come veri e propri paesaggi dell’anima, in cui la trama si fonde con il colore in suggestioni dilatate da una diafana e misteriosa atmosfera che provoca nell’astante una sospensione temporale.

Doppio concerto con l'Orchestra al Teatro Massimo

Due concerti in foyer nel fine settimana con l’Orchestra del Teatro Massimo. Sul podio si avvicendano i due giovani direttori Tommaso Ussardi e Marta Pasquini con un programma che alterna pagine di Mozart e Haydn. Ad ispirare il programma musicale dei due concerti sono i compositori austriaci Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart, legati in vita da un profondo legame di amicizia e stima reciproca.

Visita teatralizzata al Castello di Carini

Al Castello La Grua-Talamanca torna la visita teatralizzata, dal titolo L’amaru casu della baronessa di Carini. Domenica i visitatori saranno accompagnati in un percorso guidato durante il quale assisteranno agli ultimi momenti dell'infelice vita di Laura Lanza di Trabia, la quale dopo aver conosciuto il vero amore, verrà uccisa davanti ai loro occhi nella celeberrima stanza dove si dice che ancora appaia il suo fantasma e l'impronta della sua mano insanguinata.

