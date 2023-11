Sagre e degustazioni che passione, dall'olio ai sapori d'autunno: cosa fare nel weekend

Sagre, escursioni, spettacoli a teatro. Non mancherà nulla nel weekend che si propone ricco di appuntamenti. A Finale di Pollina torna la sagra dell'ulivo con annessa sfilata di gruppi folcloristici e degustazione di prodotti locali. E, sempre a proposito di olio, ecco la nuova edizione di Novell'Olio, la manifestazione dedicata all'extravergine d'oliva. Altra sagra a Isnello, stavolta dedicata ai sapori d'autunno, con giochi per bambini e spettacoli. Escursione alla scoperta di Case Rascata a Collesano. Per chi non vuole avventurarsi con una gita fuori porta può scegliere uno spettacolo a scelta tra il Biondo e il Libero. Non mancheranno concerti, aperitivi e visite guidate in giro per la città.

La sagra dell'ulivo

Torna a Finale di Pollina la Sagra dell'ulivo, giunta quest'anno alla sua 47esima edizione. A organizzarla l’associazione L’Approdo di Finale con il patrocinio del Comune di Pollina. Sfilata di gruppi folcloristici e degustazione di prodotti della gastronomia locale (pasta, pane e salsiccia, dolci). La manifestazione, che si svolge annualmente la seconda domenica di novembre, vedrà un susseguirsi di momenti culturali, folklorici e gastronomici che allieteranno quanti vorranno partecipare alla tradizionale festa popolare.

La sagra dei sapori d'autunno

Degustazioni, spettacoli e giochi per bambini. Si terrà a Isnello la Sagra dei sapori d'autunno. La manifestazione, giunta alla sua IX edizione, ha come obiettivo l'esaltazione delle tradizioni enogastronomiche locali ma anche la valorizzazione del quadro culturale, scientifico e paesaggistico. Due giornate, dunque, all'insegna della conoscenza del territorio tra spettacoli musicali, eventi per bambini, mostre, visite guidate presso le principali attrattive turistiche che offre il borgo.

Visite teatralizzata al Castello di Carini

Al Castello La Grua-Talamanca andrà in scena la visita teatralizzata, dal titolo L’amaru casu della baronessa di Carini. I visitatori saranno accompagnati in un percorso guidato durante il quale assisteranno agli ultimi momenti della infelice vita di Laura Lanza di Trabia, la baronessa di Carini, che dopo aver conosciuto il vero amore, Ludovico Vernagallo, verrà uccisa davanti ai loro occhi nella celeberrima stanza dove si dice che ancora appaia il suo fantasma e l'impronta della sua mano insanguinata.

Novell'Olio, la manifestazione

L'olio extravergine d’oliva è molto più che un condimento: da alimento nutraceutico ad ingrediente prelibato. Ma non solo. Anche prezioso alleato di bellezza nella cosmesi. Insomma, non c’è limite alle modalità in cui può essere declinato questo prodotto che nasce dalla perfetta sinergia tra uomo e natura. Proprio all’olio extravergine d’oliva siciliano e ai suoi impieghi è dedicata "Novell’Olio", la manifestazione giunta alla sua settima edizione.

Escursione a Case Rascata

Ci sono luoghi che per quanto vicini, spesso non sono conosciuti come altri più famosi anche se “lontani”. Questo è il caso di Case Rascata, nel territorio del comune di Collesano a pochi passi dal centro abitato, che è possibile scoprire con un'escursione domenicale. Case Rascata era un piccolo insediamento rurale dove risiedevano i contadini dediti alla coltivazione del Sommacco, la raccolta del sughero e delle castagne e al tagli dei boschi per le realizzazione del carbone. Oltre all’agricoltura era anche molto importante era la vendita di argilla in quanto Collesano era un importante centro per la produzione della ceramica.

"Tutto sua madre", lo spettacolo al Biondo

Debutta nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, "Tutto sua madre" tratto dalla divertente commedia Les garçons et Guillaume, à table! di Guillaume Gallienne, resa famosa dalla versione cinematografica diretta dallo stesso autore nel 2013. Adattato per il teatro da Tobia Rossi, con la regia di Roberto Piana, lo spettacolo è interpretato da Gianluca Ferrato che, con grande versatilità, dà vita a tutti i personaggi restituendo al pubblico un esilarante, sottile e profondo monologo.

"Ulisse e la luna" al Teatro Libero

Al Teatro Libero parte il cartellone teatrale per le famiglie Isola di teatro. In scena "Ulisse e la Luna", testo e regia di Giuseppe Di Bello, con Enrico De Meo e Valentina Renzulli, una produzione Fontemaggiore Centro di Produzione di Perugia. Ulisse è un bambino malinconico e schivo che vive nel seminterrato di una palazzina di trenta piani. Un giorno, oppresso dal grande peso di tutto quel cemento sopra di lui, decide di intraprendere un viaggio sorprendente all’interno del palazzo stesso. Il suo obiettivo è andare a toccare il cielo dove sa che vive il suo papà.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

