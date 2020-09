Le Vie dei Tesori a Bagheria, un concerto per Willy a Palermo: cosa fare nel weekend

Settembre, si ricomincia. L'estate sembra ormai archiavata e Palermo si prepara a vivere una nuova stagione. Nonostante il Covid abbia dato una battuta d'arresto notevole agli eventi in città, le iniziative non mancano. E il segnale di rinascita e ripresa arriva proprio dal festival simbolo della cultura come Le vie dei tesori che per la prima volta fa tappa a Bagheria. La compagnia Raizes teatro, invece, rende omaggio a Willy Monteiro con un concerto. In piazza, al Politeama, torna Salvo Piparo col suo Trionfo di Rosalia. Non mancheranno concerti (come quello dell'Orchestra Sinfonica a Monreale), tour (come quello alla chiesa di Santa Chiara) e mostre (come quella fotografica di Alagie Malick Ceesay).

1. Le vie dei tesori a Bagheria. Ci sono i palazzi che raccontano le nobili famiglie che li hanno abitati, la chiesa con gli affreschi del giovane Guttuso, due musei-gioiello e persino un’inedita, e del tutto inattesa, casa d’artista che neanche i bagheresi conoscono. Per la prima volta Le Vie dei Tesori arriva a Bagheria.

2. Un concerto per Willy Monteiro a Palermo. Raizes Teatro, dà vita ad "Un concerto per Willy", da un'idea di Alessandro Ienzi. I canti di Marina Mazzamuto e Roberto Superchi, saranno accompagnati dalle percussioni di Lamin Drammeh e dalle parole di Patrick Andrade Mendes.

3. Spettacolo "Il Trionfo di Rosalia" a Piazza Ruggero Settimo. Riadattato da Salvo Piparo e qui inserito dentro le iniziative della stagione musicale estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, trae le sue radici nel canovaccio del Trionfo di Salvo Licata.

4. Treno dei Normanni da Palermo a Cefalù. Il viaggio in treno storico sarà l’occasione per riscoprire alcune delle eccellenze del territorio. Durante il percorso verso Cefalù, infatti, Slow Food Sicilia racconterà i luoghi attraverso le tradizioni e i prodotti enogastronomici più rappresentativi.

5. Tour alla chiesa di Santa Chiara. Una speciale visita nel cuore di Ballarò: presso il Complesso Monumentale di Santa Chiara, sarà possibile assistere alle visite serali della chiesa barocca di Ballarò.

6. Spettacolo del fuoco a Villa Filippina. Circondati dai lunghi portici del settecentesco giardino, si assisterà alle visite del complesso oratoriano fino alla sua grande terrazza, per ammirare dall’alto il parco lungo l’antico muro di confine, con una prospettiva inedita sulla Chiesa di San Francesco di Paola; e spettacolo del fuoco con i Fuocolesi.

7. Concerto di Ana Flora allo Spasimo. Un live sulle note di bossa nova e jazz. Sul palco con Ana Flora, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al basso elettrico, Giuseppe Urso alla batteria e Vincenzo Favara alle percussioni.

8. Tour alla Cattedrale di Cefalù. Le visite si svolgeranno eccezionalmente in notturna e includeranno le torri, il passetto tetti lato sud della Cattedrale, l’area dei mosaici, la sacrestia, il tesoro, il salone Sansoni, la cappella vescovile e il chiostro canonicale.

9. Concerto-aperitivo di Carla Restivo Funk a GoGo a Villa Tasca. L'aperitivo concerto avrà le note di Carla Restivo Funk a GoGo, progetto dal repertorio accattivante ed eclettico che si muove dai The Meters a Scofield, passando per cover in chiave funk di brani dell’era contemporanea come i Nirvana.

10. Concerto "Mattanze, Saga & Cialome" al Museo Riseo. Il concerto cameristico “Mattanze - Saga & Cialome” è un'opera scritta e musicata dal compositore Mario Modestini, con il coordinamento artistico di Antonio Raffaele Addamo.

11. Concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana a Monreale. Le musiche di “Water Music”, “Musica sull’Acqua”, di George Friederich Haendel riecheggeranno nella splendida cornice del chiostro benedettino di Monreale, eseguite dall’Orchestra sinfonica siciliana.

12. Palermo Tattoo Convention al Pala Giotto. Si tratta del festival del tatuaggio di respiro internazionale nato in Sicilia nel 2014 e che ha coinvolto, edizione dopo edizione, alcuni tra i più noti artisti del mondo tra sperimentatori di nuovi generi, fidati tatuatori di vip e miti del mondo del tatuaggio.

13. Festival "Sotto una nuova luce" del Teatro Massimo. Per il festival “Sotto una nuova luce” in programma l'esecuzione di due capolavori musicali: la Messa dell’Incoronazione in Do maggiore K 317 di Wolfgang Amadeus Mozart e a seguire Un sopravvissuto di Varsavia op. 46 di Arnold Schönberg.

14. Mostra "First view" Al Fresco. Si inaugurerà nel giardino del bistrot la mostra fotografica di Alagie Malick Ceesay, giovane rifugiato che proprio in Italia ha scoperto e cominciato a coltivare la passione per la fotografia.

15. Proiezione del film "Break the silence" all'Uci Cinema. Il tour mondiale negli stadi ha visto i BTS come primo gruppo coreano a esibirsi allo stadio di Wembley. Il tour ha toccato Los Angeles, Chicago, New York, San Paolo, Londra, Parigi, Osaka, Shizuoka, Riyadh e Seoul.