Assaggi di miele, "Perfetti sconosciuti" dal cinema al teatro: cosa fare nel weekend

Degustazioni e opere liriche, spettacoli teatrali e concerti tributo ai grandi della musica. Questo ma non solo sarà possibile fare nel weekend, ricco di appuntamenti. Con Bonetta Dell'Oglio, ad esempio, si andrà alla scoperta del fantastico mondo delle api e, tra un assaggio e l'altro, si potrà apprezzare il miele nei suoi molteplici usi. Al Teatro Al Massimo Paolo Genevose porta "Perfetti sconosciuti", il film cult per la prima volta su un palcoscenico. "Les pêcheurs de perles", l'opera di Bizet, riemerge dal silenzio e approda al Teatro Massimo. Appuntamenti anche in altri teatri: al Libero c'è "Camera 701", al Santa Cecilia un concerto in omaggio al repertorio soul, mentre al Golden live tributo a Ennio Morricone. Non mancheranno appuntamenti per bambini, aperitivi e tour all'aria aperta.

Assaggi di miele, dal dolce al salato

Nessun segreto per mieli e pollini né sulla meravigliosa organizzazione della vita dell’alveare. Saranno svelati da un maestro apicoltore durante una mattinata dedicata al fantastico mondo delle api che si terrà all'Istituto Sperimentale Zootecnico. Bonetta Dell’Oglio tra un assaggio e l'altro condurrà alla scoperta dei molteplici usi dei mieli e dei pollini in cucina.

"Perfetti sconosciuti", il film cult dal cinema al teatro

Dopo lo straordinario successo della pellicola cinematografica arriva in teatro “Perfetti sconosciuti”, che sarà in scena al Teatro Al Massimo. Il regista Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”.

"Les pêcheurs de perles", l'opera di Bizet al Teatro Massimo

Titolo di raro ascolto "Les pêcheurs de perles", opera lirica in tre atti di Georges Bizet, riemerge da un lungo silenzio e torna in scena al Teatro Massimo di Palermo nell’edizione in lingua originale francese. Scritta nel 1863, su libretto di Michel Carré e Eugène Cormon, l’opera ha già in sé tutto il genio melodico di Bizet che la compose appena venticinquenne.

Tributo a Ennio Morricone al Golden

Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone: è questo il nuovo spettacolo della Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno che sarà al teatro Golden di Palermo. Lo show si arricchisce di nuove pagine, in gran parte meno conosciute, ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del maestro Morricone.

Omaggio alla musica "soul" al Santa Cecilia

Al Teatro Santa Cecilia di Palermo Jack & the Starlighters daranno vita al "Otis Redding Tribute Show", primo tributo italiano dedicato alla leggenda della musica soul: uno spettacolo “multimediale”, tra musica e video-documentaristico, in chiave soul e rythm & blues, con l’obiettivo di ricreare le atmosfere degli anni '60 e far rivivere le emozioni di quel periodo di evoluzione musicale.

Alla scoperta dell'abbazia di San Martino

Alla scoperta di una delle abbazie più grandi d'Europa. L’abbazia di San Martino delle scale, l'unica abbazia ancora attiva in Sicilia e tra la più grandi abbazie europee apre le porte per mostrare alle persone le sue bellezze e i suoi tesori. Fondata nel 1347 dall'abate Angelo Sinisio, anche se la tradizione vuole che risalga al sesto secolo, ai tempi di Papa Gregorio Magno, l’abbazia di San Martino ha una storia meravigliosa da raccontare.

Concerto in chiesa: musica a Sant'Ignazio all'Olivella

Un cartellone prezioso che non si esaurisce nei primi cinque concerti annunciati, ma proseguirà cucendo musica antica e note barocche, grandi interpreti internazionali e musicisti palermitani e siciliani ormai ospiti fissi delle stagioni dell’Associazione Kandinskij. Martin Schmedding interpreterà le musiche del rivoluzionario musicista tedesco - ma anche pezzi di Bach e Mendelssohn - sull’organo della chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella.

"Due donne e una... svaligia" al Teatro Jolly

Un trolley pieno di banconote può cambiare il tenore di vita di una o più persone, ma ha anche effetti imprevedibili sulle loro reazioni. Attorno a questo aspetto molto intrigante ruota il gioco teatrale a partire dalle prime scene. Tutto questo e molto di più c'è nella commedia in due tempi "Due donne e una... svaligia" in scena al Teatro Jolly.

Al Libero va in scena "Camera 701"

Camera 701 è un affascinante mosaico di personaggi ai limiti dell'esistenza, di solitudini che s'incrociano e che cercano a comunicare in uno spazio definito e impersonale come quello di una camera d'albergo, uno spazio che non possiede il calore di una casa, dove ci si sente soli, immersi nella propria esistenza scandita da amore, delusione, fallimento, paure. Al Teatro Libero debutta il testo di Elise Wilk, giovane drammaturga contemporanea rumena.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

La scena palermitana della pizza è piuttosto vivace, con indirizzi che lavorano sugli impasti e sugli ingredienti del territorio. Ma quali sono le migliori pizzerie di Palermo? Ecco la mappa. Dove mangiare invece fuori Palermo? Pizzerie gourmet, trattorie di mare, ristoranti gastronomici: da Cefalù a Monreale, ecco una guida con 11 locali da non perdere in provincia. E poi i dolci: ecco la nuova guida delle migliori pasticcerie d'Italia secondo Gambero Rosso, scopri quali sono nel Palermitano.

Quali sono invece gli indirizzi delle migliori enoteche di Palermo? Dall’insegna storica alle nuove leve, fino all’enoteca letteraria e quella con il vigneto alle spalle, c’è un panorama molto interessante nel capoluogo siciliano in una mappa tutta da scoprire. E chi, invece, preferisce bere altro? In questa mappa l'itinerario dei migliori cocktail bar tra gli indirizzi più interessanti per bevute classiche oppure più coraggiose. Tra negozi di spiriti, spazi underground, insegne di design e raffinate terrazze d’hotel.